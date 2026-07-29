/लाइटहाउस की रोशनी में छिपी माचिस की तीली! जानिए कैसे वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद किया बेटेलगेस का सीक्रेट स्टार

रात के समय आसमान में ओरियन (शिकारी) तारामंडल का कंधा बनकर चमकने वाला लाल विशालकाय तारा 'बेटेलगेस' (Betelgeuse) एक सदी से भी ज्यादा समय से एक गहरा राज छुपाए बैठा था. वर्षों से वैज्ञानिक सोचते थे कि यह विशालकाय तारा अकेला है, लेकिन अब खगोलशास्त्रियों ने एक ऐतिहासिक पुष्टि की है. बेटेलगेस अकेला नहीं है, बल्कि उसके बेहद करीब एक छोटा और बेहद गर्म तारा चक्कर लगा रहा है. चिली में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) का उपयोग करके वैज्ञानिकों की एक यूरोपीय टीम ने इस साथी तारे की पहली सबसे स्पष्ट तस्वीर हासिल की है. इस नए खोजे गए साथी तारे को 'सिवार्हा' (Siwarha) नाम दिया गया है, जो बेटेलगेस की चमक के पीछे लंबे समय से छिपा हुआ था.
बेटेलगेस तारे की चमक हर 400 दिनों में बदलती है, जिसे वैज्ञानिक इसके आकार का सिकुड़ना और फैलना मानते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को डेटा में एक दूसरी धीमी धड़कन भी मिली, जो हर पौने छह साल में दोहराती थी. वर्षों तक यह सवाल बना रहा कि ऐसा क्यों होता है? अब साबित हो गया है कि बेटेलगेस के गुरुत्वाकर्षण में फंसा एक छोटा साथी तारा हर बार गुजरते समय इसके बाहरी वायुमंडल में हलचल पैदा करता है, जिससे इसकी चमक बदलती है.
बेटेलगेस सूर्य से लगभग 700 गुना बड़ा और अपने साथी की तुलना में दस लाख गुना ज्यादा चमकदार है. इसकी बगल में साथी तारे को देखना ऐसा ही था जैसे किसी विशाल लाइटहाउस की रोशनी के ठीक बगल में जलती हुई माचिस की तीली को खोजना. पेरिस ऑब्जर्वेटरी के खगोलशास्त्री मिगुएल मोंटार्गेस की टीम ने 2024 की सटीक गणना के आधार पर वीएलटी (VLT) टेलीस्कोप के जरिए बेटेलगेस की अत्यधिक रोशनी को डिजिटल रूप से हटाकर इस धुंधले प्रकाश बिंदु को कैमरे में कैद किया.
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने इस साथी तारे को 'सिवार्हा' (Siwarha) नाम दिया है, जिसका अरबी में अर्थ 'उसका कंगन' होता है. यह तारा सूर्य के द्रव्यमान से लगभग दो से तीन गुना बड़ा है और अभी युवा अवस्था में है. यह बेटेलगेस के इतना करीब रहकर परिक्रमा करता है कि लगभग हर छह साल में एक चक्कर पूरा कर लेता है. अंतरिक्ष के मानकों के हिसाब से यह अपने पड़ोसी से चिपका हुआ सा लगता है.
बेटेलगेस एक लाल महादानव (Red Supergiant) तारा है जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है. जब यह मरेगा, तो इसमें एक जोरदार सुपरनोवा विस्फोट होगा, जो पृथ्वी से दिन के उजाले में भी हफ्तों तक दिखाई देगा. हालांकि यह विस्फोट कब होगा, इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है. लेकिन सिवार्हा जैसे पास मौजूद साथी तारे का होना बेटेलगेस के पदार्थ को खींच सकता है और इसके अंत के तरीके और समय को बदल सकता है.
भले ही तीन अलग-अलग वैज्ञानिक प्रमाणों (सटीक गणना, प्रत्यक्ष तस्वीर और गैस की लहरें) ने सिवार्हा की मौजूदगी साबित कर दी है, लेकिन खगोलशास्त्री अंतिम मुहर लगाने के लिए 2027 के अंत का इंतजार कर रहे हैं. 2027 में यह साथी तारा परिक्रमा करते हुए बेटेलगेस के दूसरी तरफ आएगा. उस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक एक बार फिर अपने टेलीस्कोप इस अद्भुत अंतरिक्षीय दृश्य की ओर घुमाएंगे.