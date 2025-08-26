ऑस्ट्रेलिया में मिला 1.6 करोड़ साल पुरानी मकड़ी का जीवाश्म, साइज देख वैज्ञानिको बोले ये तो...

Spider Fossil in Australia: पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक दूर-दराज की जगह पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने बहुत ही पुरानी मकड़ी का जीवाश्म खोजा है. इसे जिस तरह से बचाया गया है और इसका आकार इतना खास है कि इसने वैज्ञानिकों के इस महाद्वीप पर मकड़ियों के विकास को देखने का नजरिया ही बदल दिया है. यह मकड़ी डायनासोर के खत्म होने के बाद बहुत बाद तक जिंदा रही. इसकी बनावट इतनी शानदार है कि इसकी तुलना ऐसे शिकारी से की जा रही है जो पुराने समय में बड़े-बड़े जीवों के बीच भी रह सकता था.

कहां मिला ये जीवाश्म?

यह Fossil न्यू साउथ वेल्स के मैकग्राथ्स फ्लैट में मिला है और यह नई प्रजाती कि ट्रैपडोर मकड़ी का है जिसका नाम मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की है. यह मकड़ी 23 मिलीमीटर से भी ज्यादा लंबी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली आज की मकड़ियों से 5 गुना बड़ी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह Australia में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीवाश्म मकड़ी है. ऑस्ट्रेलिया में अब तक सिर्फ 4 मकड़ियों के ही जीवाश्म मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 1.1 से 1.6 करोड़ साल पहले मौजूद था.

कैसा हुआ करता था ये इलाका?

यह जीवाश्म न्यू साउथ वेल्स में गुलगॉन्ग के पास मैकग्राथ्स फ्लैट नाम की जगह पर मिला है. इस जगह पर हाल ही में मायोसीन युग के कई जीवाश्म मिले हैं. आज इस क्षेत्र में खुले घास के मैदान हैं लेकिन जब यह मकड़ी जिंदा थी तब यह हरा-भरा वर्षावन(Rainforest)हुआ करता था. जीवाश्म विज्ञानी डॉ. मैथ्यू मैककरी ने बताया कि, ऐसे Fossil सिर्फ एक-एक नमूना नहीं देते बल्कि पूरे Ecosystem का इतिहास बताते हैं.

खोज से क्या जानकारी मिली?

इस जगह से ऑस्ट्रेलिया के पुराने इकोसिस्टम की नई-नई जानकारी मिलती रहती है. मेगामोनोडोंटियम मैक्लुस्की के अलावा इस जगह से वैज्ञानिकों को पौधों, कीड़ों और दूसरे जीवों के भी सुरक्षित जीवाश्म मिले हैं. इस खोज से वैज्ञानिकों को अलग-अलग समय में महाद्वीप के जलवायु बदलावों को भी समझने में मदद मिलेगी. यह रिसर्च लिनियन सोसाइटी के जूलॉजिकल जर्नल में छपी थी.

