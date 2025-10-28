50 लाख साल की उम्र, धरती से 1000 गुना छोटी ऐज, चांद-तारों के बीच में लटका है एक नवजात 'शिशु', वैज्ञानिकों ने ली पहली बार तस्वीर!

WISPIT 2b Baby Planet: अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है. NASA के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी युवा तारे के चारों ओर घूमती डिस्क में एक 'शिशु ग्रह' की सीधी तस्वीर ले ली है. ये ग्रह अभी बन रहा है और डिस्क के एक रिंग जैसे गैप में बैठा है. पहले सिर्फ थ्योरी थी, अब रियल फोटो आ गई है. science.nasa.gov में छपी रिपोर्ट में क्या-क्या बताया गया है. जानते हैं पूरी सच्चाई.

क्या है ये खोज?

ये ग्रह का नाम है WISPIT 2b. ये एक प्रोटोप्लैनेट है, यानी अभी पूरा ग्रह नहीं बना, बस धूल-गैस इकट्ठा कर बड़ा हो रहा है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पहले से ही बृहस्पति से 5 गुना बड़ा है! उम्र? सिर्फ 50 लाख साल. पृथ्वी की उम्र से 1,000 गुना कम. और हमसे दूरी? 437 प्रकाश वर्ष दूर. मतलब, ये बेबी है लेकिन गैस का विशालकाय दानव अभी से है.

डिस्क और रिंग गैप का राज़

युवा तारों के आसपास गैस-धूल की डिस्क होती है, जहां ग्रह जन्म लेते हैं. इन डिस्क में रिंग जैसे गैप बनते हैं. वैज्ञानिक कहते थे कि ये गैप ग्रह बनाते हैं, सामान साफ करते हैं. हमारा सौर मंडल भी कभी ऐसा था, शायद बृहस्पति-शनि ने ऐसे गैप बनाए. लेकिन अब तक कोई ग्रह गैप में पकड़ा नहीं गया. WISPIT 2b पहला है जो ठीक गैप में बैठा है, जैसे किसी के गोदी में.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे ली गई फोटो?

WISPIT 2 तारे का अवलोकन सबसे पहले VLT-SPHERE (वेरी लार्ज टेलीस्कोप - स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्रिक हाई-कंट्रास्ट एक्सोप्लेनेट रिसर्च) का उपयोग करके किया गया था, जो यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला द्वारा संचालित उत्तरी चिली में एक भू-आधारित दूरबीन है. इन अवलोकनों में इस तारे के चारों ओर के वलय और अंतराल पहली बार देखे गए थे. इस प्रणाली के इन अवलोकनों के बाद, शोधकर्ताओं ने WISPIT 2 का अवलोकन किया और एरिज़ोना विश्वविद्यालय के MagAO-X एक्सट्रीम अडैप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम जो चिली के लास कैम्पानास वेधशाला में स्थित मैगलन 2 (क्ले) टेलीस्कोप पर स्थित एक उच्च-विपरीत बाह्यग्रह प्रतिबिम्बक है, उसका उपयोग करते हुए पहली बार WISPIT 2b ग्रह को देखा. यह तकनीक इस खोज में एक और अनूठी बात जोड़ती है। MagAO-X उपकरण प्रत्यक्ष चित्र ग्रहण करता है, इसलिए इसने न केवल WISPIT 2b का पता लगाया, बल्कि मूलतः इस प्रोटोप्लैनेट की एक तस्वीर भी खींची.