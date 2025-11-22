गैस पर उबलते पाने में बुलबुले बनते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में ऐसा क्यों नहीं होता? जानिए इसके पीछे का साइंस

Why Boiling Water in microwave have no Bubbles: गैस स्टोव पर उबलते पानी में आमतौर पर छोटे-छोटे बुलबुले बनकर गर्म होने के शुरुआती संकेत दिखते हैं जो 212°F (100°C) पर तेजी से उबलने लगते हैं. हालांकि, माइक्रोवेव में गर्म किए गए पानी में अक्सर बुलबुले नहीं होते, जिससे यह भ्रम होता है कि ये अलग तरह से गर्म होता है. इसका राज़ ये है कि बुलबुले कैसे बनते हैं और गर्मी कैसे ट्रांसफर होती है.

स्टोव पर पानी के बुलबुले निकलने की वजह?

स्टोव पर पानी गर्म होने पर छोटे बुलबुले लगातार बनते और टूटते रहते हैं. हालांकि पानी के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आकर भाप बनना ज्यादा आसान रहता है, लेकिन एक स्थिर बुलबुला बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलबुले में न सिर्फ गैस होती है, बल्कि सरफेस टेंशन से चलने वाली गैस-लिक्विड बाउंड्री भी होती है, जो कुदरती तौर से बुलबुले को तोड़ने की कोशिश करती है. बड़े बुलबुले ज्यादा स्थिर होते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम-टू-सरफेस-एरिया रेशियो बेहतर होता है. इसलिए, पानी को असल में उबलने के लिए अक्सर 212°F (100°C) से ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, इस प्रोसेस को सुपरहीटिंग कहते हैं.

डिब्बों में गंदगी, घुली हुई गैसें और खुरदरी सतहें बुलबुले बनने में मदद करती हैं, जिससे न्यूक्लिएशन साइट बनती हैं, जिससे जरूरी एनर्जी कम हो जाती है. इसीलिए स्टोव पर बुलबुले आमतौर पर बर्तन के किनारों या कमियों से शुरू होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माइक्रोवेव में बुलबुले क्यों नहीं निकलते?

इसके उलट, माइक्रोवेव पानी को बहुत अलग तरीके से गर्म करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें (Electromagnetic waves) पूरे वॉल्यूम को एक जैसा और तेजी से गर्म करती हैं, बिना हॉटस्पॉट या सतह पर कोई गड़बड़ी पैदा किए जो बुलबुले बनने में मदद करते हैं. चिकने डिब्बों, जैसे कांच, न्यूक्लिएशन पॉइंट को और कम कर देते हैं. इस वजह से, पानी बिना बुलबुले बने 36°F (20°C) तक सुपरहीट हो सकता है.

ये सुपरहीटेड पानी अनस्टेबल होता है. जब डिब्बों को हिलाया जाता है, तो जमा एनर्जी अचानक एक बड़ा बुलबुला बनाकर तेजी से निकल सकती है, जिससे माइक्रोवेव-हीटेड पानी खतरनाक हो सकता है. ये बात सिर्फ पानी पर ही नहीं, बल्कि ज्यादा सरफेस टेंशन वाले किसी भी लिक्विड पर लागू होती है.