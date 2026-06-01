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Hindi Newsविज्ञानBlue Origin Blast: रॉकेट फट जाए तो कितनी दूर तक जाकर दबोच सकती है मौत? ISRO के पूर्व चीफ ने बताया सच

Blue Origin Blast: रॉकेट फट जाए तो कितनी दूर तक जाकर दबोच सकती है मौत? ISRO के पूर्व चीफ ने बताया सच

New Glenn test explosion Blue Origin blast: फ्लोरिडा में एक परीक्षण के दौरान ब्लू ओरिजिन का 'महा'शक्तिशाली ग्लेन रॉकेट आग के गोले में बदल कर फट गया. शुक्र है कि धमाके में कोई घायल नहीं हुआ. इस घटना ने एक बार फिर अंतरिक्ष उड़ानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल को सामने ला दिया है कि रॉकेट लॉन्च पैड से आम लोगों और दर्शकों को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:01 PM IST
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fire rocket (Photo: X/@NBergWX)
fire rocket (Photo: X/@NBergWX)

Blue Origin blast: अमेरिका के फ्लोरिडा में 28 मई 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) का एक शक्तिशाली ग्लेन (New Glenn) रॉकेट टेस्ट के दौरान अचानक फटा और आसमान में आग के गोले में बदल गया. इस घटनाक्रम से भविष्य के मून मिशन को तगड़ा झटका लगा है. ये भारी-भरकम रॉकेट जोरदार आवाज के साथ फटा, इससे लॉन्च पैड को भारी नुकसान पहुंचा. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

साइंस की खबरों में किसी की दिलचस्पी हो या न हो जब टीवी या मोबाइल पर लोग किसी रॉकेट लॉन्च के लाइव को देखते होंगे तो उनके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि जहां से बैठकर सीनियर्स की टीम रॉकेट लॉन्च या सैटेलाइट लॉन्च का काउंटडाउन देख रही होगी, वहां से रॉकेट की दूरी कितनी होगी. खासकर फ्लोरिडा में रॉकेट फटने की घटना ने एक बार फिर स्पेस जाने वाली उड़ानों से जुड़े उस अहम सवाल को सामने ला दिया है कि रॉकेट लॉन्च पैड से आम लोगों और दर्शकों को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? अलग-अलग देशों में इसके अलग-अलग मानक हो सकते हैं.

इस घटना ने एक बार फिर अंतरिक्ष उड़ानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण सवाल को सामने ला दिया है कि रॉकेट लॉन्च पैड से आम लोगों और दर्शकों को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? 

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रॉकेट लॉन्च साइट आम पब्लिक या स्पेस एजेंसी की यूनिट से दूरी और सुरक्षा मानकों को लेकर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) के पूर्व चीफ एस सोमनाथ ने बड़ा खुलासा किया है. सोमनाथ ने कहा, 'अगर आप रॉकेट के बहुत करीब हैं, और फ्लोरिडा जैसा धमाका यानी हादसा होता है तो आपके जीवित बचने की संभावना खत्म हो जाती है.'

रॉकेट के पास रहना क्यों खतरनाक?

मॉर्डन पावरफुट रॉकेट अपनी उड़ान के समय बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल जलाते हैं. बम की तरह फटे न्यू ग्लेन रॉकेट में सात BE-4 इंजन लगे थे, जो लिक्विड मीथेन और लगभग -183 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले तरल ऑक्सीजन (LOx) का उपयोग करते हैं. रॉकेट जब अंतरिक्ष में रवाना हो रहा होता है, उसके पास हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ज्वाला पैदा होती है.

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रॉकेट के आसपास तीन प्रमुख खतरे

1. थर्मल रेडिएशन : रॉकेट से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी कुछ ही सेकंड में गंभीर जलन पैदा कर सकती है.

2. ओवरप्रेशर वेव : विस्फोट या प्रज्वलन के दौरान उत्पन्न दबाव तरंग कान के पर्दे फाड़ सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और दूर स्थित कांच तक तोड़ सकती है.

3. मलबा और धातु के टुकड़े : अगर रॉकेट में धमाका हो जाए तो मेटल, पाइप और फ्यूल टैंक के टुकड़े बेहद तेज गति से उड़ने वाले घातक प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं.

इसके अलावा रॉकेट इंजन का शोर भी बेहद खतरनाक होता है. लॉन्च पैड के पास ध्वनि स्तर 180 डेसिबल से अधिक पहुंच सकता है, जबकि 140 डेसिबल के ऊपर मानव सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान हो सकता है.

सुरक्षित दूरी कैसे तय होती है?

NASA, European Space Agency और ISRO जैसी एजेंसियां दुर्घटना के संभावित खतरे के बुरे से बुरे हालातों का आकलन करती हैं. एजेंसी की एक डेडीकेटेड टीम कंप्यूटर मॉडलिंग और परीक्षणों के आधार पर ऐसा सुरक्षा घेरा तय करती हैं, जहां गर्मी, दबाव और मलबे का प्रभाव जानलेवा स्तर से बहुत कम रहे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दूरी चंद मीटरों में नहीं बल्कि किलोमीटरों में तय होती है.

वास्तविक उदाहरण

भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर में दर्शकों की गैलरी लॉन्च पैड से करीब 6.5 किलोमीटर दूर है. वहीं अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में मीडिया और प्रेस साइट, रॉकेट के लॉन्च पैड से करीब पांच किलोमीटर दूर रखी गई है. ये दूरियां वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर तय की गई हैं ताकि विस्फोट, गर्मी और उड़ते मलबे से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

चंद्रयान-3 और आदित्य-L1 मिशनों की अगुवाई कर चुके एस सोमनाथ ने कहा, 'ऐसी सुरक्षा दूरी किसी विकल्प का विषय नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल होती है. ब्लू ओरिजिन का हालिया हादसा भले ही केवल हार्डवेयर तक सीमित रहा हो, लेकिन इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों से लोगों को कई किलोमीटर दूर रखना क्यों जरूरी है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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