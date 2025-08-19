Biggest Anaconda: दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, अमेजन के जंगलों में छिपा है 24 फीट का सांप
Advertisement
trendingNow12887521
Hindi Newsविज्ञान

Biggest Anaconda: दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, अमेजन के जंगलों में छिपा है 24 फीट का सांप

Amazon Rain Forest: अमेजन के वर्षावनों में एक नए तरह के एनाकोंडा की खोज हुई है जिसकी लंबाई 20.7 फीट है. इसकी खोज तब हुई जब शोधकर्ताओं की टीम जंगल में कुछ खोज करने गई थी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Biggest Anaconda: दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, अमेजन के जंगलों में छिपा है 24 फीट का सांप

Biggest Anaconda Snake: एक टीवी शो की वजह से वैज्ञानिकों ने अमेजन में एक नई तरह का एनाकोंडा खोजा है जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है. यह खोज National Geographic के लिए बने विल स्मिथ के TV Show के दौरान हुई. वैज्ञानिकों को मानना है कि एनाकोंडा की यह नई प्रजाति इन विशाल सांपों के बारे में हमारी जानकारी को बदल सकता है. क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रायन फ्राई ने Will Smith के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया. इसमें वहां के आदिवासी वाओरानी शिकारियों ने टीम की मदद की.

क्या है नई प्रजाति का नाम?
वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम उत्तरी हरा एनाकोंडा(Eunectes Akayima)रखा है. एनाकोंडा वैसे तो बड़े ही होते हैं लेकिन Amazon में मिला यह सांप बिल्कुल ही नई प्रजाति का है. फ्राई और उकी टीम ने वाओरानी लोगों के साथ मिलकर काम किया. वाओरानी लोग लोग Anaconda को बहुत पवित्र मानते हैं और उन्हें वर्षावनों की अच्छी जानकारी है.

यह भी पढ़ें: मरने के बाद डरावनी रस्में करते थे प्राचीन मिस्र के लोग, 5000 साल पहले ऐसे होते थे अंतिम संस्कार

सांप तक कैसे पहुंची टीम?
10 दिनों तक चलने वाले ये अभियान बामेनो इलाके से होकर गुजरा. इस दौरान वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंच ही गए जहां ये एनाकोंडा छिपे पाए जाते हैं. वाओरानी लोगों ने पहले भी इस सांप को देखा था, इसलिए वह ठीक उसी जगह पर गए जहां ये Anaconda पाए जाते हैं. फ्राई ने कहा, वो जानते थे कि इन्हें कहां देखना है क्योंकि ये कई पीढ़ियों से इनके साथ रह रहे हैं.

क्या ये सबसे लंबा सांप है?
फाई के मुताबिक, वाओरानी लोगों ने जंगल में कई सांप देखे हैं जिनमें से कुछ 7.5 मीटर(24 फीट से ज्यादा)लंबे हैं. उत्तरी हरा एनाकोंडा(Eunectes Akayima)दक्षिणी हरे एनाकोंडा से बड़ा और अलग है. अभी तक रिकॉर्ड में सबसे लंबा सांप 7.67 मीटर का Reticulated Python है. अब नई प्रजाति के मिलने से वैज्ञानिकों को विश्वास है कि, भले ही 25 फीट एनाकोंडा नहीं देखा गया लेकिन पूरी संभवना है कि ये जंगल में मौजूद हों और अभी तक खोजे ना गए हों .

यह भी पढें: Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

FAQ-
1- अमेजन में एनाकोंडा की कौन सी प्रजाति खोजी गई है?
Ans: जिस प्रजाति को खोजा गया है उसका नाम Eunectes akayima रखा गया है.

2- इस खोज को पूरा करने में किसने मदद की?
Ans: वैज्ञानिकों ने टीवी शो के लिए आदिवासी वाओरानी शिकारियों की मदद ली.

3- इस एनाकोंडा की खासियत क्या है?
Ans: यह एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

world biggest anaconda

Trending news

India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;