अरबपति का खुला चैलेंज...धरती चपटी है तो इसका किनारा दिखाओ, और जीतो 83,00,000 रुपए

Science News: आउटडोर सामान बनाने वाली कंपनी कोलंबिया स्पोर्ट्सवेयर ने एक चुनौती दी है. उनका कहना है कि धरती के किनारे की तस्वीर लाकर दिखाओ तो आपको 1 लाख डॉलर (83 लाख रुपए) की संपत्ति वाली उनकी कंपनी मिल जाएगी. यह विज्ञापन उनके सीईओ टिम बॉयल ने ओरेगन स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर से बनाया गया है. इस अभियान में कंपनी ने अपने खास और सीधे-सादे मजाक का इस्तेमाल किया है. सबसे जरूरी बात यह है कि ये चुनौती चपटी धरती की बहस को एक पब्लिक टेस्ट में बदल देती है.

क्या है पूरी चुनौती?

इस चैलेंज का नेतृत्व सीईओ टिम बॉयल और उनकी टीम ने किया है. यह टीम कई सालों से अपने मजाकिया अंदाज का इस्तेमाल ठंड मे कपड़े बेचने के लिए करती है. कोलंबिया कंपनी ने एक खास वेबसाइट पर इस चुनौती के सभी नियम साफ-साफ बताए हैं. सबूत के तौर पर धरती का असली दिखाई देने वाला किनारा दिखना चाहिए. ये कोई पहाड़ी चोटी या बंद रास्ता नहीं होना चाहिए.

अंतरिक्ष से कैसे दिखती है पृथ्वी?

अंतरिक्ष यात्रा की वजह से हमने धरती का घुमाव बार-बार और सीधे तौर पर देखा है. NASA के अपोलो-10 मिशन के दल ने 1969 में चंद्रमा पर अभ्यास के दौरान लगभग 36,000 समुद्री मील की दूरी से धरती की एक फेमस तस्वीर ली थी. आज के समय में जो हम मैपिंग और सही लोकेशन पता करना देखते हैं वह भूगणित (Geodesy) नाम के विज्ञान से आया है.

क्या होता है भूगणित?

भूगणित वह विज्ञान है जो धरती का आकार, उसकी दिशा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (Gravity Field) को मापता है. इसकी परिभाषा के मुताबिक, भूगणित सैटेलाइट ट्रैकिंग, सटीक घड़ियों और गुरुत्वाकर्षण की मैपिंग जैसी चीजों को मिलाकर यह पता लगाता है कि कोई चीज कहां पर है और कैसे हिल रही है.