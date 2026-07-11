/मिल्की वे में छिपे हैं एलियन? वैज्ञानिकों का दावा- जिन्हें हम तारा समझ रहे थे, वे निकले एलियन के पावर प्लांट

हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे को लेकर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. अंतरिक्ष विज्ञान में अब तक जिन ऑब्जेक्ट्स को सबसे ठंडे तारे माना जाता था, वे असल में तारे नहीं बल्कि एलियंस के विशालकाय ऊर्जा संयंत्र (पावर प्लांट) हो सकते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ अर्कांसस के प्रख्यात खगोलभौतिकीविद् अमीरनेज़ाम अमिरी के एक नए शोध ने इस थ्योरी को जन्म दिया है. इस रिसर्च के मुताबिक सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद अत्यंत विकसित एलियन सभ्यताएं इन तारों की पूरी ऊर्जा को सोखने के लिए एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. यह स्टडी जल्द ही प्रतिष्ठित जर्नल 'यूनिवर्स' में प्रकाशित होने वाली है, जो ब्रह्मांड में एलियन लाइफ की खोज का एक नया रास्ता खोलेगी.
साल 1960 में महान भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक अनोखी कल्पना की थी. उन्होंने बताया था कि जब कोई एलियन सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो वह अपने नजदीकी तारे की पूरी एनर्जी का उपयोग करने के लिए उसके चारों ओर एक गोलाकार ढांचा बना लेगी. आधुनिक वैज्ञानिक इसे एक ठोस गोले के बजाय 'डायसन स्वार्म' कहते हैं. इसका मतलब है कि तारे के चारों ओर करोड़ों की संख्या में छोटे-छोटे सोलर कलेक्टर या सैटेलाइट घूमते हैं. यह पूरा सिस्टम मिलकर तारे की धूप और गर्मी को इकट्ठा करता है. इस विशालकाय ढांचे से बची हुई ऊर्जा इंफ्रारेड रेडिएशन (अवरक्त विकिरण) के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हमारे वैज्ञानिक पकड़ रहे हैं.
वैज्ञानिक अमिरी के गणितीय मॉडल के अनुसार विकसित एलियंस इस तकनीक के लिए रेड ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ तारों को सबसे ज्यादा चुनते हैं. रेड ड्वार्फ हमारी आकाशगंगा में सबसे आम तारे हैं और ये खरबों सालों तक स्थिर रहते हैं. आकार में छोटे होने के कारण इनके चारों ओर सोलर कलेक्टर का नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है. इसके लिए बहुत कम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ती है. दूसरी ओर व्हाइट ड्वार्फ भी आकार में पृथ्वी जितने छोटे होते हैं लेकिन इनसे अरबों सालों तक भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है. इन तारों के पास केवल कुछ मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ही एलियंस अपने सोलर पैनल तैनात कर सकते हैं.
जब ये डायसन स्वार्म किसी तारे को पूरी तरह घेर लेते हैं, तो विज्ञान के एच-आर डायग्राम पर उस तारे का व्यवहार बदल जाता है. सामान्य तौर पर एक रेड ड्वार्फ का तापमान 3000 केल्विन होता है. लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी के कारण जब उसकी रोशनी छिप जाती है, तो उसका बाहरी तापमान गिरकर सिर्फ 50 केल्विन के आसपास दिखाई देता है. यह सामान्य से बहुत ज्यादा ठंडा है. यह अनोखा बदलाव वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि वहां कुछ प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाया गया है. यह तारा सामान्य रोशनी में बहुत धुंधला पर इंफ्रारेड लाइट में बहुत चमकदार दिखता है.
अंतरिक्ष में तैरती धूल भी इंफ्रारेड चमक पैदा करती है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अब एलियन तकनीक को पहचानने का सटीक तरीका है. धूल के बादलों में सिलिकेट जैसे खनिज पाए जाते हैं, जबकि एलियन स्ट्रक्चर का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बिल्कुल साफ होता है. इसके अलावा करोड़ों सोलर पैनलों के घूमने से तारे की रोशनी में अजीब उतार-चढ़ाव होता है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और प्रोजेक्ट हेफेस्टस जैसी टीमें लगातार इन संकेतों की जांच कर रही हैं. वैज्ञानिकों ने हाल ही में 50 लाख तारों में से 7 ऐसे संभावित तारों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें से 5 पर अभी भी गहन रिसर्च चल रही है. यह नया मॉडल एलियन की खोज को बहुत आसान बना देगा.