/8 साल का इंतजार होगा खत्म! सूर्य के सबसे करीब पहुंचा इंसानी मिशन, अब खुलेंगे बुध के अनसुलझे रहस्य

सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी और सूर्य के सबसे नजदीकी बुध यानी मर्करी के रहस्य अब आखिरकार खुलने वाले हैं. करीब 8 सालों के लंबे इंताजर और थका देने वाले अंतरतारकीय सफर के बाद इंसानी मिशन अपने मुकाम के बहुत करीब पहुंच चुका है. यूरोपीय और जापानी स्पेस एजेंसियों का साझा बेपीकोलम्बो मिशन अब अपने अपने उस आखिरी चरण में पहुंच गया है, जहां से विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा. अरबों किलोमीटर की दूरी तय करने और सूर्य के भयानक खिंचाव को मात देने के बाद दो स्पेसक्राफ्ट बुध की कक्षा में समाने को तैयार हैं.
करीब आठ साल लंबी और कठिन यात्रा पूरी करने के बाद दो स्पेसक्राफ्ट आखिरकार बुध ग्रह के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन बेपीकोलम्बो 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था. अरबों किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान इस मिशन ने पृथ्वी, शुक्र और खुद बुध ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए अपना सफर आगे बढ़ाया. अब यह मिशन अपने आखिरी पड़ाव में प्रवेश कर चुका है.
हाल ही में 3 सितंबर को मर्करी ट्रांसफर मॉड्यूल, जो अब तक इस सफर को ताकत दे रहा था, दोनों साइंस स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया. इसके बाद अगला सबसे बड़ा पड़ाव 21 नवंबर को आएगा, जब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक साथ बुध ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश करेंगे.
सूर्य के सबसे पास होने के बाद बुध ग्रह तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है. पृथ्वी से चलने वाले किसी भी यान को सूर्य के तेज खिंचाव के बीच बुध की कक्षा में रुकने के लिए अपनी गति बहुत कम करनी पड़ती है. इसी कारण से बेपीकोलम्बो ने एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना. इसने अपने सफर में 9 फ्लाईबाय किए, एक पृथ्वी का, दो शुक्र के और छह बुध ग्रह के.
इस मिशन में दो मुख्य साइंटिफिक ऑर्बिटर शामिल हैं-
MPO यानी मर्करी प्लैनेटरी ऑर्बिटर
यह ESA का यान है, जो बुध की सतह, अंदरूनी बनावट और उसकी संरचना का अध्ययन करेगा.
Mio यानी मर्करी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर
यह JAXA का यान है, जो बुध के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के साथ उसके संबंधों की जांच करेगा.
बुध ग्रह पर पहुंचने के बाद दोनों यान अलग हो जाएंगे. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मिशन बुध के ध्रुवीय गड्ढों यानी पोलर क्रेटर्स में मौजूद बर्फ के भंडारों का पता लगाएगा. इसके साथ ही, सतह पर मौजूद रहस्यमयी गड्ढों, बुध के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य के इतने पास इसके निर्माण की कहानी से भी पर्दा उठ सकता है.
दिसंबर 2026 में दोनों स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह अलग होंगे और मार्च 2027 तक MPO अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचेगा. इसके बाद अप्रैल 2027 से मुख्य साइंटिफिक रिसर्च शुरू होगी. आठ साल के लंबे इंतजार के बाद अब बेपीकोलम्बो का असली वैज्ञानिक मिशन शुरू होने जा रहा है.