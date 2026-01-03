वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 'खजाने का महासागर', ऑस्ट्रेलिया में मिला 55 अरब टन लोहे का भंडार, हिल गई पूरी दुनिया!

Australia Iron Ore Reserve: ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा इलाका पहले से ही खनिजों के लिए जाना जाता है. अब यहां की हैमर्सले बेसिन से जुड़ी एक नई खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया है. वैज्ञानिकों ने यहां धरती का सबसे बड़ा आयरन ओर भंडार खोज निकाला है. इसकी मात्रा करीब 55 अरब मीट्रिक टन आंकी गई है. मौजूदा दामों के हिसाब से इसकी कीमत करीब 5.7 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है.

करीब 2.2 से 2.0 अरब साल पहले बना

बता दें कि यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल Proceedings of the National Academy of Sciences में छपी है. इसमें वैज्ञानिकों ने पहले से चली आ रही उस धारणा को चुनौती दी है. यह आयरन ओर करीब 2.2 से 2.0 अरब साल पहले बना था. नई तकनीक से की गई जांच में सामने आया कि यह आयरन ओर असल में 1.4 से 1.1 अरब साल पहले बना था. यह उस समय बना जब धरती पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप मौजूद था. इसे वैज्ञानिक कोलंबिया सुपरकॉन्टिनेंट कहते हैं और वह टूटने लगा था.

खनिजों के आधार

इस बार वैज्ञानिकों ने आयरन ओर को सीधे डेट किया. इसके लिए उन्होंने हेमेटाइट नाम के खनिज पर खास तरह की जांच की जिसे यूरेनियम-लेड डेटिंग कहा जाता है. इससे यह साफ हो गया कि आयरन ओर की उम्र पहले मानी गई उम्र से काफी अलग है. रिसर्च में साफ कहा गया है कि पहले जिन खनिजों के आधार पर उम्र बताई जा रही थी उनका इस आयरन ओर के बनने से सीधा संबंध नहीं था.

जमीन के अंदर तरल पदार्थ

वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पुराने महाद्वीप टूटते हैं तो धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है. इससे जमीन के अंदर तरल पदार्थ घूमते हैं और पुराने आयरन वाले पत्थरों को बदलकर बहुत ज्यादा शुद्ध और मजबूत आयरन ओर बना देते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आयरन ओर बनने की वजह सिर्फ हवा में ऑक्सीजन बढ़ना नहीं था बल्कि धरती के अंदर होने वाली हलचल भी उतनी ही अहम थी. इस खोज से अब वैज्ञानिक दुनिया के दूसरे हिस्सों, जैसे अफ्रीका, कनाडा और ब्राजील में भी ऐसे इलाकों की तलाश कर सकते हैं.

आयरन बनने की कुछ पुरानी घटनाएं

रिसर्च में यह भी माना गया है कि पहले भी इस इलाके में आयरन बनने की कुछ पुरानी घटनाएं हुई होंगी. बाद में धरती के अंदक हलचलों ने उनके निशान मिटा दिए या बदल दिए होंगे. आने वाले समय में वैज्ञानिक इसी बात पर ज्यादा काम करेंगे कि धरती के अंदर की गर्मी और तरल पदार्थों ने इतने बड़े स्तर पर आयरन ओर को कैसे बदला होगा.

