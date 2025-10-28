Advertisement
trendingNow12978250
Hindi Newsविज्ञान

50 लाख साल की उम्र, धरती से 1000 गुना छोटी ऐज, चांद-तारों के बीच में लटका है एक नवजात 'शिशु', वैज्ञानिकों ने ली पहली बार तस्वीर!

First Time Baby Planet WISPIT 2b: नासा की खबर के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने पहली बार एक युवा तारे WISPIT 2 की रिंग में बेबी प्लैनेट WISPIT 2b की सीधी फोटो ली है. जो 50 लाख साल का बेबी प्लैनेट है. जो जूपिटर से 5 गुना बड़ा है. और धरती से 1000 गुना छोटी उम्र का है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो साभार-नासा
फोटो साभार-नासा

WISPIT 2b Baby Planet: अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है. NASA के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी युवा तारे के चारों ओर घूमती डिस्क में एक 'शिशु ग्रह' की सीधी तस्वीर ले ली है. ये ग्रह अभी बन रहा है और डिस्क के एक रिंग जैसे गैप में बैठा है. पहले सिर्फ थ्योरी थी, अब रियल फोटो आ गई है. science.nasa.gov में छपी रिपोर्ट में क्या-क्या बताया गया है. जानते हैं पूरी सच्चाई.

क्या है ये खोज?
ये ग्रह का नाम है WISPIT 2b. ये एक प्रोटोप्लैनेट है, यानी अभी पूरा ग्रह नहीं बना, बस धूल-गैस इकट्ठा कर बड़ा हो रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहले से ही बृहस्पति से 5 गुना बड़ा है!  उम्र? सिर्फ 50 लाख साल. पृथ्वी की उम्र से 1,000 गुना कम. और हमसे दूरी? 437 प्रकाश वर्ष दूर. मतलब, ये बेबी है लेकिन गैस का विशालकाय दानव अभी से है.

डिस्क और रिंग गैप का राज़
युवा तारों के आसपास गैस-धूल की डिस्क होती है, जहां ग्रह जन्म लेते हैं. इन डिस्क में रिंग जैसे गैप बनते हैं. वैज्ञानिक कहते थे कि ये गैप ग्रह बनाते हैं, सामान साफ करते हैं. हमारा सौर मंडल भी कभी ऐसा था, शायद बृहस्पति-शनि ने ऐसे गैप बनाए. लेकिन अब तक कोई ग्रह गैप में पकड़ा नहीं गया. WISPIT 2b पहला है जो ठीक गैप में बैठा है, जैसे किसी के गोदी में.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे ली गई फोटो?
WISPIT 2 तारे का अवलोकन सबसे पहले VLT-SPHERE (वेरी लार्ज टेलीस्कोप - स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्रिक हाई-कंट्रास्ट एक्सोप्लेनेट रिसर्च) का उपयोग करके किया गया था, जो यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला द्वारा संचालित उत्तरी चिली में एक भू-आधारित दूरबीन है. इन अवलोकनों में  इस तारे के चारों ओर के वलय और अंतराल पहली बार देखे गए थे. इस प्रणाली के इन अवलोकनों के बाद, शोधकर्ताओं ने WISPIT 2 का अवलोकन किया और एरिज़ोना विश्वविद्यालय के MagAO-X एक्सट्रीम अडैप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम जो चिली के लास कैम्पानास वेधशाला में स्थित मैगलन 2 (क्ले) टेलीस्कोप पर स्थित एक उच्च-विपरीत बाह्यग्रह प्रतिबिम्बक है, उसका उपयोग करते हुए पहली बार WISPIT 2b ग्रह को देखा. यह तकनीक इस खोज में एक और अनूठी बात जोड़ती है। MagAO-X उपकरण प्रत्यक्ष चित्र ग्रहण करता है, इसलिए इसने न केवल WISPIT 2b का पता लगाया, बल्कि मूलतः इस प्रोटोप्लैनेट की एक तस्वीर भी खींची.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#NASA

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?