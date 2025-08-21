वैज्ञानिकों ने खोजा 2 करोड़ साल पुराने 'खूंखार शिकारी' का कंकाल, इसकी खोपड़ी देख चकरा गया दिमाग

Science News in Hindi: एक बेहद ही चौंकाने वाली खोज में मोनाश विश्वविद्यालय और म्यूजियम विक्टोरिया के वैज्ञानिकों ने विक्टोरिया में जान जुक बीच पर 2.6 करोड़ साल पुरानी व्हेल की खोपड़ी खोजी है. यह बिल्कुल ही नई प्रजाति की है जिसका नाम जानजुसेटस डुलार्डी है. यह ओलिगोसीन युग की एक छोटी लेकिन खतरनाक शिकारी व्हेल थी. जूलॉजिकल जर्नल में 12 अगस्त 2025 को छपे एक शोध के अनुसार, यह जीवाश्म(Fossil)एक किशोर या अधूरी बढ़त वाली व्हेल का है जिसकी लंबाई 7 फीट थी. आज की व्हेल से अलग इसके नुकीले दांत और बड़ी आंखें थीं.

खोज में क्या-क्या मिला?

यह जीवाश्म बहुत ही अच्छी तरह से मिला है जिसमें व्हेल की खोपड़ी, कान की हड्डियां और दांत सब शामिल हैं. यह प्रजाति उन व्हेल के बीच की कड़ी है जो पहले जमीन पर रहती थी और फिर पानी में रहने लगी. इस खोज से वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि कैसे शिकारी व्हेल फिल्टर फीडर में बदल गईं. इसे साल 2019 में खोजा गया था.

व्हेल के बारे में क्या मिली जानकारी?

जानजुसेटस डुलार्डी व्हेल की खोपड़ी का जीवाश्म व्हेल के विकास को समझने में मदद करता है. यह खोज दिखाता है कि कैसे व्हेल ने जमीन पर रहने वाले जानवरों से पानी में रहने वाले शिकारी जीवों के रूप में खुद को बदला. इस व्हेल की खोपड़ी की जांच करके वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि आज की व्हेल कैसे बनी.

क्यों कम मिलती हैं खोपड़ियां?

समुद्र में कटाव होने की वजह से व्हेल की खोपड़ियां बहुत कम मिलती हैं जो इस खोज को खास बनाती हैं. इस जीवाश्म से वैज्ञानिकों को व्हेल की बनावट और खाने की आदतों के बारे में भी पता चलेगा. पुरानी व्हेल के जीवाश्म का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझ पाएं कि लाखों सालों में व्हेल ने बदलते माहौल के हिसाब से खुद को कैसे बदला.

यह खोज कैसे मदद करेगी?

2.6 करोड़ साल पुरानी शार्क का ये जीवाश्म बहुत बड़ी खोज है. इसकी अच्छी तरह से मिली खोपड़ी, दांत और कान की हड्डियां वैज्ञानिकों को इस प्राचीन शिकारी व्हेल के जीवन के बारे में बताती हैं. इन जीवाश्मों पर चल रहे शोध से समुद्री जीवों के इतिहास और इस बात का पता चलता है कि आज की व्हेल कैसे बनीं.

