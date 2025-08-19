Biggest Anaconda: दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, अमेजन के जंगलों में छिपा है 24 फीट का सांप

Biggest Anaconda Snake: एक टीवी शो की वजह से वैज्ञानिकों ने अमेजन में एक नई तरह का एनाकोंडा खोजा है जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है. यह खोज National Geographic के लिए बने विल स्मिथ के TV Show के दौरान हुई. वैज्ञानिकों को मानना है कि एनाकोंडा की यह नई प्रजाति इन विशाल सांपों के बारे में हमारी जानकारी को बदल सकता है. क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रायन फ्राई ने Will Smith के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया. इसमें वहां के आदिवासी वाओरानी शिकारियों ने टीम की मदद की.

क्या है नई प्रजाति का नाम?

वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम उत्तरी हरा एनाकोंडा(Eunectes Akayima)रखा है. एनाकोंडा वैसे तो बड़े ही होते हैं लेकिन Amazon में मिला यह सांप बिल्कुल ही नई प्रजाति का है. फ्राई और उकी टीम ने वाओरानी लोगों के साथ मिलकर काम किया. वाओरानी लोग लोग Anaconda को बहुत पवित्र मानते हैं और उन्हें वर्षावनों की अच्छी जानकारी है.

सांप तक कैसे पहुंची टीम?

10 दिनों तक चलने वाले ये अभियान बामेनो इलाके से होकर गुजरा. इस दौरान वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंच ही गए जहां ये एनाकोंडा छिपे पाए जाते हैं. वाओरानी लोगों ने पहले भी इस सांप को देखा था, इसलिए वह ठीक उसी जगह पर गए जहां ये Anaconda पाए जाते हैं. फ्राई ने कहा, वो जानते थे कि इन्हें कहां देखना है क्योंकि ये कई पीढ़ियों से इनके साथ रह रहे हैं.

क्या ये सबसे लंबा सांप है?

फाई के मुताबिक, वाओरानी लोगों ने जंगल में कई सांप देखे हैं जिनमें से कुछ 7.5 मीटर(24 फीट से ज्यादा)लंबे हैं. उत्तरी हरा एनाकोंडा(Eunectes Akayima)दक्षिणी हरे एनाकोंडा से बड़ा और अलग है. अभी तक रिकॉर्ड में सबसे लंबा सांप 7.67 मीटर का Reticulated Python है. अब नई प्रजाति के मिलने से वैज्ञानिकों को विश्वास है कि, भले ही 25 फीट एनाकोंडा नहीं देखा गया लेकिन पूरी संभवना है कि ये जंगल में मौजूद हों और अभी तक खोजे ना गए हों .

FAQ-

1- अमेजन में एनाकोंडा की कौन सी प्रजाति खोजी गई है?

Ans: जिस प्रजाति को खोजा गया है उसका नाम Eunectes akayima रखा गया है.

2- इस खोज को पूरा करने में किसने मदद की?

Ans: वैज्ञानिकों ने टीवी शो के लिए आदिवासी वाओरानी शिकारियों की मदद ली.

3- इस एनाकोंडा की खासियत क्या है?

Ans: यह एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है.