Advertisement
trendingNow12965933
Hindi Newsविज्ञान

500 साल पहले समुद्र से गायब हुआ खजाने से भरा जहाज मिला, भारत से है ये बड़ा कनेक्शन

Namibia desert shipwreck treasure india: 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ था, जो कि रास्ते गायब हो गया. सैकड़ों सालों बाद रेगिस्तान में गायब जहाज का मलबा मिला है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

500 साल पहले समुद्र से गायब हुआ खजाने से भरा जहाज मिला, भारत से है ये बड़ा कनेक्शन

अफ्रीका देश नामीबिया के रेगिस्तान जहाज के मलबे में ऐसा खजाना मिला जिसने दुनिया को चौंका दिया. 17 साल से लगातार कई चीजें सामने आ रही है. नामीबिया के प्रतिबंधित हीरा खनन क्षेत्र स्परगेबिएट में साल 2008 में रेत छानने वाले खनिकों को जंग लगी धातु मिली है. जांच में पता चला है कि यह 16 वीं सदी के जहाज का संरक्षित मलबा है. इसकी पहचान बोम जीसस के रूप में हुई. यह जहाज 1533 में जहाज खजाना लेकर भारत आ रहा था. 

500 सालों से रेगिस्तान में था दबा 
500 साल तक रेगिस्तान टीलों में के नीचे दबा यह जहाज पुर्तगाल से भारत आते हुए समुद्र से गायब हो गया था. नामीबिया की सरकारी हीरा कंपनी नामदेब और समुद्री पुरात्वविद् डॉक्टर नोली की खोज से पता चला है कि अफ्रीका में अब तक सबसे जरूरी समुद्री खोजों में एक हैं. इस जहाज से 2000 हजार से ज्यादा सिक्के, हाथीदांत के आभूषण, तांबे की सिल्लियां और कई उपकरण मिले. 

सालों तक नहीं थी कोई खबर 
पुर्तगाली जहाज बोम जीसस 7 मार्च 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ था. रास्ते से समुद्र में यह जहाज गायब हो गया था. कई साल खोजने के बाद जहाज नहीं मिला. आखिरकार साल 2008 में हीरा खनन के दौरान नामीबिया के रेगिस्तान में इसका मलबा मिला है. बोम जीसस पुर्तगाल से सोने और तांबे की सिल्लियां लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था. अनुमान है कि बोम जीसस जहाज नामीबिया के तट पर आए तूफान में किनारे के पास चट्टान से टकाराकर डूब गया था. सैकड़ों साल बाद जब पानी कम हुआ तो यह जहाज का मलबा मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे डूबा था जहाज 
एक्सपर्ट के अनुसार जहाज के मलबे की जांच के बाद अनुमान लगाया यह किसी भयानक तूफान की चपेट में आकर डूबा था. जहाज के मलबे के पास इंसानी शरीर के अवशेष नहीं थे. पुरातत्व डॉक्टर नोली काकहना है कि यह तटरेखा तूफानों के लिए जाना जाता है. ऐसे में जहाज का मलबा मिलना कोई नहीं बात नहीं है. आश्चर्य की बात यह है कि खुदाई के दौरान सोने का जखीरा मिलना. सिक्कों की जांच से पता चला कि यह पुर्तगाली जहाज था. 

इसे भी पढ़ें: सैटेलाइट में दिखा समुद्री दानव, लोग बोले दुनिया का अंत नजदीक, इमेज देख दुनियाभर में खौफ 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

ScienceBom Jesus

Trending news

सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
Rahul Gandhi
क्या जुबीन गर्ग को भारत रत्न देना चाहते है राहुल गांधी? सिंगर को लेकर कही ये बात
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी