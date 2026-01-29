Blood Moon: 3 मार्च को लगने वाला है पूर्ण चंद्र ग्रहण! भारत में सिर्फ 20 मिनट दिखेगा ये नजारा, नोट करें सही समय

Science News: 3 मार्च 2026 को आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है जिसे ब्लड मून कहा जाता है. इसे बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि 2026 के इस ग्रहण के बाद अब सीधे 2028 में ही पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा. इसे ऐसे समझें कि, अगले 2 साल तक ऐसा नजारा नहीं देखने को मिलेगा. इस दौरान चांद पूरी तरह लाल रंग का दिखाई देगा इसलिए इसे ब्लड मून कहते हैं. इसे देखने का सबसे सही समय शाम 6:26 बजे से 6:46 बजे के बीच रहेगा. इसे दिल्ली, मुंबई और भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में आसानी से देखा जा सकेगा.

कैसे बनता है ब्लड मून चंद्र ग्रहण?

जब धरती घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है तो वह चंद्रमा पर पड़ने वाली सूरज की सीधी रोशनी को पूरी तरह रोक देती है. ऐसा होने पर चंद्रमा धरती की छाया में छिप जाता है. केवल लाल और नारंगी रंग की लंही लहरें ही बच पाती हैं जो चांद तक पहुंचती है. इस फिल्टर हुई लाल रोशनी की वजह से चांद हमें लाल दिखाई देता है.

कितना गहरा होता है इसका रंग?

पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा हमेशा एक ही तरह के लाल रंग का नहीं दिखता. इसका रंग बदलता है और यह वायुमंडल पर निर्भर करता है. उस दौरान धरती के वातावरण में धूल, बादल या ज्वालामुखी की राख ज्यादा होगी तो चांद का लाल रंग उतना ही ज्यादा गहरा दिखाई देगा. अगर हवा एकदम साफ होगी तो चांद हल्का लाल या नारंगी रंग का दिख सकता है.

ब्लड मून कितनी बार दिखाई देता है?

ब्लड मून तभी बनता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो यानी जब धरती सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक दे. अगर धरती सूरज को सिर्फ थोड़ा ढक सकती है तो चांद का कुछ हिस्सा ही काला दिखता है जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं. NASA के मुताबिक, 2 से 4 चंद्र ग्रहण लगते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 29 प्रतिशत ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं.

क्या दूसरे ग्रहों पर चंद्र ग्रहण होता है?

धरती का छाया इतनी बड़ी है वह चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है और दूसरे ग्रहों के साथ ऐसा तालमेल नहीं बैठता. चंद्र ग्रहण की यह घटना हमेशा नहीं होती रहेगी क्योंकि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से लगभग 1.6 इंच दूर खिसक रहा है. करोड़ों साल बाद चंद्रमा इतना दूर चला जाएगा कि धरती की छाया उसे पूरी तरह ढक नहीं पाएगी और चंद्र ग्रहण होना बंद हो जाएगा.