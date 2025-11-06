सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा प्रकाश और सितारे से...! वैज्ञानिकों ने खोल दिया अंतरिक्ष के सीने में दफन 13 अरब साल पुराना राज

ब्राह्मांड को लेकर वैज्ञानिक नित नए दावे करते हुए दिखाई देते हैं. कभी बड़े एस्टेरॉयड्स के तो कभी एलियंस की उपस्थिति को लेकर. कभी चांद को लेकर तो कभी सूर्य, पृथ्वी और तारों को लेकर. अब वैज्ञानिकों ने एक और नया दावा किया है. इस बार वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें ब्रह्मांड के पहले सितारे मिल गए हैं. हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा. इस बार वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सितारे बिग बैंग के महज 200 मिलियन साल बाद ही बने चुके थे. इन्हें ‘Population III’ या Pop III स्टार्स कहा जाता है.

ऐसा माना जाता है कि ये सितारे अब के मौजूदा सितारों की तुलना में एक हजार गुना ज्यादा बड़े और सूरज की तुलना मे 10 लाख गुना ज्यादा चमकदार थे. लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इतने बड़े और ज्यादा चमकदार होने के बावजूद ये सितारे आज तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए? अब इन सितारों की खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप (JWST) नाम के एक सिस्टम से की गई है. ये टेलीस्कोप इन पहले तारों का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जा रहा है. LAP1-B नाम का ये सिस्टम 13 अरब साल दूर है और इसमें वो सभी गुण हैं जो Pop III सितारों में होने चाहिए.

ये बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन साल बाद बने थे, जब ब्रह्मांड अभी बहुत युवा और अंधेरे में डूबा था. इनकी सबसे बड़ी चौंकाने वाली विशेषताएं ये थीं कि ये आकार में सूरज से एक हजार गुना बड़े थे और चमक में सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा चमकीले थे. इसमें कार्बन और ऑयरन जैसी धातुएं नहीं थीं. इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे. इतने सबकुछ के बावजूद ये सितारे अभी तक कभी सीधे नजर नहीं आए. क्योंकि इनका जीवन बहुत छोटा था और ये बहुत पहले नष्ट हो चुके हैं.

क्या ये सच में पहले तारे हैं?

अभी वैज्ञानिक पूरी तरह पुष्टि नहीं कर रहे लेकिन यह अब तक का सबसे मजबूत सबूत है. अगर यह सही साबित होता है, तो यह खोज बताएगी कि ब्रह्मांड में पहली रोशनी कहां और कैसे जली थी. जब चारों ओर घना अंधेरा था, न गैलेक्सी थीं, न ग्रह तभी कहीं दूर LAP1-B जैसे सिस्टम में वो पहला तारा रौशन हुआ जिसने ब्रह्मांड को रौशन करना शुरू किया. और अब अरबों साल बाद हम उसकी झलक देख पा रहे हैं.

ब्रह्मांड अब भी अंधेरे, ठंडे और गैस से भरे बादलों में लिपटा था. सितारों की पहली चिंगारी अभी जली नहीं थी तब, कहीं दूर अंतरिक्ष की विशाल खामोशी में एक नया चमत्कार जन्म ले रहा था. आज से करीब 13 अरब प्रकाश-वर्ष दूर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने एक रहस्यमयी सिस्टम को देखा LAP1-B वैज्ञानिक हैरान रह गए क्योंकि इस सिस्टम में वो सारे गुण दिख रहे थे जो ब्रह्मांड के पहले और सबसे पुराने तारों Population III Stars — में होने चाहिए.

LAP1-B के चारों ओर क्या मिला?

JWST ने इस सिस्टम के आसपास मेटल-फ्री गैस क्लाउड खोजा.यानी वो गैस जिसमें बिग बैंग के बाद की शुद्ध संरचना बनी हुई थी. यह संकेत देता है कि LAP1-B में शायद अब भी या कभी पहले Population III स्टार्स मौजूद रहे होंगे. क्योंकि अगर ये सच साबित होता है, तो LAP1-B मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगा.

