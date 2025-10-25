अंतरिक्ष में पहली बार दिखा 'रिंग ऑफ फायर', वैज्ञानिक बोले- कुछ तो बड़ा होने वाला है

Ring Of Fire in Space: आमतौर पर देखा जाता है कि अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों में कई करोड़ साल का समय लगता है. लेकिन वैज्ञानिकों को शनि ग्रह से परे एक बर्फीली दुनिया को लगभग रियल टाइम में देखने का मौका मिला है. ब्राजील के खगोलविदों की एक टीम ने पाया कि (2060) चिरोन नाम की वस्तु के चारों तरफ धूम रहे पदार्थ के बैंड नए हैं और अभी भी बन रहे हैं. Chiron 200 किमी चौड़ा है और सूर्य की परिक्रमा शनि और अरुण के बीच करता है.

इन नतीजों से क्या पता चलता है?

इससे पता चलता है कि चिरोन के चारों ओर का वातावरण गड़बड़ी वाले मलबे के बादल और पूरी तरह तरह से बने वलय प्रणाली के बीच की अवस्था में है. यह वैज्ञानिकों को वलय या रिंग बनने की प्रक्रिया का एक बहुत ही दुर्लभ नजारा देता है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले क्रिस्टियन परेरा ने कहा, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सौरमंडल लगातार विकसित हो रहा है.

क्या है रिंग बनने की प्रक्रिया?

Chrion चट्टान पानी का बर्फ और कार्बनिक यौगिकों से बना है. यह सेंटॉर(Centaurs)नाम की अजीब वस्तुओं के समूह से संबंधित है जो बृहस्पति और वरुण(Neptune)के बीच घूमते हैं और आंशिक रुप से एस्टेरॉयड्स और आंशिक तौर से धूमकेतु जैसे व्यवहार करते हैं. चिरोन हर 50 पृथ्वी वर्ष(50 Earth Years) में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है.

इसे कब खोजा गया था?

1977 में खोजे जाने के बाद से वैज्ञानिकों मे इसे कभी-कभी चमकते हुए और यहां तक की हल्की पूंछ निकलते हुए देखा है. यह इस बात का सबूत है कि यह कभी-कभी गैस और धूल स्पेस में फेंकता है. 2023 के डाटा में चिरोन के चारों ओर 200 से 800 किमी तक फैली हुई नई डिस्क जैसी संरचना भी देखी जो पहले के डाटा में नहीं थी. परेरा ने कहा, यह फैली हुई बड़ी डिस्क एक दशक के अंदर ही बनी होगी.

क्या है इसके पीछे की थ्योरी?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीम ने चिरोन से लगभग 1400 किमी दूर एक हल्की बाहरी विशेषता की खोज भी की है. यह रोश सीमा(Roche Limit)से काफी परे है. रोश सीमा वह जगह है जहां रिंग का पदार्थ मलबे के रूप में रहने की बजाय एक साथ मुड़कर चंद्रमा बनने लगता है. परेरा ने कहा, यह पहली बार है जब हमने उस क्षेत्र में पदार्थ का कोई संकेत देखा है.

क्या है इसकी संभावना?

इसकी पहली संभावना है कि इसकी सतह के नीचे की अस्थिर बर्फ धूमकेतु की तरह फट गई हो जिससे धूल और बर्फ बाहर निकली और बाद में कक्षा में व्यवस्थित हो गई. दूसरी संभावना है कि यह छोटा चंद्रमा टूटकर बिखर गया होगा जिससे उसके टुकड़े चिरोन की भूमध्य रेखा के साथ फैल गए. परेरा के मुताबिक, दूसरा सिद्धांत पिछले एक दशक में चिरोन की लगातार बढ़ती चमक की भी व्याख्या कर सकता है जिसे केवल धूमकेतु की गतिविधि से समझना मुश्किल काम है.