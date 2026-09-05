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8 साल का इंतजार होगा खत्म! सूर्य के सबसे करीब पहुंचा इंसानी मिशन, अब खुलेंगे बुध के अनसुलझे रहस्य

सौरमंडल के सबसे छोटे, गर्म और रहस्यमयी ग्रह बुध यानी मर्करी के अनसुलझे राज अब जल्द ही सामने आने वाला है. लगभग 8 साल लंबे और बहुत ही मुश्किल अंतरतारकीय सफर को पूरा करने के बाद इंसानी प्रतिभा का अद्भुत नमूना बेपीकोलम्बो मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 05, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:51 PM IST
8 साल का इंतजार होगा खत्म! सूर्य के सबसे करीब पहुंचा इंसानी मिशन, अब खुलेंगे बुध के अनसुलझे रहस्य

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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