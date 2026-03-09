युद्ध के बीच ईरान में 'Black Rain' का आतंक! आसमान से क्यों गिर रहा है जहर? जानिए क्या है पीछे का डरावना साइंस

Advertisement
Black Rain in Tehran: ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में हुई काली बारिश (Black Rain) ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस डरावने मंजर के पीछे की वजह सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि युद्ध और आगजनी से जुड़ा गहरा साइंस बताया जा रहा है. आइए समझते हैं कि क्या होती है यह काली बारिश और कितनी होती है खतरनाक?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:46 PM IST
Black Rain in Tehran: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के माहौल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान में लोग उस वक्त सहम गए जब आसमान से सफेद पानी की जगह काली बारिश (Black Rain) होने लगी. सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और घरों की छतें काली कालिख (Soot) से भर गईं. यह बारिश ऐसी थी कि सड़कों, गाड़ियों और इमारतों पर तेल जैसे काले और चिपचिपे धब्बे पड़ गए थे. शुरुआत में इसे कोई 'अपशकुन' कह रहा था, तो कोई इसके पीछे की जो वजह बता रहा है. इसकी पीछे की वजह और भी खतरनाक है. आइए समझते हैं कि आखिर बारिश का रंग काला कैसे हो गया और यह सेहत के लिए कितनी घातक है?

क्या है यह 'ब्लैक रेन'?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक गंभीर वायुमंडलीय घटना है. इसे एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग (Atmospheric Scavenging) कहा जाता है. वैज्ञानिक बताते हैं कि जब वातावरण में बहुत ज्यादा धुआं, धूल या राख मौजूद होती है तो बारिश के पानी में ये कण मिल जाते हैं. आम तौर पर बारिश का पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें कालिख या प्रदूषण मिल जाए तो उसका रंग बदल सकता है. इसी वजह से इसे 'ब्लैक रेन' या आम भाषा में काली बारिश कहा जाता है.

क्यों हुई 'काली बारिश'?

दरअसल हाल के दिनों में तेहरान के आसपास तेल से जुड़े कुछ ठिकानों पर आग लगने की खबरें सामने आई थीं. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इन आग से आसमान में बड़ी मात्रा में काला धुआं और कालिख फैल गई. जब मौसम बदला और बादल बने तो यह धुआं और राख हवा में तैरते हुए बादलों तक पहुंच गए. इसके बाद जब बारिश हुई तो पानी की बूंदों के साथ वही कालिख और धुएं के कण जमीन पर गिरने लगे. इसी वजह से कई जगहों पर बारिश का रंग गहरा और काला दिखाई दिया.

कितनी खतरनाक है यह बारिश?

ऐसी बारिश केवल देखने में अलग नहीं होती, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती है. तेल और ईंधन के जलने से निकलने वाला धुआं कई तरह के हानिकारक तत्वों से भरा होता है. अगर वही कण बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं तो वे हवा, मिट्टी और पानी को भी प्रभावित कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे सांस से जुड़ी दिक्कतें, आंखों में जलन या त्वचा पर असर पड़ने की आशंका भी रहती है.

इतिहास में 'ब्लैक रेन' का काला साया

यह पहली बार नहीं है जब दुनिया ने काली बारिश देखी है. 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तब भी वहां 'ब्लैक रेन' हुई थी, जो रेडियोएक्टिव थी. हालांकि तेहरान की बारिश Radiation वाली नहीं है, लेकिन तेल की आग के कारण यह उतनी ही जहरीली मानी जा रही है. यहां अब कई लोगों ने सावधानी के तौर पर बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया है और मास्क पहनकर घर से निकलने लगे हैं. स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सलाह दी है कि जब तक हवा साफ न हो जाए, तब तक ज्यादा देर तक बाहर रहने से बचें.

