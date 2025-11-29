Advertisement
trendingNow13022654
Hindi Newsविज्ञान

यह शख्स 4 साल तक हथौड़े से तोड़ता रहा सोना, जब असलियत पता चली तो उड़ गए उसके होश!

Science News: 2015 में डेविड होल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास मैरीबरो रीजनल पार्क में खोज कर रहे थे. वह मेटल डिटेक्टर लिए हुए थे जब उन्हें कुछ अजीब चीज मिली.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यह शख्स 4 साल तक हथौड़े से तोड़ता रहा सोना, जब असलियत पता चली तो उड़ गए उसके होश!

Gold Turns out to be Asteroid: 2015 में डेविड होल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास मैरीबरो पार्क में खोज कर रहे थे. उनके पास एक मेटल डिटेक्टर था जिससे उन्हें एक बहुत भारी लाल रंग का अजीब पत्थर मिला जो पीली मिट्टी में पड़ा था. उन्हें पक्का यकीन था कि पत्थर के अंदर सोना है क्योंकि वह इलाका सोने की खानों के लिए मशहूर था. उसे खोलने के लिए डेविड होल ने हर तरीका अपनाया- पत्थर काटने वाली आरी, ग्राइंडर, ड्रिल और तेजाब भी डाला. लेकिन, पत्थर इतना मजबूत था कि हथौड़े से भी नहीं टूटा. 

असल में यह क्या था?
कई साल बाद उन्हें पता चला कि वह पत्थर सोना नहीं बल्कि एक दुर्लभ उल्कापिंड था. चट्टान को खोल ना पाने के बावजूद उत्सुकता के कारण डेविड होल उसे पहचान के लिए मेलबर्न संग्रहालय ले गए. संग्रहालय के वैज्ञानिक डरमोट हेनरी ने 2019 में बताया कि, इस पत्थर का रूप गड्ढों वाला और खुदा हुआ था. उन्होंने समझाया, ऐसा तब होता है जब ये पत्थर अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में आते हैं. 

यह भी पढ़ें: ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

Add Zee News as a Preferred Source

हेनरी ने और क्या बताया?
भूविज्ञानी हेनरी ने चैनल 10 न्यूज को बताया, मैंने ऐसी बहुत-सी चट्टानें देखी हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे उल्कापिंड हैं. उन्होंने कहा कि संग्रहालय में 37 साल काम करने और हजारों चट्टानों की जांच के बाद सिर्फ दो ही चट्टानें असली उल्कापिंड निकलीं. डेविड होल की लाई हुई यह चट्टान उन 2 में से एक थी. मेलबर्न संग्रहालय के एक और वैज्ञानिक बिल बिर्च ने कहा, अगर आप पृथ्वी पर मिली इस तरह की कोई चट्टान उठाते तो वह इतनी भारी नहीं होती.

यह भी पढ़ें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

उल्कापिंड के बारे में क्या जानकारी मिली?
शोधकर्ताओं ने इस उल्कापिंड के बारे में एक पेपर प्रकाशित किया जिसे उन्होंने उस शहर के नाम पर मैरीबरो नाम दिया जहां यह मेला था. यह उल्कापिंड लगभग 4.6 अरब(460 करोड़ साल)साल पुराना है. इसका वजन 17 किलो है. हीरे की आरी से एक छोटा टुकड़ा काटने पर पता चला कि इसमें लोहा बहुत अधिक है इसलिए इसे H5 साधारण चोंड्राइट कहा जाता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस