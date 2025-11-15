सूरज का प्रचंड ताप नहीं झेल पाया धूमकेतु ATLAS! इटली के वैज्ञानिकों का दावा- 3 हिस्से में टूट गया

खगोलविदों ने हाल ही में सौर मंडल के धूमकेतु C/2025 K1 (ATLAS) की ऐसी तस्वीरें दर्ज की हैं, जिनसे यह साफ संकेत मिलता है कि यह धूमकेतु अब टूटकर बिखरने की प्रक्रिया में है. अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया कि 11 नवंबर की रात से इसके स्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा और धूमकेतु का नाभिक स्पष्ट रूप से कमजोर होता नजर आया. विशेषज्ञों का अनुमान है कि अक्टूबर की शुरुआत में सूरज के अत्यधिक करीब पहुंचने के दौरान धूमकेतु की बाहरी ठोस परत पर हाई टेंपरेचर और विकिरण का प्रभाव पड़ा. इसकी वजह से बाहरी परत दरकने लगी और इंटर्नल स्ट्रक्चर भी अस्थिर हो गया. इसी वजह से ये धूमकेतु अब तेजी से टूट कर कई भागों में बिखरने की स्थित में आ गया है.

वैज्ञानिक इस प्रक्रिया पर लगातार नज़र रख रहे हैं और धूमकेतु के आगे के व्यवहार को समझने के लिए आने वाले दिनों में नई तस्वीरें और डेटा जुटाएंगे. इस धूमकेतु की खोज मई 2025 में की गई थी. इसकी खोज के बाद जैसे-जैसे वह सूर्य के करीब आता गया, उसकी चमक बढ़ने लगी थी. इसके पीछे की वजह थी कि सूर्य की गरमी की वजह से इसकी ऊपरी सतह धीरे-धीरे पिघलकर गैस में बदलने लगी थी. यही उत्सर्जित होने वाली गैस धूमकेतु के चारों ओर एक चमकीला बादल बनाती है, जिसे कोमा कहा जाता है. सूर्य से आने वाली तेज सौर हवा इस गैस और धूल को पीछे की ओर धकेलती है. इसकी वजह से धूमकेतु की एक विशेष प्रकार की लंबी पूंछ बनती है. हालांकि इसकी गतिविधि बढ़ती रही, लेकिन धूमकेतु की चमक इतनी अधिक नहीं हुई कि उसे नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सके.

