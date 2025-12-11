Advertisement
वैज्ञानिकों के खून से बनी BabyBIG ने कैसे बचाई 3,700 बच्चों की जान, जानें इस खास दवा की पूरी कहानी

वैज्ञानिकों के खून से बनी BabyBIG ने कैसे बचाई 3,700 बच्चों की जान, जानें इस खास दवा की पूरी कहानी

Magical Antidote: कैलिफोर्निया के टोनी बार्बेरा के लिए, उनके नवजात बेटे को दूषित फॉर्मूले से होने वाली जानलेवा बीमारी शिशु बोटुलिज्म से बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था. यह संभव हुआ BabyBIG नाम के एक दुर्लभ और महंगी दवा से जो इस बीमारी को रोकने वाली बीमारी का एकमात्रा एंटीडोट है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:30 AM IST
वैज्ञानिकों के खून से बनी BabyBIG ने कैसे बचाई 3,700 बच्चों की जान, जानें इस खास दवा की पूरी कहानी

The Story of BabyBIG: अक्टूबर महीने में अलेक्जेंड्रो बार्बेरा को शिशु बोटुलिज्म (Infant Botulism) बीमारी के कारण कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनके पिता टोनी बार्बेरा ने इस बीमारी या इसके महंगे लेकिन जीवन रक्षक इलाज के बारे में शायद ही कभी सुना था. आज टोनी बार्बेरा इस दवा के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो दुषित बायहार्ट (Byheart) फॉर्मूले से जुड़ी लकवाग्रस्त और जानलेवा बीमारी का एकमात्र इलाजा है. टोनी ने कहा, यह अविश्वसनीय है और उनका बेटा अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. 

क्या है BabyBIG?
2003 में लाइसेंसे प्राप्त BabyBIG ह्यूमन बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन का ब्रांड नेम ह. यह एक IV दवा है जिसमें उन लोगों के एंटीबॉडी में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बोटुलिज्म के खिलाफ टीका लगाया गया है. यह दवा उन शिशुओं की मदद करती है खुद इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत छोटे हैं. यह दवा वैज्ञानिकों और स्वंयसेवकों (Volunteer) के छोटे समूह द्वारा दान किए गए ब्लड प्लाज्मा से बनती है. 

किसने की थी इसकी खोज?
यह इलाज डॉ. स्टीफन आर्नन की खोज थी. 1976 में डॉ. अर्नन ने शिशुओं को प्रभावित करने वाले बोटुलिज्म के इस रेयर कंडिशन की पहचान की और फिर अपने 45 साल के करियर में इसका इलाज ढूंढने पर काम किया. यह बीमारी तब होती है जब शिशु बोटुलिज्म बीजाणुओं (Spores) निगल लेते हैं जो आंतों में टॉक्सिन पैदा करते हैं और नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं. 

कितनी है इसकी लागत?
1997 में कैलिफोर्निया में एक महत्वपूर्ण परीक्षण के बाद से दुनिया भर में 3,700 से अधिक बच्चों का BabyBIG से इलाज किया जा चुका है. यह दवा हर 5 साल में छोटे बच्चों बैच में बनाई जाती है और इसकी लागत 70,000 डॉलर (लगभग 58 लाख रपए) है. दवा की बिक्री से प्राप्त फीस का इस्तेमाल केवल बोटुलिज्म प्रोग्राम को फंड देने के लिए किया जाता है. 

इस एंटीडोट की चुनौतियां और भविष्य
Infant Botulism काफी दुर्लभ है, अमेरिका में हर साल 200 से कम मामले, इसलिए BabyBIG इलाज बनाने में लगभग 15 साल और 10.6 मिलियन डॉलर लगे और इसमें कई चुनौतियां सामने आईं. कैलिफोर्निया के अधिकारियों के अनुसार, BabyBIG के हर बैच के लिए औसतन लगभग 30 लोग प्लाज्मा डोनेट करते हैं. हालांकि, कुछ शुरुआती डोनर्स की उम्र 70 साल होने की वजह से वह प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं और नए डोनर्स को स्वीकार किया जा रहा है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

babybigHindi Science news

