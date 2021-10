नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के एक टूर गाइड ने एक रहस्यमयी जीव को ढूंढा है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जानवरों को खून पीता है. ऑस्ट्रेलिया के शहर Margaret River में रहने वाले टूर गाइड Sean Blocksidge ने करीब 20 साल की खोज के बाद इस रहस्यमयी जीव को ढूंढा है. इसे ​'लिविंग डायनासोर' कहा जा रहा है.

इस जीव को वहां के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर ढूंढा गया है. जीवित डायनासोर कहा जाने वाला ये जीव Lampreys है, जो अपना शुरुआती समय ताजा पानी में बिताते हैं और फिर समुद्र में चले जाते हैं. हालांकि बाद में ये वापस नदी की ओर आते हैं, लेकिन नदी के पानी में दोबारा आने के बाद ये मर जाते हैं.

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि ये जीव लाखों साल पहले से धरती पर हैं और जानवरों का शिकार कर, उनका खून पीते हैं. हालांकि, इंसानों के लिए इसे खतरा नहीं माना जाता. अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है.

इसे Vampire Fish भी कहते हैं. दुनियाभर में Lampreys की कई प्रजातियां हैं, इनमें से कुछ विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं. इसकी खोज करने वाले Sean Blocksidge ने कहा कि वे पिछले 20 साल से इस जीव को ढूंढ रहे थे. उन्होंने इसके बारे में कहानियां सुनी थीं. सीन ने कहा कि Yalgardup Falls में उन्हें 6 Lampreys मिले.

Tour guide Sean Blocksidge has spent 20 years looking for lampreys in Western Australia's Margaret River. Recently, while leading a tour along the river bank, he finally photographed one.https://t.co/gjwoo3vR95 — ASFB (@AustSocFishBiol) October 26, 2021