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Hindi Newsविज्ञानदुनिया की वह अनोखी जमीन, जिसे कोई देश नहीं चाहता! नक्शे पर होकर भी लावारिस है यह इलाका, आप भी बन सकते हैं यहां के राजा

दुनिया की वह अनोखी जमीन, जिसे कोई देश नहीं चाहता! नक्शे पर होकर भी 'लावारिस' है यह इलाका, आप भी बन सकते हैं यहां के 'राजा'

Bir Tawil The Land No One Wants: दुनिया में जमीन को लेकर झगड़े आम हैं. कहीं सीमा विवाद है तो कहीं कब्जे की लड़ाई. लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां उल्टा मामला है. यहां जमीन तो है, लेकिन कोई देश उसे अपनाना ही नहीं चाहता. इस अनोखी जगह का नाम है बिर ताविल. यह इलाका आज भी बिना मालिक के पड़ा है और यही इसे बेहद खास बनाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:41 AM IST
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दुनिया की वह अनोखी जमीन, जिसे कोई देश नहीं चाहता! नक्शे पर होकर भी 'लावारिस' है यह इलाका, आप भी बन सकते हैं यहां के 'राजा'

Bir Tawil The Land No One Wants: दुनिया में जमीनी विवादों का इतिहास बहुत पुराना है. आज के समय में जहां दो देश जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए दशकों तक लड़ते रहते हैं. सभी देश दूसरे देश की जमीन पर अपना कब्जा चाहते हैं. तो वहीं, अफ्रीका के नक्शे पर मिस्र (Egypt) और सूडान (Sudan) के बीच 2,060 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका ऐसा भी है, जिस पर कोई भी देश अपना दावा नहीं करता है. इसका मतलब यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है (अंटार्कटिका को छोड़कर) जो किसी भी देश की नहीं है. मिस्र और सूडान दोनों ही इस जमीन को दूसरे का बताते हैं. यहां न तो कोई कानून है और न ही कोई सरकार. इस जगह को बिर ताविल (Bir Tawil) नाम से जाना जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि दो पड़ोसी देश इस इलाके को लेने से कतरा रहे हैं?

कहां है ये अनोखी जगह

बिर ताविल अफ्रीका में मिस्र और सूडान के बीच पड़ता है. यह पूरी तरह रेगिस्तानी इलाका है, जहां दूर-दूर तक सिर्फ रेत और पत्थर ही नजर आते हैं. करीब 2 हजार वर्ग किलोमीटर में फैली यह जमीन किसी छोटे शहर से भी बड़ी है, लेकिन यहां इंसानों की बसावट लगभग न के बराबर है.

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कैसे बन गई बिना मालिक की जमीन

इस इलाके की कहानी पुराने समय से जुड़ी है, जब अंग्रेजों का राज था. उस दौर में सीमाएं तय करने के लिए अलग-अलग नक्शे बनाए गए. 1899 में एक सीमा तय की गई थी, जिसके अनुसार यह इलाका एक देश के हिस्से में आता था. लेकिन 1902 में दूसरी सीमा बनाई गई, जिसमें इस जमीन की स्थिति बदल गई. दूसरे नक्शे में यह जमीन दूसरे देश के हिस्से में आ गई. यहीं से असली खेल शुरू हुआ. मिस्र एक नक्शे को मानता है और सूडान दूसरे नक्शे को. दोनों देशों की नजर एक दूसरे इलाके पर है, जिसे हलाइब ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि वह ज्यादा कीमती है. ऐसे में अगर कोई देश बिर ताविल पर दावा करता है, तो उसे हलाइब पर अपना दावा छोड़ना पड़ेगा. यही वजह है कि दोनों देश इस जमीन से दूरी बनाए हुए हैं.

इतनी बड़ी जमीन फिर भी बेकार क्यों?

बिर ताविल दिखने में सिर्फ रेत और पत्थरों का एक सूखा इलाका है. यहां न तो पानी है, न खेती की कोई संभावना और न ही कोई बड़ी आर्थिक अहमियत. यहां तापमान साल के ज्यादातर समय 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जिससे यहां रहना बेहद मुश्किल हो जाता है. इसका मतलब, अगर साफ शब्दों में कहें तो यह जमीन किसी काम की नहीं है. यही कारण है कि कोई भी देश इसे अपने सिर का बोझ नहीं बनाना चाहता.

क्या यहां कोई रहता है?

बिर ताविल में कोई स्थायी आबादी नहीं है. हालांकि आसपास के कुछ खानाबदोश जनजाति के लोग यहां से गुजरते रहते हैं. कभी-कभी सोने की तलाश में कुछ अस्थायी खनन कैंप भी लगाए जाते हैं, लेकिन यहां शहर या गांव जैसा कुछ नहीं है.

लोगों ने यहां देश बनाने की कोशिश भी की

इस जगह की खासियत जानकर कई लोगों ने यहां अपना देश बनाने की कोशिश भी की. कुछ लोगों ने झंडा गाड़कर खुद को राजा घोषित कर दिया, तो किसी ने इसे नया देश बताकर दावा किया. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दावों को कभी मान्यता नहीं मिली. क्योंकि कोई भी देश या संस्था इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करती.

यह दुनिया के लिए क्यों खास है?

बिर ताविल सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह दुनिया की राजनीति और इतिहास की एक अनोखी मिसाल है. यह दिखाता है कि कभी-कभी सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई लकीरें होती हैं, जिनका असल जिंदगी में अलग असर पड़ता है. यह जगह यह भी बताती है कि हर जमीन की कीमत सिर्फ उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके संसाधनों और महत्व से तय होती है.

आज भी बना हुआ है रहस्य

आज भी बिर ताविल उसी तरह खाली पड़ा है, जैसे सालों पहले था. न यहां कोई सरकार है, न कोई कानून और न ही कोई स्थायी इंसानी बसावट. दुनिया में जहां हर इंच जमीन के लिए लड़ाई होती है, वहां यह इलाका एक ऐसा अपवाद है, जिसे कोई अपनाना ही नहीं चाहता. यही वजह है कि बिर ताविल आज भी दुनिया का सबसे अनोखा बेनाम इलाका बना हुआ है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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Bir Tawil Terra NulliusLand no country wantsEgypt Sudan border dispute

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