दांत की दरारों में छिपा था 700 साल पुराना 'कातिल'! बोलिविया की ममी ने खोला बड़ा राज, वैज्ञानिक भी हुए हैरान

Bolivian Mummy Discovery: जरा सोचिए, एक इंसान जो कोलंबस के जन्म से भी 100 साल पहले बोलिविया के ऊंचे पठारों पर रहता था. उसकी मौत कैसे हुई? वह मौत से पहले किन तकलीफों से गुजरा? 700 साल बाद उसकी खोपड़ी का एक अकेला दांत सारे राज खोल रहा है. वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन मम्मी के दांत की जांच को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. अभी तक यह माना जा रहा था कि स्कार्लेट फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां यूरोपीय देशों से अमेरिका पहुंची थीं, लेकिन बोलिविया में मिली एक 700 साल पुरानी खोपड़ी ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल के एक रिसर्च के मुताबिक, वैज्ञानिकों को बोलिविया के पर्वतीय क्षेत्रों में एक ममी खोपड़ी मिली. यह खोपड़ी एक ऐसे पुरुष की है जो 1283 से 1383 ईस्वी के बीच का था. यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में अमेरिका पहुंचने से करीब 100 साल पहले ही यह व्यक्ति इस दुनिया से खत्म हो चुका था. इटली और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जब इस मम्मी के दांत पर रिसर्च किया तो उसमें स्ट्रैप्टोकोकस पाइोजेन्स बैक्टीरिया के अंश मिले. यह वही बैक्टीरिया है जो स्कार्लेट फीवर और गले के संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है.

इतिहास की गलतफहमी हुई दूर

काफी समय से इतिहासकारों का मानना था कि स्कार्लेट फीवर उन फ्रंटियर बीमारियों में से एक थी, जिसे यूरोपीय अपने साथ अमेरिका लाए थे. माना जाता था कि वहां की स्थानीय आबादी के पास इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं थी, जिससे लाखों लोग मारे गए. लेकिन इस नई रिसर्च से पता चलता है कि यह बीमारी तो कालंबस के जन्म से पहली ही वहां मौजूद थी.

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10,000 साल पुराना कनेक्शन

डीएनए के जांच से पता चलता है कि यह प्राचीन बैक्टीरिया लगभग 10,000 साल पहले अपने करीबी रिश्तेदारों से अलग हुआ था. रिसर्चर्स का मानना है कि यह बीमारी प्राचीन काल में साइबेरिया से पलायन करने वाले शुरुआती इंसानों के साथ अमेरिका पहुंची होगी.

आसान नहीं था ये काम

वैज्ञानिकों के लिए यह काम आसान नहीं था. 700 साल पुराने दांत से डीएनए निकालना बहुत ही मुश्किल भरा काम था. वैज्ञानिकों ने बताया कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था. रिसर्चर्स इस बैक्टीरिया के जीनोम का मॉडल तैयार करने में सफल रहे, जिससे इसकी संक्रामक शक्ति का पता चल सका.

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क्या है स्कार्लेट फीवर

स्कार्लेट फीवर एक खतरनाक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है. यह मुख्य रूप से 5-15 साल के बच्चों को प्रभावित करता है. इसमें तेज बुखार, गले में खराश और पूरे शरीर पर खुरदुरे, लाल रंग के दानें निकल आते हैं. यह एक संक्रामक बीमारी है जो छींकने, खांसने से फैलती है. अगर समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह जानलेवा भी हो सकती है.

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