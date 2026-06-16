सदियों से इंसान पेड़-पौधों की उस जादुई कला को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वे धूप, पानी और हवा से अपना भोजन और ऊर्जा बनाते हैं. विज्ञान की भाषा में इसे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) कहा जाता है. अब जापान के ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्रकृति के इसी सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करके एक ऐसा जादुई डिवाइस बना लिया है, जो बिना किसी बैटरी के सूरज की रोशनी से सीधे लिक्विड फ्यूल (तरल ईंन्धन) तैयार करता है.
यह खोज आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और पारंपरिक बैटरी सिस्टम पर हमारी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर सकती है. आइए जानते हैं कि यह आर्टिफिशियल पत्ती (Artificial Leaf) कैसे काम करती है.
आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस यानी आर्टिफिशियल प्रकाश संश्लेषण पर वैज्ञानिक लंबे समय से काम कर रहे हैं. आमतौर पर ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए बड़े-बड़े सोलर पैनल और भारी-भरकम बैटरियों की जरूरत होती है. लेकिन ओसाका के वैज्ञानिकों ने जो सिस्टम तैयार किया है, वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. इसमें किसी बाहरी बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती. यह डिवाइस सीधे तौर पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध पानी को 'फॉर्मिक एसिड' (Formic Acid) नाम के एक तरल ईंन्धन में बदल देता है.
सौर ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे दिन धूप एक जैसी नहीं रहती. बादलों के आने या शाम होने पर बिजली का उत्पादन घटने-बढ़ने लगता है. इसी उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए पारंपरिक सिस्टम में बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत महंगी और रखरखाव में मुश्किल होती हैं. ओसाका की टीम ने इसके लिए एक अनोखा 'केमिकल एमपीपीटी सिस्टम' (Chemical MPPT System) बनाया है. यह सिस्टम धूप के बदलते मिजाज के हिसाब से खुद को ऑटोमैटिक एडजस्ट कर लेता है. इसके अंदर लगे पंप और माइक्रोप्रोसेसर इतनी कम बिजली खाते हैं कि उन्हें किसी बैटरी बैकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती.
यह जादुई मशीन जिस फॉर्मिक एसिड को बनाती है, वह इस वक्त विज्ञान की दुनिया में सबसे बेहतरीन ईंन्धन और एनर्जी कैरियर माना जा रहा है. फॉर्मिक एसिड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हाइड्रोजन को एक स्थिर लिक्विड के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और स्टोर करना बेहद आसान है. वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इस विशेष तीन-कमरों वाले इलेक्ट्रोलाइज़र की मदद से बिना किसी इंसानी मदद के, यह मशीन लगातार शुद्ध फॉर्मिक एसिड का उत्पादन कर सकती है.
इस तकनीक का महत्व सिर्फ मुफ्त का ईंन्धन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है. यह मशीन हवा में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर उसे काम के ईंन्धन में बदल देती है. यानी एक तरफ यह प्रदूषण को कम करेगी और दूसरी तरफ हमें ग्रीन फ्यूल (Green Fuel) देगी. इसके अलावा, बैटरियों के न होने से इस तकनीक को दुनिया के सबसे पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में भी बहुत कम खर्च में लगाया जा सकता है.
वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का सफल परीक्षण सिर्फ लैब के बंद कमरों में नहीं किया है, बल्कि इसका लाइव डेमो ओसाका में आयोजित 'एक्सपो 2025' (Expo 2025) में भी दिखाया गया है. वहां इस सिस्टम से बनाई गई ऊर्जा के जरिए एक बड़े डिस्प्ले को सफलतापूर्वक चलाया गया. यह इस बात का प्रमाण है कि यह तकनीक व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है. आने वाला समय ऐसी ही तकनीकों का है, जहां गाड़ियां और फैक्ट्रियां जमीन से निकलने वाले तेल से नहीं, बल्कि धूप और पानी से बनी स्वदेशी गैस से चलेंगी.