Advertisement
trendingNow13036453
Hindi Newsविज्ञानGreat White Shark: समंदर में सैकड़ों फीट नीचे मिला सबसे बड़ा सफेद दैत्य, चुन-चुनकर देता है कसाईनुमा मौत, क्या बोले साइंटिस्ट्स?

Great White Shark: समंदर में सैकड़ों फीट नीचे मिला सबसे बड़ा 'सफेद दैत्य', चुन-चुनकर देता है कसाईनुमा मौत, क्या बोले साइंटिस्ट्स?

White Shark Weight: अब अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क का पता चला है. वैज्ञानिकों को यकीन है कि उसके जरिए वह उसकी प्रजाति की सीक्रेट ब्रीडिंग वाली जगह तक पहुंच जाएंगे. इस वाइट शार्क का नाम कंटेंडर है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Great White Shark: समंदर में सैकड़ों फीट नीचे मिला सबसे बड़ा 'सफेद दैत्य', चुन-चुनकर देता है कसाईनुमा मौत, क्या बोले साइंटिस्ट्स?

Great White Shark News: इंसान जितना ज्यादा स्पेस के बारे में जानता है, उतना ही कम समंदर के बारे में. बेहद रहस्यमयी  और खतरनाक समंदर में कितने ऐसे राज हैं, जो आजतक छिपे हुए हैं और जब वह सामने आते हैं तो दुनिया हैरान रह जाती है. 

अब अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क का पता चला है. वैज्ञानिकों को यकीन है कि उसके जरिए वह उसकी प्रजाति की सीक्रेट ब्रीडिंग वाली जगह तक पहुंच जाएंगे. इस वाइट शार्क का नाम कंटेंडर है. 

कहां नजर आई ग्रेट वाइट शार्क?

Add Zee News as a Preferred Source

14 फीट लंबी और 725 किलो वजन वाली यह खतरनाक शिकारी 3 दिसंबर को साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर चार्ल्सटन से 105 मील दूर नजर आई. 

ऐसा तब हुआ जब इस ग्रेट वाइट शार्क ने कनाडा के बर्फीले समुद्र में महीनों तक सील खाकर शार्क एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था. जिससे वह उत्तर में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली शार्क में से एक बन गई. 30 साल के इस जानवर पर OCEARCH नजर रख रहा है, और साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि वह फ्लोरिडा और जॉर्जिया के आसपास के ठंडे पानी की ओर अपने सालाना माइग्रेशन को जारी रखे हुए है.

अब पता चलेगा कहां प्रजनन करती है यह शार्क

उन्हें उम्मीद है कि शार्क की यात्रा पर नजर रखने से उन्हें आखिरकार यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ग्रेट व्हाइट शार्क कहां प्रजनन करती हैं. रिसर्च टीम के अनुसार, यह एक रहस्यमयी जगह है जो अभी तक खोजी नहीं गई है.

वाइट शार्क के ट्रैवल पैटर्न से यह भी पता चल सकता है कि यह प्रजाति अमेरिका के अटलांटिक समुद्र तट पर कैसे ब्रीड करती है और फलती-फूलती है. उसे शुरू में जनवरी में OCEARCH ने फ्लोरिडा-जॉर्जिया बॉर्डर से लगभग 45 मील दूर, जैक्सनविले के पास टैग किया था.

उसका ट्रैकिंग डिवाइस डेटा तभी भेजता है जब उसका डोर्सल फिन पानी की सतह को भेदता है, जिसका मतलब है कि साइंटिस्ट्स के लिए उसकी शानदार यात्राओं की कीमती झलकें मिलना मुश्किल है.

अक्टूबर में, उसने उस वक्त सुर्खियां बटोरीं, जब उसके मॉनिटर ने पूर्वी कनाडा में लैब्राडोर पेनिनसुला के पास सेंट लॉरेंस की उत्तरी खाड़ी से एक सिग्नल रिकॉर्ड किया. 

पूरी तरह से बड़ा हो चुका नर सील गर्मियों और पतझड़ में सील खाता था, और सर्दियों में दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले फैट जमा करता था.

फिर बढ़ रही कंटेंडर की आबादी

OCEARCH के फाउंडर और एक्सपीडिशन लीडर क्रिस फिशर (56) ने कहा, 'सिर्फ कुछ ही लोग इतनी दूर उत्तर तक पहुंच पाए हैं. ऐसा जानवर, जो गर्मी और पतझड़ उत्तर में बिताता है, वे क्या कर रहे हैं? खैर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सर्दियों की तैयारी है.'

उन्होंने आगे कहा कि कंटेंडर की हरकतें एक ऐसी आबादी में फिर से बढ़ोतरी का संकेत देती हैं जो कभी खत्म होने की कगार पर थी.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Great white shark

Trending news

पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?