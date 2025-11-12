Lucifer: ऑस्ट्रेलिया में मिली सींग वाली 'शैतानी मधुमक्खी', 20 साल बाद खोजी गई नई प्रजाति

Science News in Hindi: कर्टिन यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को घोषणा कि है कि Australia में सींग वाली डरावनी मधुमक्खी की खोज हुई है. इस मधुमक्खी के शैतानी सींग हैं इसलिए इसे Lucifer नाम दिया गया है. इसका वैज्ञानिक नाम Megachile(Hackerapis)Lucifer है. इसकी खोज 2019 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी. यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता किट प्रेंडरगैस्ट ने इसे सबसे पहले देखा था. वह उस समय एक बहुत ही दुर्लभ जंगली फूल पर स्टडी कर रही थीं जो सिर्फ नॉर्समैन और हाइडेन ब्रेमर रेंज इलाके में उगता है.

लूसिफर नाम क्यों रखा गया?

किट का कहना है कि वह Netflix के शो Lucifer की बहुत बड़ी फैन हैं. उन्होने मधुमक्खी का नाम लूसिफर इसलिए रखा क्योंकि यह उसके अजीब लुक पर सही बैठ रहा था. उन्होंने बताया कि, मादा मधुमक्खी के चेहरे पर ये शानदार छोटे सींग थे. वह जब इस नई प्रजाति के बारे में लिख रही थीं तब नेटप्लिक्स शो देख रही थीं और उन्हें लगा कि यह नाम पूरी तरह सही है.

क्या है Lucifer शो?

यह एक काल्पनिक टीवी सीरीज है जो शैतान लूसिफर मॉर्निंगस्टार के बारे में है जो नर्क छोड़कर लॉस एंजिल्स में एक नाइट क्लब चलाता है. वैज्ञानिकों ने आगे कहा कि ये सींग मादा मधुमक्खियों में ही होते हैं. हालांकि यह ज्यादातर जानवरों के उलट है जिनमें ऐसे खास अंग आमतौर पर नर या Males में पाए जाते हैं.

क्यों खास है ये खोज?

किट ने कहा कि, यह मधुमक्शी समूह की 20 साल से ज्यादा समय में पहली नई खोज है. इससे पता चलता है कि हमें अभी भी कितने जीव-जंतुओं की खोज करना बाकी है. इस खोज से यह बात सामने आई कि हमें और मधुमक्खिों को पहचानना और खत्म होने से पहले उनके घरों को बचाना बहुत ही जरूरी है. यह मधुमक्खी एक खतरे में पड़े जंगली फूल पर मंडरा रही थी जिससे संकेत मिलता है कि यह खुल भी विलुप्त होने के कगार पर हो सकती है.