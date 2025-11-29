यह शख्स 4 साल तक हथौड़े से तोड़ता रहा सोना, जब असलियत पता चली तो उड़ गए उसके होश!

Gold Turns out to be Asteroid: 2015 में डेविड होल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास मैरीबरो पार्क में खोज कर रहे थे. उनके पास एक मेटल डिटेक्टर था जिससे उन्हें एक बहुत भारी लाल रंग का अजीब पत्थर मिला जो पीली मिट्टी में पड़ा था. उन्हें पक्का यकीन था कि पत्थर के अंदर सोना है क्योंकि वह इलाका सोने की खानों के लिए मशहूर था. उसे खोलने के लिए डेविड होल ने हर तरीका अपनाया- पत्थर काटने वाली आरी, ग्राइंडर, ड्रिल और तेजाब भी डाला. लेकिन, पत्थर इतना मजबूत था कि हथौड़े से भी नहीं टूटा.

असल में यह क्या था?

कई साल बाद उन्हें पता चला कि वह पत्थर सोना नहीं बल्कि एक दुर्लभ उल्कापिंड था. चट्टान को खोल ना पाने के बावजूद उत्सुकता के कारण डेविड होल उसे पहचान के लिए मेलबर्न संग्रहालय ले गए. संग्रहालय के वैज्ञानिक डरमोट हेनरी ने 2019 में बताया कि, इस पत्थर का रूप गड्ढों वाला और खुदा हुआ था. उन्होंने समझाया, ऐसा तब होता है जब ये पत्थर अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में आते हैं.

हेनरी ने और क्या बताया?

भूविज्ञानी हेनरी ने चैनल 10 न्यूज को बताया, मैंने ऐसी बहुत-सी चट्टानें देखी हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे उल्कापिंड हैं. उन्होंने कहा कि संग्रहालय में 37 साल काम करने और हजारों चट्टानों की जांच के बाद सिर्फ दो ही चट्टानें असली उल्कापिंड निकलीं. डेविड होल की लाई हुई यह चट्टान उन 2 में से एक थी. मेलबर्न संग्रहालय के एक और वैज्ञानिक बिल बिर्च ने कहा, अगर आप पृथ्वी पर मिली इस तरह की कोई चट्टान उठाते तो वह इतनी भारी नहीं होती.

उल्कापिंड के बारे में क्या जानकारी मिली?

शोधकर्ताओं ने इस उल्कापिंड के बारे में एक पेपर प्रकाशित किया जिसे उन्होंने उस शहर के नाम पर मैरीबरो नाम दिया जहां यह मेला था. यह उल्कापिंड लगभग 4.6 अरब(460 करोड़ साल)साल पुराना है. इसका वजन 17 किलो है. हीरे की आरी से एक छोटा टुकड़ा काटने पर पता चला कि इसमें लोहा बहुत अधिक है इसलिए इसे H5 साधारण चोंड्राइट कहा जाता है.