Great White Shark: समंदर में सैकड़ों फीट नीचे मिला सबसे बड़ा 'सफेद दैत्य', चुन-चुनकर देता है कसाईनुमा मौत, क्या बोले साइंटिस्ट्स?

Great White Shark News: इंसान जितना ज्यादा स्पेस के बारे में जानता है, उतना ही कम समंदर के बारे में. बेहद रहस्यमयी और खतरनाक समंदर में कितने ऐसे राज हैं, जो आजतक छिपे हुए हैं और जब वह सामने आते हैं तो दुनिया हैरान रह जाती है.

अब अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी ग्रेट वाइट शार्क का पता चला है. वैज्ञानिकों को यकीन है कि उसके जरिए वह उसकी प्रजाति की सीक्रेट ब्रीडिंग वाली जगह तक पहुंच जाएंगे. इस वाइट शार्क का नाम कंटेंडर है.

कहां नजर आई ग्रेट वाइट शार्क?

14 फीट लंबी और 725 किलो वजन वाली यह खतरनाक शिकारी 3 दिसंबर को साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर चार्ल्सटन से 105 मील दूर नजर आई.

ऐसा तब हुआ जब इस ग्रेट वाइट शार्क ने कनाडा के बर्फीले समुद्र में महीनों तक सील खाकर शार्क एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था. जिससे वह उत्तर में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली शार्क में से एक बन गई. 30 साल के इस जानवर पर OCEARCH नजर रख रहा है, और साइंटिस्ट्स का मानना ​​है कि वह फ्लोरिडा और जॉर्जिया के आसपास के ठंडे पानी की ओर अपने सालाना माइग्रेशन को जारी रखे हुए है.

अब पता चलेगा कहां प्रजनन करती है यह शार्क

उन्हें उम्मीद है कि शार्क की यात्रा पर नजर रखने से उन्हें आखिरकार यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ग्रेट व्हाइट शार्क कहां प्रजनन करती हैं. रिसर्च टीम के अनुसार, यह एक रहस्यमयी जगह है जो अभी तक खोजी नहीं गई है.

वाइट शार्क के ट्रैवल पैटर्न से यह भी पता चल सकता है कि यह प्रजाति अमेरिका के अटलांटिक समुद्र तट पर कैसे ब्रीड करती है और फलती-फूलती है. उसे शुरू में जनवरी में OCEARCH ने फ्लोरिडा-जॉर्जिया बॉर्डर से लगभग 45 मील दूर, जैक्सनविले के पास टैग किया था.

उसका ट्रैकिंग डिवाइस डेटा तभी भेजता है जब उसका डोर्सल फिन पानी की सतह को भेदता है, जिसका मतलब है कि साइंटिस्ट्स के लिए उसकी शानदार यात्राओं की कीमती झलकें मिलना मुश्किल है.

अक्टूबर में, उसने उस वक्त सुर्खियां बटोरीं, जब उसके मॉनिटर ने पूर्वी कनाडा में लैब्राडोर पेनिनसुला के पास सेंट लॉरेंस की उत्तरी खाड़ी से एक सिग्नल रिकॉर्ड किया.

पूरी तरह से बड़ा हो चुका नर सील गर्मियों और पतझड़ में सील खाता था, और सर्दियों में दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले फैट जमा करता था.

फिर बढ़ रही कंटेंडर की आबादी

OCEARCH के फाउंडर और एक्सपीडिशन लीडर क्रिस फिशर (56) ने कहा, 'सिर्फ कुछ ही लोग इतनी दूर उत्तर तक पहुंच पाए हैं. ऐसा जानवर, जो गर्मी और पतझड़ उत्तर में बिताता है, वे क्या कर रहे हैं? खैर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सर्दियों की तैयारी है.'

उन्होंने आगे कहा कि कंटेंडर की हरकतें एक ऐसी आबादी में फिर से बढ़ोतरी का संकेत देती हैं जो कभी खत्म होने की कगार पर थी.