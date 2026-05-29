धमाके से कांपा फ्लोरिडा! जेफ बेजोस के रॉकेट के उड़ गए परखच्चे, सामने आया खतरनाक Video

अंतरिक्ष की रेस में एक बहुत ही चौंकाने वाली और डरा देने वाली खबर सामने आई है. अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 'न्यू ग्लेन' एक भयानक हादसे का शिकार हो गया है. फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में इंजन की टेस्टिंग के दौरान यह रॉकेट लॉन्च पैड पर ही जोरदार धमाके के साथ फट गया. इस हादसे ने न सिर्फ जेफ बेजोस बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) की रातों की नींद उड़ा दी है. आइए जानते हैं कि इस ब्लास्ट के बाद क्या हालात हैं और इसका स्पेस इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है.

रात 9 बजे धमाके से दहला फ्लोरिडा

यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे (स्थानीय समयानुसार) की है. फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट के इंजनों की 'हॉटफायर टेस्टिंग' की जा रही थी. इसी दौरान रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी आई और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है. कंपनी और स्पेस फोर्स स्टेशन ने बयान जारी कर पुष्टि की है कि सभी कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं.

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#ÚltimaHora | Explota cohete de Blue Origin en Cabo Cañaveral El cohete New Glenn, de la empresa de Jeff Bezos, explotó durante una prueba de motores en Florida#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/uAFTtfIZLa — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 29, 2026

Así fue la explosión del New Glenn de Blue Origin en la costa espacial de Florida. pic.twitter.com/EzyiSDOeIc — Noticias VN (@NoticiaVN) May 29, 2026

एलन मस्क को टक्कर देने की तैयारी में लगा झटका

यह रॉकेट अपनी चौथी मिशन उड़ान के लिए तैयार हो रहा था. इसे आने वाली 4 जून को अंतरिक्ष में भेजा जाना था. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अमेजन की 'लियो इंटरनेट सर्विस' के लिए 48 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था. यह इंटरनेट सर्विस सीधे तौर पर एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) को टक्कर देने के लिए बनाई जा रही है. हालांकि, टेस्टिंग के समय ये 48 सैटेलाइट्स रॉकेट के अंदर मौजूद नहीं थे, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया.

इकलौता लॉन्च पैड हुआ क्षतिग्रस्त

इस धमाके से ब्लू ओरिजिन को सबसे बड़ा झटका इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लगा है. यह ब्लास्ट 'स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 36' पर हुआ है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा लॉन्च पैड है जो न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि लॉन्च पैड और वहां मौजूद ग्राउंड उपकरणों को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है.

नासा के मून मिशन पर पड़ेगा बुरा असर

न्यू ग्लेन रॉकेट का यह ब्लास्ट सिर्फ जेफ बेजोस के लिए ही नहीं, बल्कि नासा के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है. नासा के आगामी मून मिशन (Artemis III) के लिए यह रॉकेट बेहद जरूरी है. अगले साल इसी रॉकेट की मदद से 'ब्लू मून लैंडर' को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, जिसके जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर उतारने की तैयारी है. इस हादसे के बाद अब नासा के इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी होना लगभग तय माना जा रहा है.

जेफ बेजोस ने कहा- हम फिर से वापसी करेंगे

इस बड़े हादसे के बाद जेफ बेजोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक और हौसले से भरा पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा कि अभी हादसे के असली कारण का पता लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमारी टीम इसकी जांच में जुट गई है. उन्होंने माना कि यह बहुत ही खराब दिन था, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि जो कुछ भी टूटा है, हम उसे दोबारा बनाएंगे और फिर से उड़ान भरेंगे क्योंकि यह सफर बेहद जरूरी है.