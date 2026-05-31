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Hindi Newsविज्ञानHow to Watch Blue Moon 2026 Live: 31 मई को भारत में कब और कैसे देखें ब्लू मून? जानें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा प्रोसेस

How to Watch Blue Moon 2026 Live: 31 मई को भारत में कब और कैसे देखें ब्लू मून? जानें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा प्रोसेस

Blue Moon 2026: 31 मई की रात आसमान प्रेमियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है. आज यानी 31 मई को लंबे इंतजार के बाद दुर्लभ खगोलीय घटना ब्लू मून दिखाई देगा. ब्लू मून नाम ही सुनकर ऐसा लग सकता है कि चांद नीले रंग का नजर आएगा, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से अलग है. आइए जानते हैं क्या है ब्लू मून आप इसके कैसे देख सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 05:46 AM IST
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How to Watch Blue Moon 2026 Live: 31 मई को भारत में कब और कैसे देखें ब्लू मून? जानें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा प्रोसेस

Blue Moon 2026: आसमान में कभी पूरा तो कभी अधूरा दिखने वाला चांद इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मई को बहुत ही खास होगा. ऐसे में अगर आपको आसमान को निहारना पसंद है, तो 31 मई की शाम को अपनी छत पर जाना बिलकुल भी न भूलें. इस दिन साल का सबसे खास स्पेस इवेंट यानी ब्लू मून दिखाई देगा. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ब्लू मून क्या है? क्या सच में आसमान में नीला चांद दिखाई देगा? आइए जानते हैं क्या है ब्लू मून और आप कैसे आप ब्लू मून को देख सकेंगे.

31 मई को पूर्णिमा है. हर महीने दिखने वाला पूर्णिमा का चांद हमेशा खूबसूरत होता है, लेकिन 31 मई 2026 की रात को दिखने वाला चांद कुछ खास होने वाला है. आसमान में दिलचस्पी रखने वाले लोग और स्पेस लवर्स इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.  ब्लू मून का नाम सुनकर अक्सर लोग भ्रम में आ जाते हैं कि और ब्लू मून के समय आसमान में नीला चांद दिखाई देगा. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ब्लू मून नाम और आसमान में नीला चांद दिखाई देने से कोई मतलब नहीं है, यह पूरी तरह से कैलेंडर और समय का खेल है. 

क्या होता है ब्लू मून और यह क्यों है खास?

हर महीने में लगभग एक ही बार पूर्णिमा होती है. लेकिन जब किसी एक ही अंग्रेजी कैलेंडर महीने में दो बार पूर्णिमा आ जाए, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं. मई 2026 की शुरुआत में पहली पूर्णिमा आ चुकी है और अब 31 मई को इस महीने की दूसरी पूर्णिमा है, इसलिए इसे ब्लू मून कहा जा रहा है. यह घटना कई सालों बाद होती है, इसलिए यह दुर्लभ मानी जा रही है. यही वजह है कि दुनियाभर के वैज्ञानिकों और आम लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह रहता है.

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क्या चांद सच में नीला दिखेगा?

31 मई को दिखने वाला ब्लू मून दूसरी पूर्णिमा की तरह चमकीला और खूबसूरत दिखाई देगा. इसके रंग में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. ब्लू मून सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, जो इसके समय को दिखाती है. 

भारत में कब और कैसे देखें?

भारत में इस दुर्लभ नजारे को 31 मई की शाम को सूर्यास्त के बाद देखा जा सकेगा.

देखने का सबसे सही समय: रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इसे देखने का सबसे अच्छा समय शाम 6:30 बजे से 11:00 बजे के बीच होगा. इस दौरान यह पूर्वी आसमान में दिखाई देगा.

कैसे देखें: अगर आपके इलाके में मौसम साफ रहता है और आसमान में बादल नहीं होते हैं, तो आप इसे बिना किसी टेलीस्कोप या स्पेशल गैजेट के, सीधे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः साइंस लैब की महामशीन में 20 सालों से छिपा था 'भूत', वैज्ञानिक भी थे परेशान; अब...)

ब्लू मून को ऑनलाइन स्मार्टफोन में कैसे देखें

अगर आप ब्लू मून को ऑनलाइन घर के अंदर बैठकर ही अपने स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाना होगा. यहां आपको सर्च करना होगा Virtual Telescope Project. वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पेज की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए. अब यहां Blue Moon 2026 Live सर्च करके लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः  70 करोड़ साल पुराने जीव से मिला इंसानों को बीमारी से लड़ने का हथियार! वैज्ञानिकों...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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