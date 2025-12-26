Advertisement
धरती से निकला 'बौना दानव', जन्म लेते ही पहन ली थी युद्ध की ढाल; भारत के पड़ोसी देश में खुले राज

Baby Armored Dinosaur Fossil: वैज्ञानिकों ने डायनासोर से जुड़ी एक पुरानी उलझन सुलझा ली है. चीन में मिले बेहद छोटे और पूरे कंकाल वाले डायनासोर फॉसिल किसी बौने डायनासोर के नहीं बल्कि बेबी डायनासोर के हैं. ये बच्चे डायनासोर जन्म के समय ही कवच के  साथ पैदा हुए थे. इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि आर्मर्ड डायनासोर बचपन में कैसे बढ़ते थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:54 AM IST
Baby Armored Dinosaur Fossil: बीते कई सालों से वैज्ञानिकों ने चीन के लियाओनिंग इलाके में एक खास तरह के डायनासोर के बहुत छोटे-छोटे फॉसिल खोजे हैं. इस डायनासोर का नाम Liaoningosaurus paradoxus था. सभी फॉसिल पूरे थे लेकिन आकार में काफी छोटे थे. लंबाई 40 सेंटीमीटर से भी कम थी. आमतौर पर ऐसे आर्मर्ड डायनासोर बड़े होकर 3 मीटर से ज्यादा लंबे हो जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि अब तक इस प्रजाति का कोई बड़ा या वयस्क फॉसिल कभी नहीं मिला है.

हालांकि इसी वजह से वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही थी. कुछ लोग मानते थे कि यह कोई बहुत ही दुर्लभ और छोटा कद वाला डायनासोर होगा. कुछ ने तो यह भी कहा कि शायद यह पानी के आसपास रहने वाला डायनासोर था. अब नई रिसर्च सबकी समझ को सिरे से खारिज करती नजर आरही है. 

माइक्रोस्कोप ने खोला राज
वैज्ञानिकों ने इन फॉसिल की हड्डियों को माइक्रोस्कोप से देखा. हड्डियों में उम्र का पता चलाने के लिए पेड़ के छल्लों जैसे निशान देखे जाते हैं. हर छल्ला आमतौर पर एक साल की उम्र बताता है. जब वैज्ञानिकों ने दो फॉसिल की हड्डियों की जांच की तो उनमें एक भी ग्रोथ लाइन मिली ही नहीं. इसका मतलब साफ था कि ये डायनासोर एक साल से भी कम उम्र के थे.

सबसे छोटा आर्मर्ड डायनासोर
सबसे छोटे फॉसिल में एक खास निशान मिला. इसे हैचिंग लाइन कहा जाता है. यह निशान उस समय बनता है जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है. इससे ये बात पता चली की डायनासोर मरने से ठीक पहले ही अंडे से निकला था. इस तरह यह दुनिया का अब तक मिला सबसे छोटा और सबसे नया पैदा हुआ आर्मर्ड डायनासोर बन गया.

बता दें कि लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर पॉल बैरेट ने कहा, इतने छोटे आर्मर्ड डायनासोर के फॉसिल मिलना बेहद दुर्लभ है. इससे हमें इनके बचपन को समझने का मौका मिला है.

कहां मिले ये फॉसिल
Liaoningosaurus paradoxus के सारे फॉसिल चीन के लियाओनिंग प्रांत से मिले हैं. यह इलाका क्रिटेशियस काल के फॉसिल के लिए बहुत मशहूर है. यह दौर करीब 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ साल पहले का था. उस समय वहां झीलें थीं. ज्वालामुखी फटते रहते थे. ज्वालामुखी की राख की वजह से जानवर जल्दी दब गए. उनके शरीर अच्छी हालत में सुरक्षित रह गए.

जन्म से ही कवच
वैज्ञानिक मानते थे कि आर्मर्ड डायनासोर का कवच धीरे-धीरे बड़ा होने पर बनता होगा लेकिन Liaoningosaurus के बच्चे फॉसिल ने यह सोच बदल दी. इन छोटे बच्चों में भी कवच बनने के शुरुआती निशान साफ दिखे. इसका मतलब है कि ये डायनासोर जन्म के तुरंत बाद ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते थे.

बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है, अगर इस प्रजाति का कोई वयस्क फॉसिल मिल जाए तो बच्चे और बड़े डायनासोर की तुलना करके और ज्यादा बातें समझी जा सकती हैं. Liaoningosaurus के ये बेबी फॉसिल आर्मर्ड डायनासोर के शुरुआती जीवन की सबसे साफ झलक देते हैं.

यह भी पढ़ें: धरती के घूमने से पैदा हुई बिजली, जमीन के नीचे लैब में हुआ कमाल; वैज्ञानिक खोज की ये बटन 24 घंटे रोशन रखेगी दुनिया!

 

