Advertisement
trendingNow12996312
Hindi Newsविज्ञान

सौरमंडल का केंद्र सूर्य नहीं 'बैरीसेंटर', गलत साबित हुआ 500 साल पुराना सिद्धांत

Solar System Center: सूर्य भी अक्सर डगमगाता रहता है और इसी वजह से बैरीसेंटर के अस्तित्व का पता चला है. ऐसा तब होता है जब बृहस्पति और शनि जैसे भारी ग्रहों के खिंचाव के कारण बैरीसेंटर गति करता है. उनके द्रव्यमान का अर्थ है कि सूर्य पर उनका सबसे अधिक खिंचाव है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सौरमंडल का केंद्र सूर्य नहीं 'बैरीसेंटर', गलत साबित हुआ 500 साल पुराना सिद्धांत

Barycenter: ऐसा माना जाता है कि हमारा सौरमंडल सूर्य के इर्द-गिर्द घूमता है जबकि दूसरे सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं. ब्रह्मांड का सबसे मजेदार पहलू ये है कि यहां सब कुछ गति में है.क्योंकि, ग्रह घूमते के अलावा परिक्रमा भी करते हैं और यही बात सूर्य पर भी लागू होती है. वैज्ञानिकों का मानना है सूर्य गति में है और सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में नहीं है. बल्कि ये किसी अदृश्य बिंदु के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, जिसको बैरीसेंटर के रूप में जाना जाता है.

क्या है बैरीसेंटर?
बैरीसेंटर अंतरिक्ष में एक अदृश्य बिंदु है जहां सूर्य और ग्रहों का द्रव्यमान समान हो जाता है. इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रहों और सूर्य को अपनी ओर खींचता है. इसका मतलब है कि सूर्य की भी एक कक्षा है. दरअसल, बैरीसेंटर वो एक बिंदु है जहां किसी प्रणाली में दो पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं. यह तब बनता है जब दो या दो से अधिक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से एक साथ जुड़ते हैं. यह सबसे अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के पास मौजूद होता है. हालांकि, सूर्य सौरमंडल में सबसे भारी पिंड है लेकिन जरूरी नहीं की यह इसके सेंटर में हो. 

500 साल पुराना सिद्धांत गलत
सूर्य भी अक्सर डगमगाता रहता है और इसी वजह से बैरीसेंटर के अस्तित्व का पता चला है. ऐसा तब होता है जब बृहस्पति और शनि जैसे भारी ग्रहों के खिंचाव के कारण बैरीसेंटर गति करता है. उनके द्रव्यमान का अर्थ है कि सूर्य पर उनका सबसे अधिक खिंचाव है. इसलिए जब वे एक निश्चित तरीके से एक रेखा में होते हैं तो वो बैरीसेंटर को बाहर की ओर खींचते हैं. जिससे सूर्य भी थोड़ा हिलता-डुलता है. नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले भी इस गति को देखा है लेकिन बेहतर तकनीक और अधिक शोध ने बैरीसेंटर के बारे में और अधिक स्पष्टता प्रदान की है. इस खोज के चलते सूर्य के सौरमंडल के केंद्र में होने का लगभग 500 साल पुराना सिद्धांत गलत साबित होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इंसानी दिमाग के विकास का पहला 'नक्शा' तैयार! 5000 से ज्यादा सेल्स टाइप की हुई खोज

महत्वपूर्ण साबित होगी खोज

वर्ष 1543 तक खगोलशास्त्रियों का मानना ​​था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है. इसको लेकर पोलिश खगोलशास्त्री कोपरनिकस ने उसी साल ये सिद्ध कर दिया की सूर्य सौरमंडल के केंद्र में हैं और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन समय के साथ उच्च तकनीकी के विकास ने बैरीसेंटर के बारे में जानकारी दी, जो एक बिंदु है जो सूर्य को चला रहा था. दरअसल, भारी ग्रहों का खिंचाव ही दूसरे तारामंडलों में ग्रहों के अस्तित्व के बारे में खुलासा करता है. ये जानकारी तब और ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है जब मनुष्य अंतरिक्ष यात्रा, चंद्रमा और मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा है. ये खुलासा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में यह समझने में महत्वपूर्ण है कि हमारा सौरमंडल कैसे काम करता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Solar systemBarycenterToday Latest Hindi News

Trending news

'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
Jammu Kashmir
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी