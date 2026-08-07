/2 सूरज ढलेंगे और आसमान से बरसेगी आग! इस छोटे से गांव में मचने वाली है भयानक खगोलीय हलचल!

कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम की जहां सूरज एक नहीं बल्कि दो बार ढलता हुआ नजर आए और जैसे ही रात गहरी हो आसमान से टूटते तारों की भयंकर बारिश होने लगे. यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि 12 अगस्त को स्पेन के एक बेहद छोटे गांव में हकीकत बनने जा रहा है. खगोल शास्त्रियों और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए यह दिन सदी के सबसे बड़े अजूबे से कम नहीं होने वाला है. आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना के पीछे की पूरी कहानी.
उत्तरी स्पेन के बुर्गोस प्रांत में स्थित अवेलानेसा दे मुन्यो एक बेहद छोटा सा गांव है. इस गांव में स्थायी रूप से केवल 10 लोग रहते हैं. लेकिन 12 अगस्त की रात को यह गांव यूरोप के सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. यहां एक ही रात दो-दो ऐतिहासिक खगोलीय घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं. इस नजारे को देखने के लिए पूरे यूरोप और दुनिया भर से हजारों लोग इस शांत गांव में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं.
इस दिन स्पेन में 1912 के बाद और मुख्य यूरोप में 1999 के बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. यह सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के ठीक पहले होगा जिससे एक अनोखा प्रभाव पैदा होगा. चंद्रमा जैसे ही सूरज को पूरी तरह से ढकेगा दिन का उजाला गायब हो जाएगा. इसके कुछ ही मिनटों बाद जब सूरज ग्रहण से बाहर आएगा तो रोशनी लौटेगी और फिर सूरज स्वाभाविक रूप से अस्त होगा. इस तरह लोग एक ही शाम में दो बार अंधेरा होते हुए देखेंगे जिसे वैज्ञानिक 'डबल डार्कनेस' कहते हैं.
सूर्य ग्रहण का रोमांच खत्म भी नहीं होगा कि रात ढलते ही आसमान में पर्सीड्स उल्कापिंडों की बौछार शुरू हो जाएगी. यह हर साल होने वाली उल्कापिंडों की सबसे तेज बौछार का चरम समय होगा. एक ही शाम को पूर्ण सूर्य ग्रहण और उसी रात को तारों की बारिश का एक साथ होना बेहद दुर्लभ माना जाता है. यही वजह है कि खगोल प्रेमी इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं.
अवेलानेसा दे मुन्यो गांव को इस नजारे के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जा रहा है. यह गांव सूर्य ग्रहण के सीधे मार्ग में आता है. यहां खुले गेहूं के खेत और पहाड़ियां पश्चिमी क्षितिज का साफ नजारा देते हैं. इसके अलावा गांव में कृत्रिम लाइटों की चकाचौंध नहीं है जिससे रात के आसमान को देखना बेहद आसान हो जाता है. गांव में कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन पास के ऐतिहासिक होटल 2022 से ही पूरी तरह से बुक हैं.
इस घटना को लेकर गांव के स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है. वर्षों पहले गांव छोड़कर शहर जा चुके पुराने निवासी भी इस खास रात के लिए वापस लौट रहे हैं. ग्रामीणों ने पर्यटकों के लिए सबसे बेहतरीन जगहें चुन ली हैं. स्थानीय निवासी सारा अलबारेज रोड्रिगेज का कहना है कि पास की गुफा के पास जाना सबसे अच्छा रहेगा जहां से आसपास के पूरे परिदृश्य का विहंगम दृश्य दिखाई देता है.