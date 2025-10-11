धरती के नीचे बड़ी उथल-पुथल...एशिया की तरफ दौड़ा चला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, कभी भी टकरा सकता है!

Asian Continent: ऑस्ट्रलिया महाद्वीप एशिया की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. इसकी गति का अंदाजा लगाना मुश्किल है लेकिन यह इतनी तेज है कि इससे GPS भी गड़बड़ा सकता है. यह घटना समय के साथ धरती को नया रूप दे सकती है. Geophysicists के अनुसार, यह महाद्वीप हर साल 7 सेंटीमीटर खिसक रहा है जो आपके नाखूनों के बढ़ने की गति के बराबर है. इससे टेक्टोनिक टक्कर का माहौल बना रहा है. यह घटना Ecosystem को बिगाड़ सकता है और अंत में नया महाद्वीप बना सकता है. ये आंकड़े कर्टिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर झेंग-जियांग ली के शोध से आए हैं.

कितना बदला ऑस्ट्रेलिया?

2016 में ऑस्ट्रेलिया को अपना पूरा अपना पूरा GPS सिस्टम बदलना पड़ा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि देश का स्थान या Coordinates लगभग 2 मीटर तर बदल गए थे क्योंकि महाद्वीप अपनी जगह से खिसक गया था. भले ही यह सुनने में कम लगे लेकिन सच्चाई इससे अलग है. दरअसल, धरती की ऊपरी परत हमेशा चलती रहती है और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी से खिसकने वाले भू-भागों में से एक है.

यह भी पढ़ें: तुर्की में मिले 7,000 साल पुराने पांच फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान खोल रहे हैं इतिहास के अनसुने राज

Add Zee News as a Preferred Source

कब शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का सफर?

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यह लंबी यात्रा लगभग 8 करोड़ साल पहले शुरू की थी जब यह अंटार्कटिका से अलग हुआ था. तब से यह इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर सवार होकर दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर बढ़ रहा है. भले ही यह टक्कर होने में करोड़ों साल लगेंगे लेकिन इसका असर प्लेटों की सीमाओं पर अभी से महसूस किया जा रहा है. प्लेटों की गति के विज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर ली के अनुसार इसका धीरे-धीरे पास आना एक चक्र का हिस्सा है.आखिरी बड़ा महाद्वीप 30 करोड़ साल पहले बना था जिसे Pangea कहते हैं.

अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?

लाखों सालों से अलग-थलग रहे ऑस्ट्रेलिया के धानी जीव(Marsupials)जिनमें कंगारू, वॉम्बैट और प्लैटिपस शामिल हैं. यह एक तरह के सुरक्षित माहौल में विकसित हुए हैं जहां उन्हें दूसरी जगहों पर मिलने वाले कॉम्पटिशन का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन जैसे-जैसे भू-भाग बदलेंगे वैसे ही इकोसिस्टम भी बदलेंगे. कुछ शोधकर्ताओं को डर है कि एशियाई स्तनधारी यहां की स्थानीय प्रजातियों को हरा सकते हैं जिससे बड़े स्तर पर विलुप्ति हो सकती है.

आगे कौन सा द्वीप आने वाला है?

आगे जो होने वाला है उसे वैज्ञानिक अमासिया कहते हैं. यह भविष्य का महाद्वीप है जो अगले 30 से 50 करोड़ सालों में बन सकता है. जैसे-जैसे ऑस्ट्रेलिया उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक रहा है, मॉडल बताते हैं कि प्रशांत महासागर बंद हो जाएगा. इस बड़े वैश्विक बदलाव में आज के महाद्वीप एक बार फिर एक बार फिर पास आ जाएंगे.

यह भी पढ़ें: जमीन के नीचे 'टाइम बम'...वैज्ञानिकों की चेतावनी, लैंडमाइन बनता है जा रहा है पूरा आर्कटिक

ऐसा होने पर क्या होता है?

जब भी ऐसा होता है तो बीच का भू-भाग गर्म, सूखा और ज्वालामुखी के लिए सक्रिय हो जाता है. वहीं, नई तटरेखाएं(Coastlines)उभरती हैं और समुद्री जलधाराओं के पैटर्न बदल जाते हैं. धरती के लंबे इतिहास में ये घटनाएं कई बार हुई हैं और आमतौर पर इनके साथ बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों में बदलाव होता है. प्रोफेसर ली कहते हैं कि, धरती हमेशा बदलती रहती है. यह कहानी का अंत नहीं है बल्कि यह तो उस चक्र का सबसे नया अध्याय है जो अरबों सालों से दोहराया जा रहा है.