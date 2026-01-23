आसमान से सीधा जमीन पर आकर खड़ा हुआ रॉकेट, Jeff Bezos के मिशन का वो 11 मिनट का रोमांच

Jeff Bezos Space Tourism: जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने आज रात अपना नया मिशन (NS-38) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. यह उड़ान पश्चिमी टेक्सास से भेजी गई थी. शुरुआत में थोड़ा तनाव था क्योंकि रॉकेट उड़ने से ठीक पहले 25 मिनट के लिए गिनती रोकनी पड़ी थी. लेकिन आखिर में, भारतीय समयानुसार रात करीब 9:55 बजे रॉकेट ने उड़ान भरी. न्यू शेफर्ड रॉकेट की यह कुल 38वीं उड़ान थी और इसमें 17वीं बार इंसानों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाया गया.

कैसा रहा यह सफर?

यह सफर यात्रियों के लिए बहुत रोमांचक रहा. इससे यह भी पता चला है कि कंपनी ऐसे रॉकेट बनाने पर जोर दे रही है जिन्हें बार-बार इस्तेमाल किया जा सके. NASA के पुराने रॉकेटों की तरह यह खराब नहीं होता बल्कि न्यू शेफर्ड रॉकेट सीधा खड़ा होकर जमीन पर वापस उतर जाता है. इस वजह से लगभग पूरे रॉकेट को अगली उड़ानों के लिए दोबारा काम में लाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 500 लाख करोड़ का खजाना, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार

Add Zee News as a Preferred Source

धरती पर वापस आए रॉकेट के दोनों हिस्से

यह मिशन बहुत सफल रहा क्योंकि रॉकेट के दोनों हिस्से सुरक्षित वापस आ गए. अंतरिक्ष के किनारे पहुंचने के बाद रॉकेट का इंजन अपने आप जमीन की तरफ मुड़ा और इंजन की मदद से धीरे होते हुए बिल्कुल सीधा जमीन पर उतरा. कुछ मिनटों बाद, यात्रियों वाला कैप्सूल 3 बड़े पैराशूट के सहारे नीचे आया. जमीन पर उतरने से पहले कैप्सूल के नीच से थ्रस्ट निकली जिसने उसकी रफ्तार कम हो गई.

इस टीम में कौन-कौन शामिल था?

इस मिशन में अलग-अलग काम करने वाले कुल 6 लोग शामिल था जिनका एक ही सपना था- धरती को अंतरिक्ष से देखना. इस टीम में टिम ड्रेक्सलर (बिजनेसमैन), डॉ. लिंडा एडवर्ड्स (डॉक्टर), एलेन फर्नांडीज (रियल एस्टेट), अल्बर्टो गुटिरेज (ट्रैवल-टेक कंपनी मालिक), जिम हेंड्रेन (अमेरिकी वायु सेना के रिटायर्ड कर्नल), लौरा स्टाइल्स (ब्लू ओरिजिन की डायरेक्टर) शामिल थे.

Blue Origin New Shepard NG-38 launch on a suborbital flight from West Texas.https://t.co/qfOUUJTURN pic.twitter.com/R30P2qtRpx — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) January 22, 2026

रॉकेट ने कहां तक उड़ान भरी?

यह रॉकेट अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ा और गुरुवार को भारतीय समयानुसार रात 9:55 बजे रॉकेट सीधा आसमान की तरफ उड़ा और यात्रियों वाले कैप्सूल को अंतरिक्ष की सीमा तक ले गया. सबसे ऊंचाई पर पहुंचते ही कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया तो यात्रियों ने सीट बेल्ट खोली और तीन मिनट तक हवा में तैरने का मजा लिया.

यह भी पढ़ें: ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

रॉकेट बनाने की शानदार कला

बूस्टर ने अपने इंजन को दोबारा चालू किया जिससे वह धीरे होकर सीधा जमीन पर खड़ा हो सके. दूसरी तरफ, यात्रियों वाला कैप्सूल भी नीचे आने लगा और तीन बड़े पैराशूट खुल गए. जमीन पर उतरने से पहले कैप्सूल के नीचे से तेज थ्रस्ट निकला जिसस वह बहुत आराम से रेगिस्तान की जमीन पर उतर गया. यह पूरी यात्रा सिर्फ 11 मिनट की थी.