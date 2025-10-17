500 साल पहले समुद्र से गायब हुआ खजाने से भरा जहाज मिला, भारत से है ये बड़ा कनेक्शन

अफ्रीका देश नामीबिया के रेगिस्तान जहाज के मलबे में ऐसा खजाना मिला जिसने दुनिया को चौंका दिया. 17 साल से लगातार कई चीजें सामने आ रही है. नामीबिया के प्रतिबंधित हीरा खनन क्षेत्र स्परगेबिएट में साल 2008 में रेत छानने वाले खनिकों को जंग लगी धातु मिली है. जांच में पता चला है कि यह 16 वीं सदी के जहाज का संरक्षित मलबा है. इसकी पहचान बोम जीसस के रूप में हुई. यह जहाज 1533 में जहाज खजाना लेकर भारत आ रहा था.

500 सालों से रेगिस्तान में था दबा

500 साल तक रेगिस्तान टीलों में के नीचे दबा यह जहाज पुर्तगाल से भारत आते हुए समुद्र से गायब हो गया था. नामीबिया की सरकारी हीरा कंपनी नामदेब और समुद्री पुरात्वविद् डॉक्टर नोली की खोज से पता चला है कि अफ्रीका में अब तक सबसे जरूरी समुद्री खोजों में एक हैं. इस जहाज से 2000 हजार से ज्यादा सिक्के, हाथीदांत के आभूषण, तांबे की सिल्लियां और कई उपकरण मिले.

सालों तक नहीं थी कोई खबर

पुर्तगाली जहाज बोम जीसस 7 मार्च 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ था. रास्ते से समुद्र में यह जहाज गायब हो गया था. कई साल खोजने के बाद जहाज नहीं मिला. आखिरकार साल 2008 में हीरा खनन के दौरान नामीबिया के रेगिस्तान में इसका मलबा मिला है. बोम जीसस पुर्तगाल से सोने और तांबे की सिल्लियां लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था. अनुमान है कि बोम जीसस जहाज नामीबिया के तट पर आए तूफान में किनारे के पास चट्टान से टकाराकर डूब गया था. सैकड़ों साल बाद जब पानी कम हुआ तो यह जहाज का मलबा मिला.

कैसे डूबा था जहाज

एक्सपर्ट के अनुसार जहाज के मलबे की जांच के बाद अनुमान लगाया यह किसी भयानक तूफान की चपेट में आकर डूबा था. जहाज के मलबे के पास इंसानी शरीर के अवशेष नहीं थे. पुरातत्व डॉक्टर नोली काकहना है कि यह तटरेखा तूफानों के लिए जाना जाता है. ऐसे में जहाज का मलबा मिलना कोई नहीं बात नहीं है. आश्चर्य की बात यह है कि खुदाई के दौरान सोने का जखीरा मिलना. सिक्कों की जांच से पता चला कि यह पुर्तगाली जहाज था.

