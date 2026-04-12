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Hindi Newsविज्ञानअंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल! जहां पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं सैटेलाइट, कंप्यूटर करने लगते हैं अजीब हरकतें! जानें खौफनाक सच

अंतरिक्ष का 'बरमूडा ट्रायंगल'! जहां पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं सैटेलाइट, कंप्यूटर करने लगते हैं अजीब हरकतें! जानें खौफनाक सच

Bermuda Triangle of Space: अटलांटिक महासागर और दक्षिण अमेरिका के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है, जहां पृथ्वी का सुरक्षा कवच (चुंबकीय क्षेत्र) सबसे कमजोर है. इसे वैज्ञानिक 'साउथ अटलांटिक एनोमली' (SAA) कहते हैं. जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट यहां से गुजरता है, तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं. इसी वजह से इसे स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:10 AM IST
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अंतरिक्ष का 'बरमूडा ट्रायंगल'! जहां पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं सैटेलाइट, कंप्यूटर करने लगते हैं अजीब हरकतें! जानें खौफनाक सच

Bermuda Triangle of Space: बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां तो आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे. लगभग सभी को पता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसा स्थान है, जिसे 'बरमूडा ट्रायंगल' के नाम से जाना जाता है. यह क्षेत्र फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला है. यहां जहाजों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबरें 19वीं सदी से आती रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के ऊपर अंतरिक्ष में भी एक ऐसी जगह है, जहां से गुजरते वक्त नासा और इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं? इसे विज्ञान की भाषा में साउथ अटलांटिक एनोमली (South Atlantic Anomaly - SAA) कहा जाता है. जब भी कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट यहां से गुजरता है, तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं. यह वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. आइए समझते हैं कि आखिर क्या है यह खतरनाक इलाका.

यह क्या है?

पृथ्वी के चारों तरफ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट (Van Allen Radiation Belts) की दो परतें होती हैं, जो हमें सूरज से आने वाले हानिकारक कणों से बचाती हैं. दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है. इस कमजोरी के कारण, रेडिएशन की यह परत पृथ्वी की सतह के बहुत करीब (करीब 200 किलोमीटर तक) आ जाती है. इसी क्षेत्र को 'साउथ अटलांटिक एनोमली' (SAA) या 'स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल' कहते हैं.

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इसे 'बरमूडा ट्रायंगल' क्यों कहते हैं?

जिस तरह समुद्र में बरमूडा ट्रायंगल जहाजों के गायब होने के लिए बदनाम है, उसी तरह अंतरिक्ष का यह क्षेत्र सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट में खराबी पैदा करने के लिए जाना जाता है. जब कोई सैटेलाइट इस क्षेत्र से गुजरता है, तो भारी रेडिएशन के कारण उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं या डेटा खराब हो सकता है. हबल स्पेस टेलीस्कोप जब भी इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है, तो इसके सेंसर को बंद कर दिया जाता है, जिससे अत्यधिक रेडिएशन से नुकसान न हो. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने भी बताया है कि इस क्षेत्र से गुजरते समय उन्हें अपनी आंखों के सामने चकाचौंध वाली तेज रोशनी दिखाई देती है.

सैटेलाइट्स का 'कब्रिस्तान'

इस क्षेत्र में रेडिएशन इतना तीव्र होता है कि यह कंप्यूटर मेमोरी को क्रैश कर सकता है. कई बार यहां सैटेलाइट्स के सेफ मोड में जाने या उनके पूरी तरह नष्ट होने का खतरा भी बना रहता है. यही कारण है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष मिशनों की प्लानिंग बनाते समय इस डेंजर जोन का विशेष ध्यान रखते हैं. आर्टेमिस-2 और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यह इलाका किसी 'मौत के जाल' से कम नहीं है. आर्टेमिस-2 मिशन की वापसी के दौरान इस इलाके ने एक बार फिर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी थी.

क्या यह बढ़ रहा है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण यह एनोमली धीरे-धीरे पश्चिम की ओर खिसक रही है और इसका आकार भी बढ़ रहा है. नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार इस पर नजर रख रही हैं, जिससे भविष्य के मिशनों को सुरक्षित रखा जा सके.

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 'दुश्मन'

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) भी हर रोज इस इलाके से कई बार गुजरता है. एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं कि जब वे इस जोन में होते हैं, तो उन्हें अपनी आंखों के सामने अजीब सी सफेद रोशनी (Cosmic Ray Visual Phenomena) चमकती हुई दिखती है. यह रेडिएशन का सीधा असर होता है. आर्टेमिस-2 के दौरान भी ओरियन कैप्सूल को इस इलाके से गुजरते समय विशेष सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना पड़ा था.

क्या इससे हमें भी खतरा है?

धरती पर रहने वाले आम लोगों के लिए यह फिलहाल खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमारा वायुमंडल हमें बचा लेता है. लेकिन हमारी 'डिजिटल दुनिया' यानी इंटरनेट, जीपीएस और विमानों के संचार सिस्टम के लिए यह एक बड़ी चुनौती है. अगर यह जोन और बड़ा होता है, तो आने वाले समय में विमानों को अपनी उड़ान के रास्ते बदलने पड़ सकते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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