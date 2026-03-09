11 दिन तक न खाना, न पीना, न आराम... 300 ग्राम के इस पक्षी ने 13,560 KM उड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; वैज्ञानिक भी दंग

Advertisement
Bar-tailed Godwit World Record: महज 300-400 ग्राम वजन वाले एक पक्षी ने बिना रुके 13,560 किलोमीटर की दूरी तय कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. इस नन्हे 'एविएटर' ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर लगातार 11 दिनों तक उड़कर पूरा किया, वो भी बिना एक बार भी जमीन पर उतरे. इस पक्षी की क्षमता को देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:45 PM IST
Bar-tailed Godwit World Record: क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव के बारे में पढ़ा या सुना है, जो बिना रुके 13,560 किलोमीटर की यात्रा कर लेता हो. जरूर आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा हो पाना भी असंभव है. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो चुका है. यह चमत्कार बार-टेल्ड गॉडविट (Bar-tailed Godwit) नाम के एक नन्हे पक्षी ने किया है. महज 300-400 ग्राम वजन वाले इस पक्षी ने बिना रुके 13,560 किलोमीटर की दूरी तय कर एक नया विश्व रिकॉर्ड (Guinness World Record) बना दिया है. इस नन्हे 'एविएटर' ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर लगातार 11 दिनों तक उड़कर पूरा किया, वो भी बिना एक बार भी जमीन पर उतरे. आइए जानते हैं इस नन्ही जान के 'सुपरपावर' के पीछे का राज क्या है?

क्या है यह असंभव सी लगने वाली यात्रा?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर एक छोटा सा सोलर-पावर्ड सैटेलाइट टैग लगाया था, जिससे इसकी पल-पल की जानकारी मिलती रहे. यह पक्षी अलास्का के कुस्कोक्विम डेल्टा से उड़ा और लगातार 11 दिन और 1 घंटे तक प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ता रहा. इस पूरी यात्रा के दौरान वह न कहीं रुका, न उसने कुछ खाया और न ही एक बूंद पानी पिया. समुद्र के ऊपर न तो उतरने की जगह थी और न ही आराम की. अगर वह थककर गिर जाता, तो उसकी जान बचना भी नामुमकिन था.

ये सुपरपावर आती कहां से है?

वैज्ञानिकों ने इस पक्षी के शरीर में होने वाले कुछ बदलावों का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि लंबी उड़ान से पहले यह पक्षी अपने पेट, आंतों और लीवर जैसे अंगों को 55% तक सिकोड़ लेता है ताकि शरीर हल्का रहे और ज्यादा फैट स्टोर किया जा सके. इसके साथ ही किसी भी यात्रा से पहले यह इतना खाता है कि इसका वजन लगभग दोगुना हो जाता है. बाद में यही जमा चर्बी उड़ान के दौरान इसके लिए ईंधन का काम करती है. उड़ने के समय यह पक्षी यूनीहेमिस्फेरिक स्लीप (Unihemispheric Sleep) का सहारा लेता है. इसका मतलब होता है कि यह आधे दिमाग से सोता है और इसका आधा दिमाग रास्ता देखने के लिए जागता रहता है.

कितनी खतरनाक थी यह यात्रा?

आपको बता दें कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है. यहां बहुत दूर तक आपको सिर्फ पानी ही नजर आता है. कई सौ किलोमीटर तक यहां कोई जमीन नहीं है. इस क्षेत्र में यात्रा के दौरान बार-टेल्ड गॉडविट नाम के इस पक्षी को तूफान, तेज हवाएं और ठंड का सामना करना पड़ा होगा. यहां उड़ान के दौरान कभी-कभी हवा उसके खिलाफ चलती होगी. जहां उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा. लेकिन यह पक्षी हजारों सालों से इसी रास्ते पर आता-जाता रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह यात्रा इतनी लंबी है क्योंकि अलास्का में गर्मियों में बहुत खाना मिलता है. लेकिन अब वहां खतरा बढ़ रहा है. तस्मानिया में विंड फार्म बन रहे हैं जो पक्षियों के रुकने की जगहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर स्टॉपओवर साइट्स खत्म हो गईं तो इस तरह की रिकॉर्ड उड़ानें मुश्किल हो सकती हैं.

क्यों खास है 'B6' का यह सफर?

वैसे तो गॉडविट पक्षी हर साल मीलों तक का सफर करते हैं, लेकिन 'B6' सिर्फ 4-5 महीने का था जब उसने यह रिकॉर्ड बनाया. बिना किसी अनुभव के, सिर्फ अपनी अंतरात्मा (Instinct) और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) के सहारे उसने हजारों मील का रास्ता तय कर लिया. जबकि इंसान अरबों रुपये खर्च करके एयरक्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन प्रकृति ने महज 300-400 ग्राम के इस पक्षी को जो 'इंजन' दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं.

