12.4 अरब साल पुराना... तारे बनाने की फैक्ट्री कहलाती है ये नया ब्रह्मांड; अंदर है 1 करोड़ डिग्री की गर्मी!

pt2349-56 hottest universe: बिग बैंग के सिर्फ 1.4 अरब साल बाद ब्रह्मांड में एक बेहद गर्म और सक्रिय गैलेक्सी क्लस्टर SPT2349-56 पाया गया है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. कनाडाई शोधकर्ताओं की इस खोज से पता चला कि इस क्लस्टर की गैस का तापमान 10 मिलियन केल्विन (लगभग एक करोड़ डिग्री सेल्सियस) से भी ज्यादा है, जो मौजूदा अनुमान से लगभग पांच गुना अधिक है. यह क्लस्टर लगभग 12.4 अरब साल पुराना है और इसमें 30 से ज्यादा सक्रिय गैलेक्सियां मौजूद हैं, जो शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सियों के विकास की कहानी को पूरी तरह बदल सकती हैं.

5,000 गुना ज्यादा तारा

इस क्लस्टर की गर्मी इतनी ज्यादा है कि पहले से मौजूद कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इसे समझ नहीं पाते हैं. SPT2349-56 का कोर लगभग 5 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें इतनी अधिक गैलेक्सियां एक साथ मौजूद हैं कि ये आपस में टकराने लगी हैं. इन टकरावों से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा हो रही है, जिससे क्लस्टर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा, यहां नए तारे बनने की दर मिल्की वे से 5,000 गुना ज्यादा है, जो इसे अन्य क्लस्टर्स से काफी अलग बनाने ककी काम करती है

शोध में पता चला कि क्लस्टर के अंदर तीन सुपरमैसिव ब्लैक होल सक्रिय हैं. ये ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण में ऊर्जा पंप कर रहे हैं और गैस को गर्म कर रहे हैं. ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स और रेडिएशन ने पूरे क्लस्टर की गैस को उबाल दिया है. इस प्रक्रिया से क्लस्टर की बनावट और विकास पर भी असर पड़ा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तालमेल पुराने वैज्ञानिक मॉडल्स में नहीं मिलता और इसे समझने के लिए नए नजरियों की आवश्यकता है.

इस खोज के लिए अल्मा टेलिस्कोप का इस्तेमाल किया गया, जो चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है. यह रेडियो टेलिस्कोप अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों में गिना जाता है और इसके जरिए वैज्ञानिकों ने सुन्याएव-जेल्डोविच इफेक्ट का इस्तेमाल करके क्लस्टर की गैस की थर्मल एनर्जी का सटीक अनुमान लगाया है. अल्मा के सिग्नल ने यह साबित किया कि इतनी ऊर्जावान गैस वास्तव में मौजूद है और यह शुरुआती ब्रह्मांड में इतनी तेजी से ऊर्जा फैलने का संकेत देता है.

इस खोज से यह साफ होता है कि शुरुआती ब्रह्मांड अपेक्षाकृत शांत नहीं था, बल्कि अत्यंत हिंसक और ऊर्जावान था. अब वैज्ञानिकों को अपने पुराने मॉडल्स में बदलाव करने होंगे और समझना होगा कि ब्लैक होल, गैलेक्सियों और गैस का यह जटिल नेटवर्क शुरुआती ब्रह्मांड में इतनी तेजी से कैसे विकसित हुआ है.

