विज्ञान

21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, जब 6 मिनट 23 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाएगी दुनिया

Solar Eclipse: सूर्य ग्रहण धर्म और विज्ञान दोनों में ही दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बहुत आकर्षित करती है. आज हम आपको बताएंगे 21वीं सदी में लगने वाले सबसे लंबे सूर्य ग्रहण के बारे में जो 6 मिनट तक आसमान को अंधेरे में डूबो देगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:32 PM IST
Science News in Hindi: 2 अगस्त 2027 को दोपहर के समय आसमान में एक बहुत ही दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण(Total Solar Eclipse)लगेगा. यह ग्रहण पूरे 6 मिनट और 23 सेकंड तक चलेगा और इस दौरान सूरज पूरी तरह से छिप जाएगा और दिन की रोशनी एक अजीब अंधेरे में बदल जाएगी. इतने लंबे देर का ग्रहण लगभग एक सदी तक फिर नहीं देखा जा सकेगा. ज्यादातर सूर्य ग्रहण 3 मिनट से भी कम समय तक चलते हैं लेकिन यह ग्रहण दोगुने से ज्यादा समय तक रहेगा जो बहुत ही अद्भुत नजारा होने वाला है. 

क्या है इतने लंबे सूर्य ग्रहण की वजह?
इस प्रभावशाली घटना का कारण 3 चीजों का एक साथ और दुर्लभ तरीके से होना है. पहला अपसौर, उस समय धरती सूरज से सबसे दूर होगी इसलिए सूरज छोटा दिखेगा. दूसरा ये कि, चांद उस समय धरती के सबसे नजदीक होगा इसलिए वह आसमान में बड़ा दिखाई देगा. तीसरा है, चंद्रमा की छाया धरती की भूमध्य रेखा के पास से गुजरेगी जिससे उसकी रफ्तार धीमी होगी और ग्रहण ज्यादा देर चलेगा.

क्या होगा इसका रास्ता?
इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत अटलांटिक महासागर से होगी और यह जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, साउथ स्पेन, उत्तरी अफ्रीका से होते हुए अरब प्रायद्वीप तक जाएगा. अंत में यह हिंद महासागर में जाकर खत्म हो जाएगा. यह रास्ता लगभग 170 मील चौड़ा होगा और बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरेगा जिससे लाखों लोग इस ग्रहण को देख पाएंगे.

कितनी देर तक रहेगा अंधेरा?
साउथ स्पेन के शहर में 4 मिनट से ज्यादा समय तक पूरा अंधेरा रहेगा. मोरक्को के टैंजियर और टेटुआन इस छाया वाले रास्ते में सीधे पड़ेंगे. लीबिया के बेनगाजी के पास लगभग 5 मिनट तक अंधेरा रहेगा. सबसे लंबा नजारा मिस्र के ऐतिहासिक शहर लक्सर के पास दिखेगा जहां 6 मिनट से ज्यादा समय तक अंधेरा तक छाया रहेगा. इतने लंबे समय तक चलने वाला अगला सूर्य ग्रहण साल 2114 में ही दिखाई देगा.

