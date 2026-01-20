आर्कटिक में डायनासोर की नर्सरी! वैज्ञानिकों ने खोद निकाला करोड़ों साल पुराना ‘खजाना’, बेबी फॉसिल्स ने चौंकाया

Advertisement
Baby Dinosaur Fossils Found: वैज्ञानिकों को आर्कटिक इलाके की जमी हुई बर्फ में बेबी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं. ये खोज इस बात का पक्का सबूत देती है कि डायनासोर सिर्फ गर्म इलाकों में नहीं रहते थे. ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में भी अंडे देते थे. अपने बच्चों को वहीं पालते थे. इससे डायनासोर के जीवन को लेकर सोच पूरी तरह बदल गई है.

Jan 20, 2026, 07:02 AM IST
Baby Dinosaur Fossils Found: अब तक माना जाता था कि डायनासोर ठंडे इलाकों से दूर रहते होंगे. सर्दियों में गर्म जगहों की ओर चले जाते होंगे. हालांंकि अलास्का में हुई नई खोज ने इस सोच को पलट दिया है. वैज्ञानिकों को यहां आर्कटिक में हमेशा जमी रहने वाली जमीन में बेहद छोटे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं. ये जीवाश्म सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर के हैं. इनमें छोटे दांत और हड्डियों के टुकड़े शामिल हैं.

सात अलग डायनासोर के जीवाश्म
अलास्का के नॉर्थ स्लोप इलाके में प्रिंस क्रीक फॉर्मेशन में ये खोज हुई. यह इलाका आज भी काफी ठंडा और मुश्किल माना जाता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीवाश्म कम से कम सात अलग-अलग तरह के डायनासोर के हैं. इनमें शाकाहारी बतख जैसी चोंच वाले हैड्रोसॉर भी हैं. मांस खाने वाले खतरनाक टायरेनोसॉर भी शामिल हैं.

आर्कटिक में भी अंडे देते डायनासोर
सबसे खास बात यह है कि ये जीवाश्म वयस्क डायनासोर के नहीं बल्कि अंडों के अंदर मौजूद भ्रूण या बिल्कुल नए जन्मे बच्चों के हैं. इससे साफ हो गया है कि डायनासोर आर्कटिक में ही अंडे देते थे. वहीं अपने बच्चों को जन्म देते थे. इसका मतलब यह भी है कि वे हर साल गर्म इलाकों में जाकर वापस नहीं आते थे, बल्कि पूरे साल यहीं रहते थे.

इस रिसर्च को करंट बायोलॉजी नाम की साइंस जर्नल में छापा गया है. वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रिंस क्रीक फॉर्मेशन में पाए गए करीब 70 प्रतिशत डायनासोर समूहों के जीवाश्म बच्चों के हैं. इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि ये डायनासोर ठंडी और अंधेरी सर्दियों को भी वहीं झेलते थे.

सर्द माहौल में जीने की ताकत
वैज्ञानिकों का मानना है कि लेट क्रेटेशियस दौर में आर्कटिक का औसत तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस रहा होगा जो आज के ओटावा शहर जैसा था. फिर भी यहां लंबी सर्द रातें और कम धूप होती थी. ऐसे माहौल में जीने के लिए डायनासोर के शरीर में गर्मी बनाए रखने की खास ताकत रही होगी.

अंडों को फूटने में 5-6 महीने का वक्त
वैज्ञानिक प्रोफेसर ग्रेगरी एरिकसन ने बताया कि वहां डायनासोर के अंडों को फूटने में करीब 5 से 6 महीने लगते होंगे. ऐसे में सर्दी शुरू होते ही बच्चे बाहर आते थे. इतनी छोटी उम्र में हजारों किलोमीटर दूर जाना मुमकिन नहीं था. इसलिए वहीं रहकर ठंड सहना ही उनके लिए बेहतर रास्ता रहा होगा. डायनासोर हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार थे.

