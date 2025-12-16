Advertisement
trendingNow13042384
Hindi Newsविज्ञान24000 साल बाद बर्फ से लौटी ‘मरी हुई’ जिंदगी! साइबेरिया में जिंदा हुए हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिकों ने उठा दिया रहस्यों पर्दा

24000 साल बाद बर्फ से लौटी ‘मरी हुई’ जिंदगी! साइबेरिया में जिंदा हुए हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिकों ने उठा दिया रहस्यों पर्दा

Bdelloid Rotifer Revival: रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की बर्फ में जमे करीब 24,000 साल पुराने सूक्ष्म कीड़ों को दोबारा ज़िंदा कर दिया है. विज्ञान जगत में यह खोज काफी अहम है और ये वाकई में काफी चौंकाने वाली खोज है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

24000 साल बाद बर्फ से लौटी ‘मरी हुई’ जिंदगी! साइबेरिया में जिंदा हुए हजारों साल पुराने सूक्ष्म जीव, वैज्ञानिकों ने उठा दिया रहस्यों पर्दा

Bdelloid Rotifer Revival: वैज्ञानिकों ने जिन सूक्ष्म कीड़ों को जिंदा किया है वे bdelloid rotifer कहलाते हैं. यह बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं. यह खोज भविष्य में खेती, अंतरिक्ष मिशन और जीवन को सुरक्षित रखने की तकनीकों में भी मददगार साबित हो सकती है. बता दें कि ये जीव न तो जॉम्बी हैं और न ही इंसानों के लिए खतरनाक, यह माइक्रोस्कोप से ही दिखने वाले बहुत छोटे जीव हैं.

क्या हैं ये bdelloid rotifer
bdelloid rotifer को व्हील एनिमल भी कहा जाता है. इनके मुंह के पास गोल आकार में छोटे-छोटे बाल होते हैं. दिखने में यह पहिए जैसे नजर आते हैं. ये जीव बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी साथ ही कठोर माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं. इसी लिस्ट में tardigrade जैसे जीव भी हैं और वे अंतरिक्ष के खालीपन में भी टिके रह सकते हैं.

कहां मिले हजारों साल पुराने जीव
वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में एक एक्सपेरीमेंट किया, वहां से उन्होंने जमीन की एक मोटी परत निकाली और उसे permafrost कहा गया. बता दें कि permafrost वह जमीन होती है जो हजारों सालों तक लगातार जमी रहती है. यह इलाका कम से कम प्लाइस्टोसीन काल के अंत से जमे होने का हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हो गए जिंदा
वैज्ञानिकों ने करीब 11.5 फीट गहराई से मिट्टी का एक सुरक्षित सैंपल निकाला और इसकी उम्र कार्बन डेटिंग से लगभग 24,000 साल रिकॉर्ड की गई. बाद में इस मिट्टी को खास तरीके से धीरे-धीरे पिघलाया गया. जैसे ही माहौल bdelloid rotifer के मुताबिक हुए वह दोबारा एक्टिव हो गए. जिसके बाद वह सामान्य तरह से जीवन जीने लगे. 

बता दें कि Cryptobiosis इन जीवों की सबसे खास क्षमता होती है. Cryptobiosis एक तरह की गहरी नींद जैसी अवस्था होती है, इसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म लगभग बंद कर देते हैं. इस दौरान ये खास प्रोटीन और रसायन जमा कर लेते हैं. जिस वजह से हालांत ठीक होने पर वे दोबारा सामान्य जीवन में लौट पाते हैं.

जब bdelloid rotifer दोबारा जिंदा हुए तो उन्होंने तुरंत अपनी asexual reproduction शुरू कर दी यानी इसे आप ऐसे समझें की बिना किसी जोड़े के खुद की हूबहू कॉपी बनाना. इसी वजह से वैज्ञानिक जल्द ही यह पहचान नहीं पाए कि कौन से rotifer पुराने हैं और कौन नए पैदा हुए हैं.

पहले भी लौटी हैं जिन्दगियां
bdelloid rotifer से पहले भी वैज्ञानिक हजारों सालों से जमी हुई काई खरपतवार और nematode जैसे कीड़ों को वापस जीवन में ला चुके हैं. ये सभी जीव कम से कम 1,000 साल या उससे ज्यादा समय तक जमे रहने के बाद फिर से एक्टिव हुए थे.

ध्यान देने वाली बात ये है कि cryobiology यानी बेहद ठंडे तापमान में जीवन के रिसर्च को नई दिशा मिली है. आने वाले समय में इसी तरह की तकनीक से पौधों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी क्षमता वाले जीव और पौधे मंगल ग्रह जैसी जगहों पर खेती और लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में मददगार साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 30 करोड़ साल पुराना ‘माइक्रोबियल हमला’! डायनासोर से पहले भी बीमारियों से जूझते थे ये समुद्री जीव, जीवाश्म ने खोले राज

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Bdelloid Rotifer Revival

Trending news

'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
Bondi beach attack update
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
maharashtra municipal election
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
Chief Information Commissioner
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
Delhi pollution
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान