जापान के हायाबुसा-2 मिशन के लिए बड़ी चुनौती, एस्टेरॉयड पर लैंड कर करेगा उसकी जांच

Japanese Spacecraft in Danger: वैज्ञानिकों ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलिस्कोप का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड 1998 KY26 पर नए डाटा जमा किए हैं. इससे पता चला है कि यह क्षुद्रग्रह अब तक के अनुमानों से 3 गुना छोटा है और इसका व्यास सिर्फ 11 मीटर है. लेकिन यह क्षुद्रग्रह पहले के अंदाजों से दोगुनी तेजी से घूमता है. यह लगभग 5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है. पहले वैज्ञानिकों ने इसकी घूमने की गति को 10 मिनट माना था.

किस मिशन के लिए है बड़ी चुनौती?

यह छोटा और तेज एस्टेरॉयड जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के विस्तारित हायाबुसा-2 मिशन का अगला लक्ष्य है जहां उसे 2031 में पहुंचना है. ESO के वैज्ञानिक ओलिवियर हैनॉट के मुताबिक, छोटा आकार और तेज घूर्णन हायाबुसा 2 की यात्रा को रोचक मगर चुनौतीपूर्ण बना देगा. इतनी तेज घूमने वाली चीज पर अंतरिक्ष यान को सतह से छूकर नमूना लेने का दांव अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा.

क्या पहले भी ऐसा हुआ है?

सभी जानते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसा कुछ न कुछ अलग आए दिन करते रहते हैं. लेकिन अगर हम इस तरह के मिशन की बात करें तो इससे पहले जापान के हायाबुसा-2 ने ही 2018 में 900 मीटर चौड़े एस्टेरॉयड 162173 रयुगु का दौरा किया था. यह पहली बार होगा जब अंतरिक्ष यान इतने छोटे आकार के एस्टेरॉयड की जांच करेगा.

आगे की क्या योजना है?

ऑब्जर्वेशन से संकेत मिलता है कि क्षुद्रग्रह की सतह चमकीली है और हो सकता है कि यह चट्टान का ठोस टुकड़ा है. हालांकि, यह मलबे का समूह हो सकता है और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने दूरबीन का इस्तेमाल करके इतनी छोटी चीज की विशेषताओं को सफलतापूर्वक निर्धारित किया है.