2.65 मिलियन साल पुराने दांतों ने खोला मानव विकास का नया अध्याय, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

वैज्ञानिकों को इथियोपिया में इंसान के पूर्वजों के दांतों के जीवाश्म मिले हैं और यह लगभग 2.65 मिलियन साल से अधिक पुराने हैं. ये दांत ऐसी प्रजाति के हैं जिसके बारे में पहले कोई जानता ही नहीं था. जो जीवाश्म मिला है ये प्रजाति उस समय रहती थी जब होमो वंश के सबसे पुराने सदस्य थे. लेडी-गेरारू इलाका जो कि इथियोपिया में है और वैज्ञानिकों ने यहां पर 10 दांत खोजे है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दांत दो अलग अलग प्रजातियों के ही थे और इसमें से एक प्रजाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी जो कि नई प्रजाति के थे.

सातवीं प्रजाति का जीवाश्म

अफ्रीका में अब तक अलग अलग जगहों पर मिले जीवाश्मों से 6 प्रजातियों का पता चला है. इससे यह पता चला है कि यह मानव सभ्यता का बहुत ही पुराना पूर्वज था, इसमे जीवाश्म से यह पता चला की इसमें इंसान और बंदरों दोनों के गुण रहे थे. लेकिन अब जो जीवाश्म वैज्ञानिकों को मिले हैं इस दांतों में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए हैं जिससे यह पता चल पाया कि यह सातवी प्रजाति का है. वंश या कहें तो genus एक जैसे गुणों वाली प्रजाति का नाम होता है जैसे शेर और बाघ एक ही वंश के होते लेकिन प्रजातियां अलग अलग हैं.

होमों प्रजाति के सदस्य

वैज्ञानिकों को 25.9 लाख साल पुराने तीन और दांतों की खोज की है. इन्हीं दांतों से ही पता चल पाया है कि यह होमों प्रजाति के सदस्य थे, 2013 में इसी प्रजाति की हड्डी सेम जगह मिली थी. साथ ही यह बताया गया की जीवाश्म के पूरी तरह ना मिलने की वजह से ही अभी तक इन 13 दांतों वाली ऑस्ट्रेलोपिथेकस (Australopithecus) प्रजाति को वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई नाम ही नहीं रखा है.