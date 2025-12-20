Advertisement
trendingNow13047537
Hindi Newsविज्ञानCERN में सीसा बना सोना और अंतरिक्ष में मिले जीवन के संकेत, 2025 की इन खोजों ने विज्ञान को चौंका दिया!

CERN में सीसा बना सोना और अंतरिक्ष में मिले जीवन के संकेत, 2025 की इन खोजों ने विज्ञान को चौंका दिया!

Biggest Scientific Breakthroughs 2025: वैज्ञानिकों ने 2025 में कई ऐसे काम किए जो कभी असंभव लगते थे. अलग-अलग देशों की रिसर्च टीमों ने मिलकर इस साल ऐसी खोजें कीं हैं जिनका असर आने वाले सालों में आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई पड़ सकता है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CERN में सीसा बना सोना और अंतरिक्ष में मिले जीवन के संकेत, 2025 की इन खोजों ने विज्ञान को चौंका दिया!

Biggest Scientific Breakthroughs 2025: विज्ञान की दुनिया के लिए साल 2025 बहुत ही खास रहा है. इस साल कई ऐसी खोजें सामने आईं हैं जिन्होंने ऊर्जा, अंतरिक्ष, दवा और तकनीक को लेकर हमारी सोच बदल दी. वैज्ञानिकों ने इन खोजों से पूरी दुनिया को चौंकाया है. आइए आज आपको साल की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताते हैं.

फ्यूजन रिएक्टर की डिजाइन 
पिछले करीब 70 सालों से फ्यूजन ऊर्जा को काबू में लाना वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी चुनौती रहा. 2025 में अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाला. उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे फ्यूजन रिएक्टर की मैग्नेटिक डिजाइन पहले से 10 गुना तेजी से तैयार की जा सकती है. इससे फ्यूजन बिजली को सस्ता और आसान बनाना संभव हो सकता है.

कमरे के तापमान पर काम करने वाला सुपरकंडक्टर
चीन के वैज्ञानिकों ने खास पदार्थ पर रिसर्च की जो लगभग कमरे के तापमान पर बिजली को बिना किसी रुकावट के बहने दे सकता है. यह एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा दबाव में किया गया. अभी इसका आम इस्तेमाल संभव नहीं है. इसे पहली भरोसेमंद सफलता माना जा रहा है जिससे भविष्य में बिना ऊर्जा नुकसान वाली तकनीक विकसित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीसा बना सोना
CERN के वैज्ञानिकों ने पहली बार सही तरीके से मापा कि कैसे सीसा कुछ पलों के लिए सोने में बदल सकता है. यह प्रोसेस खास टक्कर के दौरान होता है और सोना बहुत ही कम समय के लिए बनता है. यह कोई दौलत बनाने का तरीका नहीं है. इससे परमाणु विज्ञान को समझने में बड़ी मदद मिली है.

दूसरे ग्रह पर जीवन 
James Webb Space Telescope की मदद से वैज्ञानिकों ने K2-18b नाम के एक दूर ग्रह के वातावरण का अध्ययन किया है. वहां ऐसे गैस के संकेत मिले, जो धरती पर समुद्री जीवन से जुड़े होते हैं. वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि अभी यह पक्का सबूत नहीं है. हालांकि अब तक का सबसे मजबूत संकेत जरूर माना जा रहा है.

क्वांटम-सेंट्रिक सुपरकंप्यूटर 
IBM ने 2025 में एक नई सोच के साथ सुपरकंप्यूटर बनाया. इसमें क्वांटम चिप्स को आम कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया. इसका मकसद क्वांटम कंप्यूटिंग को लैब से बाहर लाकर दवाओं की खोज और नए पदार्थ बनाने में इस्तेमाल करना है.

CRISPR से निजी इलाज संभव
2025 में पहली बार एक बच्चे के लिए खास तौर पर CRISPR तकनीक से इलाज तैयार किया गया. यह बच्चा एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था. वैज्ञानिकों ने सिर्फ छह महीने में इलाज डिजाइन किया और उसे शरीर में दिया गया. इससे उम्मीद जगी है कि भविष्य में बेहद दुर्लभ बीमारियों का भी इलाज मुमकिन हो सकेगा.

यह भी पढ़ें: 40 करोड़ साल पुराने पत्थर में कैद ‘खजाना’! पुराने पौधे ने खोल दिया राज, वैज्ञानिक बोले ऐसा कैसे संभव

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Biggest Scientific Breakthroughs 2025

Trending news

कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे