फिर खड़ा हो रहा ‘मौत का पहाड़’! Bezymianny ज्वालामुखी अपनी पुरानी ऊंचाई लौटने के कगार पर, वैज्ञानिकों ने दी चौंकाने वाली चेतावनी

Bezymianny Volcano Russia: Bezymianny ज्वालामुखी रूस के कामचटका पर एक खड़ी, शंकु-आकार वाली ज्वालामुखी चोटी है. इसमें 69 साल पहले भयानक विस्फोट हुआ था. 1956 के बड़े विस्फोट के तुरंत बाद ही इसके बीचों-बीच एक लावा डोम बनना शुरू हो गया, जो हर साल बढ़ता चला गया था. बता दें कि आज यह पहाड़ फिर से लगभग अपनी पुरानी शक्ल में लौट रहा है. रिसर्च से यह पता चलता है कि 2030 से 2035 के बीच फिर से अपनी वहीं ऊंचाई तक पहुंच सकता है.

बता दें कि 30 मार्च 1956 को Bezymianny ज्वालामुखी में इतना भयानक eruption हुआ था कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गिर गया था. इस विस्फोट की वजह से पहाड़ खोखला हो गया था और एक बड़ा घोड़े की नाल जैसी क्रेटर संरचना बन गई थी.

राख का बादल

नवंबर 2025 के अंत में ज्वालामुखी ने फिर तेजी से राख और गैस उगली जो लगभग 10 किलोमीटर यानी 32,800 फीट तक हवा में चली गई थी. इसके साथ ही pyroclastic flows (दहकते हुए पत्थरों और गैसों की तेज धाराएं) भी नजर आई.

तेजी से बढ़ रहा है पहाड़

2020 के एक अध्ययन में बताया गया था कि 1956 के बाद से Bezymianny पहाड़ बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ रहा है. 1949 से 2017 तक हवाई तस्वीरों के अध्ययन में पाया गया कि यह ज्वालामुखी हर दिन लगभग 26,400 क्यूबिक मीटर नई चट्टान जोड़ता रहा. इसी वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 2030 से 2035 के बीच अपनी प्री-कोलैप्स ऊंचाई तक आसानी से पहुंच जाएगा. वैज्ञानिक Alexander Belousov और Marina Belousova ने कहा कि पहाड़ का इतना तेज बढ़ना चौंकाने वाली बात है.

1956 की घटना के तुरंत बाद पहाड़ के बीच में लावा का एक गुंबद बनने लगा था. जिसने पिछले कई दशकों में चोटी का नया ढांचा तैयार कर दिया. 1977 में पहली बार इस पहाड़ से non-explosive lava flows पाए गए. समय के साथ बहते हुए लावा में silica की मात्रा कम हुई और लावा पतला और तेज बहने वाला बन गया, जिसने पहाड़ को फिर से एक strato-volcano का आकार दे दिया.

दो बड़े खतरों की चेतावनी

विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे पहाड़ अपनी पुरानी ऊंचाई पाता जा रहा है उसकी ढलानों की मजबूती एक बड़ा सवाल है. घोड़े की नाल जैसी क्रेटरों में बने कई ज्वालामुखी दोबारा बड़े पैमाने पर ढह चुके हैं, जिससे विशाल विस्फोट हो सकते हैं.

हवाई निगरानी, फील्ड रिसर्च और सैटेलाइट से नजर

1956 से अब तक रूस की Institute of Volcanology and Seismology लगातार फील्डवर्क, वेब कैमरों, और हवाई सर्वे की मदद से पहाड़ की निगरानी में लगी हुई है. Mount St. Helens जैसे कई ज्वालामुखी भी इसी तरह ढहने और दोबारा बनने के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इसलिए Bezymianny का डेटा दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए बहुत जरूरी माना जाता है.

