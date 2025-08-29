Blood Moon: 82 मिनट तक 'खून' की तरह लाल दिखेगा चांद, इस तारीख को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण
विज्ञान

Blood Moon: 82 मिनट तक 'खून' की तरह लाल दिखेगा चांद, इस तारीख को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण

Blood Moon in September: इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 और 8 सितंबर को लगेगा. इस दौरान चांद 82 मिनट तक गहरे लाल रंग का दिखाई देगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:46 PM IST
Blood Moon: 82 मिनट तक 'खून' की तरह लाल दिखेगा चांद, इस तारीख को लगेगा साल का आखिरी चंद्रग्रहण

Lunar Eclipse: 7 और 8 सितंबर की रात को चंद्रमा पूरे 82 मिटन के लिए खून जैसा लाल हो जाएगा जिसे देखना सभी के लिए बहुत ही शानदार अनुभव होगा. यह तब होता है जब धरती, सूरज और चांद के बीच से सीधे गुजरती है. यह इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण होने वाला है जो 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलेगा. इस समय पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी जिससे चंद्रमा का पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा और लाल रंग का दिखाई देगा. इसी वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं. चंद्रमा का लाल रंग रेले स्कैटरिंग नाम की घटना की वजह से होता है. 

ब्लड मून के बारे में NASA ने क्या कहा?
इसे लेकर NASA का कहना है कि दिखाई देने वाला ये लाल रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता. धरती के वातावरण में मौजूद धूल, बादल या ज्वालामुखी की राख इसपर असर डालती हैं. ये चीजें रोशनी के बिखरने के असर को और भी बढ़ा सकती है जिससे चांद का रंग और भी गहरा लाल हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: Asteroid: चंद घंटों में धरती के पास से गुजरेगा 180 फुट का 'खतरा', ISRO समेत सभी एजेंसियां रख रही हैं नजर

कहां दिखेगा ये ब्लड मून?
पहले आपको बता दें कि अमेरिका के लोग 7 और 8 सितंबर को लगने वाला यह चंद्रगहण नहीं देख पाएंगे. साल 2025 का ये आखिरी पूरा चंद्रग्रहण दुनिया की लगभग 77% आबादी देख सकेगी. यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप में दिखाई देगा. Time and Date के मुताबिक, इसके सबसे अच्छे नजारे एशिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे तो वहीं, यूरोप और अफ्रीका के लोग इस चंद्रग्रहण का एक हिस्सा ही देख पाएंगे.

क्या होता है पूर्ण चंद्रग्रहण?
पूर्ण चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है. ये तब लगता है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तब ये घटना होती है. उस समय चंद्रमा पूरी तरह से धरती की गहरी छाया में चला जाता है और चंद्रमा खून जैसे लाल रंग का दिखाई देने लगता है जिस वजह से इसे Blood Moon भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: Jupiter: कैसे बना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? वैज्ञानिकों ने बताई बृहस्पित ग्रह की उम्र

