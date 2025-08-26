ऑस्ट्रेलिया में मिला 1.6 करोड़ साल पुरानी मकड़ी का जीवाश्म, साइज देख वैज्ञानिको बोले ये तो...
Advertisement
trendingNow12897230
Hindi Newsविज्ञान

ऑस्ट्रेलिया में मिला 1.6 करोड़ साल पुरानी मकड़ी का जीवाश्म, साइज देख वैज्ञानिको बोले ये तो...

Australian Spider: ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही रहस्यमय मकड़ी का जीवाश्म मिला है. इसका आकार और उम्र दोनों ही लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह बहुत ही पुराने जंगल के नीचे दबा हुआ था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में मिला 1.6 करोड़ साल पुरानी मकड़ी का जीवाश्म, साइज देख वैज्ञानिको बोले ये तो...

Spider Fossil in Australia: पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक दूर-दराज की जगह पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने बहुत ही पुरानी मकड़ी का जीवाश्म खोजा है. इसे जिस तरह से बचाया गया है और इसका आकार इतना खास है कि इसने वैज्ञानिकों के इस महाद्वीप पर मकड़ियों के विकास को देखने का नजरिया ही बदल दिया है. यह मकड़ी डायनासोर के खत्म होने के बाद बहुत बाद तक जिंदा रही. इसकी बनावट इतनी शानदार है कि इसकी तुलना ऐसे शिकारी से की जा रही है जो पुराने समय में बड़े-बड़े जीवों के बीच भी रह सकता था.

कहां मिला ये जीवाश्म?
यह Fossil न्यू साउथ वेल्स के मैकग्राथ्स फ्लैट में मिला है और यह नई प्रजाती कि ट्रैपडोर मकड़ी का है जिसका नाम मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की है. यह मकड़ी 23 मिलीमीटर से भी ज्यादा लंबी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली आज की मकड़ियों से 5 गुना बड़ी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह Australia में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीवाश्म मकड़ी है. ऑस्ट्रेलिया में अब तक सिर्फ 4 मकड़ियों के ही जीवाश्म मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 1.1 से 1.6 करोड़ साल पहले मौजूद था.

यह भी पढें: इंसानों के नए पूर्वज! 28 लाख साल पुराने दांत ने सुलझाया रहस्य, बदल गई वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा हुआ करता था ये इलाका?
यह जीवाश्म न्यू साउथ वेल्स में गुलगॉन्ग के पास मैकग्राथ्स फ्लैट नाम की जगह पर मिला है. इस जगह पर हाल ही में मायोसीन युग के कई जीवाश्म मिले हैं. आज इस क्षेत्र में खुले घास के मैदान हैं लेकिन जब यह मकड़ी जिंदा थी तब यह हरा-भरा वर्षावन(Rainforest)हुआ करता था. जीवाश्म विज्ञानी डॉ. मैथ्यू मैककरी ने बताया कि, ऐसे Fossil सिर्फ एक-एक नमूना नहीं देते बल्कि पूरे Ecosystem का इतिहास बताते हैं. 

खोज से क्या जानकारी मिली?
इस जगह से ऑस्ट्रेलिया के पुराने इकोसिस्टम की नई-नई जानकारी मिलती रहती है. मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की के अलावा इस जगह से वैज्ञानिकों को पौधों, कीड़ों और दूसरे जीवों के भी सुरक्षित जीवाश्म मिले हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों को अलग-अलग समय में महाद्वीप के जलवायु बदलावों को भी समझने में मदद मिलेगी. यह रिसर्च लिनियन सोसाइटी के जूलॉजिकल जर्नल में छपी थी.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला 52,56,77,40,00,00,000 का खजाना, रातों-रात पलट गई इस देश की किस्मत

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

australian spider fossil

Trending news

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से मची तबाही, घरों में घुसा पानी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल, फ्लैश फ्लड से मची तबाही, घरों में घुसा पानी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
;