Bill Gates की इस बात पर भड़क उठे लोग...सोशल मीडिया पर लिखी ऐसी-ऐसी बात, कहा 'घिनौना' है

Bill Gates Warning: अमेरिका में इस समय एक नए तरह के मक्खन पर चर्चा हो रही है. इस मक्खन को हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर लैब में बनाया गया है. Bill Gates ने इस नए मक्खन का खुलकर समर्थन किया है. उनका मानना है कि इससे Greenhouse गैस को कम करने में मदद मिल सकती है.
Butter made from Fats: बिल गेट्स ने ऐसे मक्खन का समर्थन किया है जिसे लैब में बनाया गया है. इसके बाद ही उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. इस मक्खन को लैब में बनाया गया है जिसमें किसी तरह के दूध का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इलिनोइस की एक कंपनी 'सेवर' ने इस खास तरह के मक्खन को बनाया है. यह अभी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. फिलहाल इसे रेस्टोरेंट में टेस्ट किया जा रहा है और 2027 तक बाजारों में मिलने लगेगा. बनाने वाली कंपनी का कहना है कि, ये असली फैट के अणु(Molecules)हैं कोई नकली विकल्प नहीं.
लोग किस बात का कर रहे हैं विरोध?
सोशल मीडिया पर लोग इस मक्खन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कोई कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर फैट के मॉलिक्यूल्स क्यों बनाएगा और फिर उसमें स्वाद और रंग को मिलाकर मक्खन जैसा क्यों बनाएगा? बनाने वाली कंपनी ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, यह बिना जानवरों, खेती, स्वाद, हॉर्मोन और एंटीबायोटिक दवाओं के स्वादिष्ट मक्खन है.
बिल गेट्स का क्या मानना है?
लैब में तैयार इस मक्खन को लेकर बिल गेट्स का मानना है कि यह ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में मदद करेगा. इस मक्खन को बनाने में जीरो खेती की जरूरत होती है और जीरो उत्सर्जन होता है. कंपनी ने दावा किया है कि, ये दिखने, सुगंध और स्वाद में बिल्कुल असली मक्खन जैसा ही है और इसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
एक्सपर्ट ने क्या राय दी?
मशहूर शेफ एंड्रयू ग्रुएल ने X पर लिखा, यह बहुत ही घिनौना हौ. शेफ का कहना है कि, जब हमारे पास पहले से ही मक्खन मौजूद है तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे मक्खन जैसा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं. वहीं Bill Gates ने अपने ब्लॉग में लिखा, इस मक्खन का इस्तेमाल करना शायद अजीब लगे लेकिन इससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम करने की भी संभावना है.
सोशल मीडिया पर क्या-क्या लिखा?
एक यूजर ने लिखा, ये लोग खाने की कमी दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे जानबूझकर बना रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर यह मक्खन सस्ता होगा तो इससे गरीब देशों को खाना मिल सकेगा. हालांकि ये सच भी है कि आर्टिफिशियल खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है.