अंतरिक्ष का सबसे बड़ा 'भूखा जानवर' है ये ब्लैक होल! हर साल निगल सकता है 3000 सूरज

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है जिसमें शुरूआती ब्रह्मांड में RACS J0320-35 नाम का एक विशाल ब्लैक होल मिला है. यह ब्लैक होल जितनी तेजी से बढ़ रहा है वह पहले सोची गई रफ्तार से दोगुना ज्यादा है. यह खोज बहुत जरूरी है क्योंकि इसके असाधारण विकास का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि Big Bang के तुरंत बाद इतने बड़े खगोलीय पिंड कैसे बन गए. वैज्ञानक इसे लेकर बहुत ही उत्साहित हैं.

क्यों खास है ये ब्लैक होल?

इसे NASA के चंद्रा एक्स-रे वेधशाला(Chandra X-ray Observatory)की मदद से खोजा गया है. यह ब्लैक होल बिग बैंग के मजह 92 करोड़ साल बाद ही पैदा हो गया था. इसका वजन सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा है और ब्रह्मांड की शुरूआत में इतना बड़ा ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात है. इसे सबसे पहले 2023 में देखा गया था.

कितना बड़ा है ये ब्लैक होल?

इसे सबसे पहले रेडिया दूरबीन की मदद से देखा गया था और बाद में 2023 में चंद्र एक्स-रे वेधशाला ने इसका बारीकी से अध्ययन किया. वैज्ञानिकों ने पाया कि हर साल 300 से 3,000 सूरज के वजन जितना पदार्थ खा सकता है. वैज्ञानिक ये जानकर हैरान रह गए कि इसका वजन सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा है.

कैसे बना ये ब्लैक होल?

RACS J0320-35 की खोज शुरूआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल बनने के नियमों के लिए बहुत ही मायने रखती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशाल ब्लैक होल भी बाकी Black Holes की तरह किसी बड़े तारे के टूटने से बना होगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी से बढ़ता ब्लैक होल पुराने नियमों को तोड़ता है और बताता है कि ब्रह्मांड की शुरूआत में तेजी से बढ़ने वाले ब्लैक होल ज्यादा थे जिन्होंने आकाशगंगाओं के बनने को प्रभावित किया होगा.