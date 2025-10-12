Advertisement
10 साल की स्कैनिंग, अरबों तारे और सामने आया सबसे बड़ा जवाब...आखिर कैसे बनी थी Milkyway Galaxy?

Science News: ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक नई खोज में यह जानने की कोशिश की है कि हमारी आकाशगंगा कैसे बनी होगी. आइए इसके बारे में जानते हैं कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट क्या कहती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:48 AM IST
How Milkyway Galaxy Formed: ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गोलोकार तारा समूह 47 टुकाने के बाहरी क्षेत्रों के द्वितारों की एक खास खोज का खुलासा किया है. यह दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है जो आकाशगंगा के निर्माण के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकती है. यह सफलता वेरा.सी रूबिन वेधशाला के महात्वाकांक्षी लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम द्वारा जारी किए गए पहले सार्वजिनिक डेटासेट से मिली है. यह हर कुछ रातों में दक्षिणी आकाश को स्कैन करने और अरबों तारों और आकाशगंगाओं का गतिशील रिकॉर्ड बनाने का एक अभूतपूर्व 10 साल का प्रयास है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या जानकारी दी?
शोध के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. जियोकोमो कॉर्डोनी ने बताया कि, ब्रह्मांड की एक असाधारण फिल्म की तरह जानकारी देगा. इससे अंतरिक्ष वैज्ञानिक समय के साथ बदलते वक्त के साथ बदलते तारों और आकाशगंगाओं पर नजर रख सकेंगे. यह जांच तारा समूहों, आकाशगंगाओं और हमारी आकाशगंगाओं के इतिहास को सामने लाएगा. इसमें मुख्य रूप से गोलाकार तारा समूहों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि सबसे पुरानी और सबसे घनी तारा प्रणाली हैं और जिनमें से हर एक में लाखों तारे मौजूद हैं.

क्या है गोलाकार तारा समूह?
गोलाकार तारा समूहों के अंदर द्वितारे(Binary Star), मतलब तारों के वो जोड़े जो एक-दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं और किसी भी तारा समूह के विकास को तय करने में बहुत जरूरी होते हैं. ये जोड़े अपने आस-पास के तारों के साथ मिलकर ऊर्जा का आदान-प्रदान करते हैं. इससे यह तय होता है कि, तारा समूह अरबों सालों तक कैसे बना रहेगा. इतना ही नहीं, ये द्वितारे नीले स्ट्रैगलर तारे जैसी अजीबोगरीब घटनाएं भी पैदा कर सकता है.

किस तकनीक की ली गई मदद?
रूबिन के डाटा पूर्वालोकन(Data Preview 1)से मिली जामकारी का इस्तेमाल करके ANU की टीम ने पहली बार 47 टुकाने के बाहरी हिस्सों के द्वितारों का नक्शा बनाया. हैरानी की बात यह है कि, उन्होंने पाया कि बाहरी क्षेत्रों मे द्वितारे तारो समूह के घने केंद्र की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है. 

यह खोज क्यों खास है?
अध्ययन के सह-लेखर प्रोफेसर लुका कासाग्रांडे ने जोर देकर कहा कि यह खोज बहुत ही खास है क्योंकि 47 टुकाने का अध्ययन तो पिछले 100 सालों से हो रहा है. इन नतीजों से पता चलता है कि तारे समूह के भीड़-भाड़ वाले केंद्र में गड़बड़ी की वजह कुछ द्वितारे खत्म हो जाते हैं जबकि, शांत बाहरी हिस्सों में मौजूद द्वितारे बच जाते हैं. इससे हमें तारे समूह की शुरुआती आबादी की एक झलक मिलती है. 

कैसे हुआ आकाशगंगा का विकास?
प्रोफेसर हेमुल्ट जेरजेन ने कहा, यह इस पहेली का बहुत जरूरी हिस्सा है कि गोलाकार तारा समूह और हमारी पूरी आकाशगंगा का विकास कैसे हुआ. रुबिन वेधशाला अपना सर्वेक्षण जारी रखेगी और इससे द्वितारों और अन्य तारा प्रणालियों की बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी. इस जानकारी से आकाशगंगाओं और तारा समूहों के बनने के सिद्धांतों को परखा जाएगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

