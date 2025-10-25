Advertisement
trendingNow12974509
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में पहली बार दिखा 'रिंग ऑफ फायर', वैज्ञानिक बोले- कुछ तो बड़ा होने वाला है

Science News: वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं कि शनि और यूरेनस ग्रह के बीच घूमने वाली छोटी और बर्फीली दुनिया चिरोन में एक नया रिंग सिस्टम बन रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में पहली बार दिखा 'रिंग ऑफ फायर', वैज्ञानिक बोले- कुछ तो बड़ा होने वाला है

Ring Of Fire in Space: आमतौर पर देखा जाता है कि अंतरिक्ष में होने वाले बदलावों में कई करोड़ साल का समय लगता है. लेकिन वैज्ञानिकों को शनि ग्रह से परे एक बर्फीली दुनिया को लगभग रियल टाइम में देखने का मौका मिला है. ब्राजील के खगोलविदों की एक टीम ने पाया कि (2060) चिरोन नाम की वस्तु के चारों तरफ धूम रहे पदार्थ के बैंड नए हैं और अभी भी बन रहे हैं. Chiron 200 किमी चौड़ा है और सूर्य की परिक्रमा शनि और अरुण के बीच करता है. 

इन नतीजों से क्या पता चलता है?
इससे पता चलता है कि चिरोन के चारों ओर का वातावरण गड़बड़ी वाले मलबे के बादल और पूरी तरह तरह से बने वलय प्रणाली के बीच की अवस्था में है. यह वैज्ञानिकों को वलय या रिंग बनने की प्रक्रिया का एक बहुत ही दुर्लभ नजारा देता है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले क्रिस्टियन परेरा ने कहा, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सौरमंडल लगातार विकसित हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Interstellar Comet: सौरमंडल में 10 अरब साल पुराना 'टाइम कैप्सूल', वैज्ञानिक बोले- मेहमान या घुसपैठिया!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है रिंग बनने की प्रक्रिया?
Chrion चट्टान पानी का बर्फ और कार्बनिक यौगिकों से बना है. यह सेंटॉर(Centaurs)नाम की अजीब वस्तुओं के समूह से संबंधित है जो बृहस्पति और वरुण(Neptune)के बीच घूमते हैं और आंशिक रुप से एस्टेरॉयड्स और आंशिक तौर से धूमकेतु जैसे व्यवहार करते हैं. चिरोन हर 50 पृथ्वी वर्ष(50 Earth Years) में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है. 

इसे कब खोजा गया था?
1977 में खोजे जाने के बाद से वैज्ञानिकों मे इसे कभी-कभी चमकते हुए और यहां तक की हल्की पूंछ निकलते हुए देखा है. यह इस बात का सबूत है कि यह कभी-कभी गैस और धूल स्पेस में फेंकता है. 2023 के डाटा में चिरोन के चारों ओर 200 से 800 किमी तक फैली हुई नई डिस्क जैसी संरचना भी देखी जो पहले के डाटा में नहीं थी. परेरा ने कहा, यह फैली हुई बड़ी डिस्क एक दशक के अंदर ही बनी होगी.

क्या है इसके पीछे की थ्योरी?
सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीम ने चिरोन से लगभग 1400 किमी दूर एक हल्की बाहरी विशेषता की खोज भी की है. यह रोश सीमा(Roche Limit)से काफी परे है. रोश सीमा वह जगह है जहां रिंग का पदार्थ मलबे के रूप में रहने की बजाय एक साथ मुड़कर चंद्रमा बनने लगता है. परेरा ने कहा, यह पहली बार है जब हमने उस क्षेत्र में पदार्थ का कोई संकेत देखा है. 

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर धरती से टकरा जाए मंगल ग्रह? AI ने दिखाया भयानक मंजर, तस्वीरें ऐसी कि खड़े हो जाएंगे रौंगटे

क्या है इसकी संभावना?
इसकी पहली संभावना है कि इसकी सतह के नीचे की अस्थिर बर्फ धूमकेतु की तरह फट गई हो जिससे धूल और बर्फ बाहर निकली और बाद में कक्षा में व्यवस्थित हो गई. दूसरी संभावना है कि यह छोटा चंद्रमा टूटकर बिखर गया होगा जिससे उसके टुकड़े चिरोन की भूमध्य रेखा के साथ फैल गए. परेरा के मुताबिक, दूसरा सिद्धांत पिछले एक दशक में चिरोन की लगातार बढ़ती चमक की भी व्याख्या कर सकता है जिसे केवल धूमकेतु की गतिविधि से समझना मुश्किल काम है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स