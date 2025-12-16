24000 साल बाद बर्फ से लौटी ‘मरी हुई’ जिंदगी! साइबेरिया में जिंदा हुए हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिकों ने उठा दिया रहस्यों पर्दा

Bdelloid Rotifer Revival: वैज्ञानिकों ने जिन सूक्ष्म कीड़ों को जिंदा किया है वे bdelloid rotifer कहलाते हैं. यह बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं. यह खोज भविष्य में खेती, अंतरिक्ष मिशन और जीवन को सुरक्षित रखने की तकनीकों में भी मददगार साबित हो सकती है. बता दें कि ये जीव न तो जॉम्बी हैं और न ही इंसानों के लिए खतरनाक, यह माइक्रोस्कोप से ही दिखने वाले बहुत छोटे जीव हैं.

क्या हैं ये bdelloid rotifer

bdelloid rotifer को व्हील एनिमल भी कहा जाता है. इनके मुंह के पास गोल आकार में छोटे-छोटे बाल होते हैं. दिखने में यह पहिए जैसे नजर आते हैं. ये जीव बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी साथ ही कठोर माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं. इसी लिस्ट में tardigrade जैसे जीव भी हैं और वे अंतरिक्ष के खालीपन में भी टिके रह सकते हैं.

कहां मिले हजारों साल पुराने जीव

वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में एक एक्सपेरीमेंट किया, वहां से उन्होंने जमीन की एक मोटी परत निकाली और उसे permafrost कहा गया. बता दें कि permafrost वह जमीन होती है जो हजारों सालों तक लगातार जमी रहती है. यह इलाका कम से कम प्लाइस्टोसीन काल के अंत से जमे होने का हो सकता है.

कैसे हो गए जिंदा

वैज्ञानिकों ने करीब 11.5 फीट गहराई से मिट्टी का एक सुरक्षित सैंपल निकाला और इसकी उम्र कार्बन डेटिंग से लगभग 24,000 साल रिकॉर्ड की गई. बाद में इस मिट्टी को खास तरीके से धीरे-धीरे पिघलाया गया. जैसे ही माहौल bdelloid rotifer के मुताबिक हुए वह दोबारा एक्टिव हो गए. जिसके बाद वह सामान्य तरह से जीवन जीने लगे.

बता दें कि Cryptobiosis इन जीवों की सबसे खास क्षमता होती है. Cryptobiosis एक तरह की गहरी नींद जैसी अवस्था होती है, इसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म लगभग बंद कर देते हैं. इस दौरान ये खास प्रोटीन और रसायन जमा कर लेते हैं. जिस वजह से हालांत ठीक होने पर वे दोबारा सामान्य जीवन में लौट पाते हैं.

जब bdelloid rotifer दोबारा जिंदा हुए तो उन्होंने तुरंत अपनी asexual reproduction शुरू कर दी यानी इसे आप ऐसे समझें की बिना किसी जोड़े के खुद की हूबहू कॉपी बनाना. इसी वजह से वैज्ञानिक जल्द ही यह पहचान नहीं पाए कि कौन से rotifer पुराने हैं और कौन नए पैदा हुए हैं.

पहले भी लौटी हैं जिन्दगियां

bdelloid rotifer से पहले भी वैज्ञानिक हजारों सालों से जमी हुई काई खरपतवार और nematode जैसे कीड़ों को वापस जीवन में ला चुके हैं. ये सभी जीव कम से कम 1,000 साल या उससे ज्यादा समय तक जमे रहने के बाद फिर से एक्टिव हुए थे.

ध्यान देने वाली बात ये है कि cryobiology यानी बेहद ठंडे तापमान में जीवन के रिसर्च को नई दिशा मिली है. आने वाले समय में इसी तरह की तकनीक से पौधों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी क्षमता वाले जीव और पौधे मंगल ग्रह जैसी जगहों पर खेती और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में मददगार साबित हो सकते हैं.

