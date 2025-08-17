बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा...डर, थ्योरी या रहस्य क्या है इसकी सच्चाई, अब सामने आई असलियत
विज्ञान

बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझा...डर, थ्योरी या रहस्य क्या है इसकी सच्चाई, अब सामने आई असलियत

Bermuda Triangle: कई दशरों से बरमूडा ट्रायंगल धरती की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनी हुई है. यह मियामी, बरमूडा और र्टो रिको के बीच समुद्र का एक इलाका है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:09 AM IST
Bermuda Triangle Mystery Solved: बरमूडा ट्रायंगल, ये जगह किसी रहस्य से कम नहीं जिसे सुलझाने में बड़े से बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए. यहां से कई हवाई जहाज, विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके हैं. कई लोग इसके पीछे एलियंस से जुड़ी थ्योरी देते हैं. ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल कुजेलनिकी और अन्य शोधकर्ताओं के मुताबिक यह सब मिथ है. उनका कहना है कि, यहां होने वाली घटनाओं को यहां होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से भी समझा जा सकता है. साथ ही कुजेलनिकी कहते हैं, इसके पीछ किसी तरह की आलौकिक शक्ति नहीं है.

कितना खतरनाक है बरमूडा ट्रायंगल?
 वैज्ञानिक कार्ल और NOAA जैसे संगठनों का मानना है कि Bermuda Triangle दूसरे समुद्रों से ज्यादा खतरनाक नहीं है. कार्ल कुजेलनिकी का मानना है कि, यहां होने वाली घटनाएं ज्यादा इसलिए लगती हैं क्योंकि यह दुनिया के समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है. जहां ज्यादा आवाजाही होगी वहां दुर्घटनाएं की खबरें भी ज्यादा आएगी. 

यह भी पढ़ें: खतरे में धरती की 'लाइफलाइन'...जापान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू

क्या मुश्किल है यहां जहाज चलाना?
वैज्ञानिकों का कहना है कि, यहां तूफान-लहर, समुद्र की तेज धाराएं, मैग्नेटीक गड़बड़ी और समुद्र में आने वाले तेज तूफान बन सकते हैं जो जहाज और विमान के लिए खतरनाक होते हैं. जब ये सभी चीजें एक साथ होती हैं तो बड़ी दुर्घनटा का कारण बन सकती है. ये सभी परिस्थितियां इस जगह को बहुत ही मुश्किल बनाती हैं.

कब सुर्खियों में आया था?
सबसे पहले Bermuda Triangle शब्द का इस्तेमाल 1963 में लेखक विंसेंट गैडिस ने किया था. उन्होंने इस जगह के रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा था. 1974 में लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज ने इसपर एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई. वैज्ञानिक कुजेलनिकी ने ऐसी कहानियों की आलोचना की है और कहा कि इन कहानियों में कोई सबूत नहीं होता और ये सुनी-सुनाई बातें हैं.

यह भी पढें: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 2 अरब साल पुराने पानी का स्वाद, पीते ही कहा ये तो...

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

