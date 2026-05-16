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Hindi Newsविज्ञानआखिर मिल गया बरमूडा ट्रायंगल का किलर मैकेनिज्म! समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों को दिखी वो ताकत, जो पलक झपकते मिटा देती है वजूद

आखिर मिल गया बरमूडा ट्रायंगल का 'किलर मैकेनिज्म'! समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों को दिखी वो ताकत, जो पलक झपकते मिटा देती है वजूद

Bermuda Triangle Ka Sach: बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे एक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना खोजी है, जो बरमूडा द्वीप को लाखों वर्षों से समुद्र तल से ऊपर टिकाए हुए है. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हल्की चट्टानी परत राफ्ट की तरह काम करती है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 11:24 AM IST
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Bermuda Triangle Mystery
Bermuda Triangle Mystery

Bermuda Triangle Mystery: दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में गिने जाने वाले बरमूडा ट्रायंगल (Bermuda Triangle) को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज का दावा किया है. दशकों से यह सवाल बना हुआ था कि आखिर बरमूडा द्वीप लाखों वर्षों से समुद्र तल से इतना ऊपर कैसे टिका हुआ है, जबकि वहां का ज्वालामुखीय सिस्टम करोड़ों साल पहले शांत हो चुका है. अब वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक ऐसी भूवैज्ञानिक संरचना मिली है, जिसे इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है.

समुद्र के नीचे मिली विशाल ‘राफ्ट’ जैसी चट्टान

अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस और येल यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों की टीम ने आधुनिक सीस्मिक तकनीक और गहरे भूगर्भीय नमूनों की मदद से यह अध्ययन किया. शोधकर्ताओं को बरमूडा के नीचे समुद्री क्रस्ट के ठीक नीचे लगभग 12 मील से अधिक मोटी एक हल्की और कम घनत्व वाली चट्टानी परत मिली. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह संरचना किसी विशाल राफ्ट या तैरते प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है, जो पूरे द्वीप को ऊपर टिकाए हुए है. इसे वैज्ञानिक भाषा में अंडरप्लेटिंग कहा जाता है.

सामान्य ज्वालामुखीय द्वीपों से अलग है बरमूडा

आमतौर पर हवाई जैसे द्वीप मेंटल प्लम के कारण बनते हैं. यह धरती के मेंटल से उठने वाली अत्यधिक गर्म चट्टानों का प्रवाह होता है, जो समुद्र तल को ऊपर धकेलता है. लेकिन समय के साथ जब प्लेटें खिसकती हैं और ज्वालामुखी ठंडे हो जाते हैं, तो द्वीप धीरे-धीरे नीचे धंसने लगते हैं. हालांकि बरमूडा के साथ ऐसा नहीं हुआ. वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां मौजूद हल्की चट्टानी परत ने पूरे क्षेत्र को तैरते हुए स्थिर बनाए रखा.

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धरती के गहरे ‘ट्रांजिशन जोन’ से जुड़ा रहस्य

स्टडी के मुताबिक लगभग 3 करोड़ साल पहले धरती के भीतर मौजूद ट्रांजिशन जोन से मैग्मा और पिघली चट्टानों का विशाल प्रवाह ऊपर उठा था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना सामान्य ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं से अलग है और धरती की गहराई में मौजूद एक बेहद दुर्लभ हिस्से से बनी है. इस भूवैज्ञानिक उथल-पुथल के कारण समुद्र की सतह पर एक विशाल ज्वालामुखीय पर्वत बना, जो बाद में शांत होकर आज के बरमूडा द्वीप में बदल गया.

वैज्ञानिक क्यों हैं हैरान?

शोधकर्ताओं के अनुसार, बरमूडा के नीचे मिली यह संरचना पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिली है. विलियम फ्रेज़र और जेफरी पार्क के नेतृत्व में हुई इस स्टडी ने भूविज्ञान की कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है. यह रिसर्च प्रतिष्ठित साइंस जर्नल Nature में प्रकाशित हुई है और इसे पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

क्या इससे सुलझ गया जहाजों और विमानों के गायब होने का रहस्य?

हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह खोज सीधे तौर पर Bermuda Triangle में जहाजों और विमानों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की व्याख्या नहीं करती. फिर भी शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशाल भूवैज्ञानिक ढांचे के कारण क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र में हल्की विसंगतियां हो सकती हैं. लेकिन वैज्ञानिक अब भी खराब मौसम, मानवीय त्रुटि और समुद्र के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस को हादसों की बड़ी वजह मानते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं आपके नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी, सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान

रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं

बरमूडा ट्रायंगल दशकों से दुनिया भर में रहस्य, रोमांच और साजिशी सिद्धांतों का केंद्र रहा है. इस नई खोज ने जरूर कई वैज्ञानिक सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जहाजों और विमानों के अचानक गायब होने का रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है. हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि समुद्र के नीचे छिपी यह अनोखी संरचना पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक बन चुकी है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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