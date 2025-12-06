Advertisement
शरीर की रुकी प्रोटीन मशीन फिर होगी चालू! मीथेन बनाने वाले इस जीव में छिपा है इलाज, DNA के 'स्टॉप सिग्नल' से ठीक हो सकती बीमारियां?

Berkeley Discovery Microbe: कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बर्कले के रिसर्चर्स ने एक ऐसा माइक्रोब खोजा है जो DNA के कोड को दो अलग-अलग तरीकों से पढ़ता है. यह खोज उस 60 साल पुराने नियम को चुनौती देती है जिसमें कहा गया था कि हर कोड का एक ही मतलब होता है. यह माइक्रोब एक ही कोडन को कभी स्टॉप सिग्नल और कभी अमीनो एसिड जोड़ने का इशारा मानता है. यह बदलाव आने वाले समय में कई जेनेटिक बीमारियों के इलाज के लिए नई राह खोल सकता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:00 AM IST
Berkeley Discovery Microbe: आम तौर पर देखा जाए तो जीवों में DNA को बहुत सटीक तरीके से पढ़ा जाता है. हालांकि एक माइक्रोब Methanosarcina acetivorans ने साबित किया है कि जीवन हमेशा इतना कठोर नहीं होता है. यह जीव एक विशेष कोडन UAG को कभी प्रोटीन रोकने और उसे चालू रखने का का संकेत मानता है. बता दें कि यह लचीलापन बायोलॉजी की मूल किताबों को फिर से लिखने जैसा है.

DNA के नियमों को चुनौती
दुनिया में हर जीव DNA के कोडन को एक तय नियम से पढ़ता है. जैसे तीन अक्षरों का कोडन केवल एक ही अमीनो एसिड या स्टॉप का संकेत देता है. UC Berkeley के वैज्ञानिकों ने पाया कि यह माइक्रोब एक ही कोडन को दो अलग-अलग तरीकों से पढ़ सकता है. यानी जीवन का वह नियम, जिसमें कहा गया था कि हर कोडन का केवल एक ही अर्थ होता है अब टूट चुका है.

माइक्रोब का नाम
Methanosarcina acetivorans एक ऐसा आर्किऑन है जो मीथेन गैस बनाता है. इस जीव की सबसे खास बात यह है कि यह UAG नामक स्टॉप कोडन को कभी रुकने का आदेश मानता है और कभी प्रोटीन को आगे बढ़ाने का आदेश समझता है. इसी वजह से एक ही जीन से दो तरह के प्रोटीन बन जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि यह जीव इस अनिश्चित सिस्टम के बावजूद पूरी तरह हेल्दी रहता है.

यह बदलाव क्यों फायदेमंद है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है ताकि यह जीव पाइरोलीसीन (Pyrrolysine) नामक एक दुर्लभ अमीनो एसिड जोड़ सके. यह अमीनो एसिड उस एंजाइम को मजबूत बनाता है जो माइक्रोब को मिथाइलेमाइन नामक पदार्थ तोड़ने में सहायता करते हैं. मिथाइलेमाइन हमारे शरीर खासकर गट में भी पाया जाता है और इसे हटाने में ये माइक्रोब अहम भूमिका निभाते हैं.

बता दें कि यह खोज भविष्य में उन बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती है जिनमें जीन समय से पहले रुक जाते हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और ड्युशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बिमारियों में मददगार हो सकती है. लगभग 10% जेनेटिक बीमारियों में यही समस्या होती है कि जीन बीच में ही रोक दिया जाता है. अगर वैज्ञानिक इस लीकी स्टॉप कोडन को कंट्रोल करना सीख लें, तो शरीर थोड़े-बहुत सामान्य प्रोटीन बना सकता है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है.

जेनेटिक कोड की भाषा
DNA पहले RNA में बदलता है फिर RNA को पढ़कर प्रोटीन बनाए जाते हैं. RNA में चार अक्षर होते हैं A, C, G, U हर तीन अक्षरों का सेट जिसे  कोडन कहते हैं एक आदेश देता है. कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है या प्रोटीन बनाने के लिए रोकना है.
 
रिसर्च में पता चला है कि जब पाइरोलीसीन ज्यादा होता है, तो UAG कोडन को अमीनो एसिड जोड़ो के रूप में पढ़ा जाता है. वहीं जब पाइरोलीसीन कम होता है, तो यह स्टॉप सिग्नल बन जाता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

