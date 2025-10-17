भटकते Black Hole ने बनाया तारे को अपना शिकार, कैमरे में कैद 65 करोड़ लाइट ईयर दूर का भयानक मंजर

Black Hole Destroys Star: 650 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में एक विशाल ब्लैक होल की वजह से तारे की मौत हो गई. इस घटना से वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि यह उस जगह के बाहर हुई जहां विशाल ब्लैक होल आमतौर पर छिपे होते हैं. तारे के नष्ट होने के कुछ महीने बाद 2 तेज ऊर्जा वाले बहाव बाहर निकले. जब कोई तारा Super massive Black Hole के ग्रैविटी के शिकंजे में फंस जाता है तो Gravitaional Force तारे को खींचकर टुकड़े-टुकड़े कर देता है. ऐसी घटनाओं को ज्वारीय विघटन घटनाएं(Tidal Disruption Events)कहा जाता है जो अक्सर होती रहती हैं.

TDE को किसने देखा था?

जब तारा टुकड़े-टुकड़े हो जाता है तो इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसके बचे हुए हिस्से ब्लैक होल के चारों तरफ मलबे की डिस्क बना लेते हैं. इस मामले में TDE की तेज रोशनी को 2024 कैलिफोर्निया की पालोमर वेधशाला में ज्विकी ट्रांजिएट फैसिलिटी द्वारा देखा गया था. अगले 10 महीनों तक AT 2024tvd नाम की इस TDE की अलग-अलग दूरबीनों से रेडियो तरंगों पर लगातार निगरानी की गई.

यह भी पढ़ें: 2030 तक ISS को गुडबाय कहेगी दुनिया, जानिए NASA क्यों ला रहा है निजी स्पेस स्टेशन

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक ऐसी कितनी घटनाएं देखी गई?

इस तरह की सिर्फ 3 घटनाएं देखी गई हैं. California University बर्कले के इताई सफारादी ने बयान में कहा, यह सचमुच असाधारण है. इससे पहले हमने किसी ब्लैक होल से इतना चमकीला रेडियो उत्सर्जन नहीं देखा जो किसी तारे को फाड़ रहा हो. यह ब्लैक होल और उनके व्यवहार के बारे में सोच को बदल सकता है.

यह भी पढ़ें: धरती की तरफ आ रही सबसे बड़ी आफत! NASA ने दी चेतावनी, कभी भी सूर्य पर हो सकता है भारी विस्फोट

कितना बड़ा है ये ब्लैक होल?

यह मध्यम द्रव्यमान वाला ब्लैकहोल है, इसका मतलब है कि इसका वजन हमारे सूर्य के वजन का 1,000 से 1 लाख गुना तक हो सकता है. यह या तो अपनी आकाशगंगा के केंद्र में 3 ब्लैक होल की टक्कर में शामिल था जिसने इसे बाहर फेंक दिया. या तो फिर यह पहले एक छोटी आकाशगंगा का केंद्रीय ब्लैक होल था. जब वह छोटी आकाशगंगा एक बड़ी आकाशगंगा से टकराकर मिल गई तो यह ब्लैक होल अब अपनी नई आकाशगंगा में एक आवारा बदमाश की तरह भटक रहा है. यह शोध 13 अक्टूबर को The Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित हुई.